El PP denuncia el "abandono" de Sánchez al Corredor Atlántico

El diputado del PP por la provincia de Avila, Héctor Palencia, ha defendido este martes en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible de la Cámara Baja una proposición no de ley (PNL) relacionada con el Corredor Atlántico que, entre otras custiones, pide la comparecencia urgente del alto comisionado del corredor atlántico y del corredor mediterráneo en esta comisión para evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones del Gobierno de España con Europa.

Igualmente, la iniciativa insta al Ejecutivo de Sánchez a reunirse con la Junta de Castilla y León para consensuar el ámbito y plazos del Plan Director del corredor atlántico según establece Europa, así como aprobar dicho plan director en Castilla y León, que deberá detallar las inversiones en cada provincia, presupuesto y un cronograma de actuaciones.

Durante su intervención, Héctor Palencia advertía de la acción de este Gobierno en sus siete años con Sánchez al frente, "donde no se prevé nada y solo se parchea y se esquivan baches para seguir en el poder, mientras los problemas se agrandan para todos los españoles", decía, en alusión al gran apagón, el continuo caoso el propio Corredor Atlántico, una infraestructura estratégica que, según el diputado del PP, "está abandonada".

Y ponía como ejemplo la conexión entre Galicia y León a través del denominado «lazo del Manzanal» por donde los trenes de 740 mts, no podrán circular debido a pendientes superiores al 1,7 por ciento recomendado, así como por la inexistencia de apartaderos para esos trenes, una electrificación insuficiente, la nula implantación de sistemas de seguridad y comunicación exigidos, o por la falta de adecuación de los túneles a los gálibos P420.

El Gobierno ha contratado un «estudio de viabilidad» para esta línea, que como pronto estará entregado en el 2026, "por lo que si esperamos a esa fecha, con toda seguridad no llegaremos a tiempo al 2030", decía, sobre la fecha marcada por Europaa para tener la columna vertebral de una red de transporte ferroviaria moderna, conectada, y eficaz.

Igualmente, Palencia se refería a la "obsoleta" línea Madrid-Ávila-Medina del Campo-Valladolid, que se utiliza para el transporte mixto de personas y mercancías, mientras los surcos en la zona de la Comunidad de Madrid, donde se solapan con las líneas de Cercanías, están "saturados" en las horas diurnas.

"No hay noticias de que esos proyectos estén en poder del ministerio, por lo que en el 2030 seguiremos teniendo una línea donde los pasajeros que van de Ávila a Madrid tarden más que en el siglo pasado", advertía.

Además, denunciaba que el Partido Popular ha desvelado hasta 16 incidencias en la vía que se acumulan y no se arreglan desde que llego Sánchez, y que, unido a la ausencia de inversiones, hace que la velocidad de los trenes vaya a 70km/h de media, cuando deberían ir a 160 Km/h en pasajeros y 100 Km/h en mercancías.

El diputado popular hacía hincapié también en que el Gobierno portugués ha hecho correctamente sus deberes y la línea mixta de

mercancías y pasajeros de la Beira Baja desde Oporto y Aveiro hasta la frontera con Salamanca, que estará operativa en Marzo, mientras que la parte que corresponde al gobierno de España en el tramo Fuentes de Oñoro a Salamanca-Medina el Campo, no

está terminada aún cuatro años después de los plazos marcados para su electrificación y puesta en servicio.

Además, apuntaba respecto al tramo Salamanca-Medina del Campo, que tenía que ser línea de Alta Velocidad, que tampoco está prevista su adecuación a los estándares exigidos para una línea de Alta Velocidad, por lo que tampoco estará operativa para 2030.

Y, para más inri, el popular recordaba que la línea convencional de mercancías Valladolid-Burgos-Vitoria-Francia, debería estar operativa y con los estándares exigidos para la red TEN-T antes del 2030 para los túneles de Pancorbo.

"Pero para que eso ocurra -proseguía- debería estar terminada y operativa la línea de alta velocidad para pasajeros entre esas localidades, dejando liberada esa línea convencional, y el tramo entre Burgos y Vitoria, según los propios cálculos del ministerio no estará en funcionamiento antes del 2032".

Palencia se referia también, aunque no pertrenezca al corredor atlántico, a la reapertura del tren directo entre Burgos-Aranda-Madrid, "que tan importante es -decía- para Aranda de Duero y el noreste de Segovia".

Siete años esperando

"Sin infraestructuras no hay igualdad, sin inversión tampoco hay cohesión y sin planificación no hay futuro", decía Palencia, quien advertía de que "llevamos siete largos años esperando a que Castilla y León tenga un tren de calidad y España no puede seguir perdiendo el tren".

Palencia aseguraba que Castilla y León se está quedando "fuera de plazo y fuera del mapa", por la gracia de Pedro Sánchez y del ministro Óscar Puente, "que viene a Castilla y León una y otra vez como el que roba bocadillos en el recreo, mientras los socialistas castellanos y leoneses aplauden, porque si se quejan, ya sabemos lo que les pasa, o se les carga como a Ana Sánchez o los llama pájaros como Margarita Robles".

Palencia echaba en cara también al ministro que no reciba al presidente Mañueco cuando Castilla y León "no pide privilegios, sino justicia y que se la escuche, se la respete y se la tenga en cuenta".

Por otro lado, el PP ha pedido al Gobierno de España que impulse, desbloquee y no paralice los tramos de la A-40 desde la A6 hacia Ávila, Toledo, Cuenca y Teruel, con el fin de descongestionar diferentes vías, como la M-50, A-3, A-4, A-5 y A-6 a su paso por la Comunidad de Madrid.