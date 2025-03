El PP denuncia que la "nula gestión” de la Diputación de León obliga a devolver a la Junta una subvención de 787.000 euros más intereses

El Partido Popular en la Diputación de León denunció que la "nula gestión” del equipo de gobierno de la institución obliga a devolver a la Junta una subvención de 787.000 euros, con intereses de demora, destinada a mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral en los centros de trabajo ubicados en los municipios de menos de 2.000 habitantes.

La administración autonómica ya ha solicitado el reintegro de la ayuda a la Diputación por no haber presentado ninguna justificación de los proyectos realizados con cargo a esta ayuda, lo que determina el “incumplimiento” de los objetivos para los que fue concedida, apunta el PP en un comunicado.

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó esta ayuda directa el 1 de diciembre de 2022 dentro de un paquete destinado a las nueve diputaciones y al Consejo Comarcal del Bierzo, por importe de 6,7 millones, con cargo a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. La Diputación de León, una vez que aceptó la subvención, recibió como anticipo el cien por cien del total de la ayuda a comienzos del año 2023, con el anterior equipo de gobierno liderado por Eduardo Morán.

Los 787.059 euros tenían como objetivo “mejorar la seguridad, la salud y el bienestar laboral en el ámbito rural a través de la realización de diferentes actividades en materia de prevención de riesgos laborales que redundarán en la mejora del asentamiento poblacional, así como en el desarrollo del tejido empresarial” en los municipios menores de 2.000 habitantes.

Según el PP, “la dejadez de gestión” del actual equipo de gobierno supondrá que, además de la devolución de los 787.000 euros, la institución provincial tendrá que asumir los intereses de demora, lo que supondrá que tendrá que asumir un sobrecoste de unos 65.000 euros y en total tendrá que resarcir a la Junta con más de 850.000 euros.

“Lo preocupante es que no es la primera vez que la Diputación tiene que devolver ayudas de otras administraciones por su inacción y su falta de impulso”, remarcó el diputado Raúl Valcarce, quien añadió que, recientemente, también hubo que reintegrar con intereses de demora una ayuda por 458.000 euros concedida por el Gobierno por no poner en marcha una plataforma digital de comercio en la provincia. Añade que se trata del segundo proyecto heredado del anterior equipo de gobierno presidido por Eduardo Morán que el actual “deja escapar por no hacer su trabajo de desarrollar las iniciativas que beneficien al mundo rural de la provincia”, informa Ical.