El Ayuntamiento de Valladolid flexibilizará las limitaciones de circulación al centro de la ciudad

El Ayuntamiento de Valladolid flexibilizará las limitaciones de circulación en la Zona Baja de Emisiones de la ciudad hasta el 2030 a los residentes y a los propietarios de vehículos con rentas bajas. Así lo han anunciado el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, y la concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Sánchez, en una rueda de prensa, donde han presentando la nueva ordenanza sobre este proyecto. Será a partir del próximo año cuando se comiencen a hacer pruebas y las primeras multas llegarán, para los infractores, a partir del 2024.

Habrá otro periodo de exposición pública para que los ciudadanos y las asociaciones puedan presentar propuestas a la nueva ordenanza municipal, pero de momento el Ayuntamiento de Valladolid ha incorporado una serie de medidas que favorecen a diversos colectivos.

“El objetivo que se persigue con la Zona de Bajas Emisiones es claro: mejorar la calidad del aire que respiramos”, ha afirmado el alcalde, Óscar Puente, quien ha justificado esta normativa guiada por el principio: “la calidad del aire como bien jurídico protegido”.

María Sánchez ha destacado la participación y el diálogo a lo largo del proceso: “Esta mañana hemos presentado el texto de la nueva ordenanza a los grupos municipales, a las asociaciones empresariales y de comerciantes y también a colectivos vecinales, ecologistas y otras entidades ciudadanas. La intención es, como siempre, tratar de avanzar con el mayor consenso posible y dando opción a que se puedan incorporar matices y mejoras”.

El perímetro del área restringida se fija en las siguientes calles: Puente Mayor- c/ Juana de Castilla – c/Arzobispo José Delicado –Paseo del Hospital Militar – Paseo del Arco de Ladrillo (bis) – Paseo del Arco Ladrillo – c/ Santa Fe - Paseo Farnesio – Avenida de Segovia - túnel de labradores - c/ de la Vía - c/ Unión - c/ Nicasio Pérez - Plaza de San Juan – c/Huelgas – c/ Real De Burgos – Chancillería - c/ Gondomar- c/ Rondilla de Santa Teresa – c/ Mirabel – Plaza de San Nicolás – Puente Mayor.

Usos de la Zona Baja de Emisiones:

Las bicicletas, otros ciclos y los vehículos de movilidad urbana (VMU).

Los vehículos con distintivo ambiental de categoría 0 EMISIONES o ECO.

Vehículos de uso compartido y multiusuario,

Los vehículos destinados al traslado de personas titulares de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida.

Los vehículos que acrediten su pertenencia a los servicios públicos esenciales

El calendario previsto es que entre 2023 y 2025 puedan acceder a la zona regulada todos los vehículos salvo aquellos que no cuenten con ningún tipo de etiqueta y ls vehículos diesel anteriores a 2006 y de gasolina de antes del 2000. Entre 2025 y 2030 no podrán transitar los que no tengan etiqueta, y los diesel anteriores a 2014 y gasolina de 2006 y a partir de 2030 solo podrán transitar los que tengan etiqueta Cero Emisiones o ECO, además de los exentos.