Acaba de terminar la COP 28 de Dubái, con un resultado por mucho que se quiera hacer triunfalista de muy poca trascendencia al no querer los principales pases productores y emisores, o al menos muchos de los grandes, alinearse con las propuestas y no estar en sintonía con ellas, o dilatarlas en el tiempo. Pero además hay una cuestión de fondo mucho más importante aun y es la grave situación mundial con guerras y sobresaltos de todo orden que son esenciales poder resolver como condición previa y ello es imposible sin un cambio de paradigma, y sin un reconocimiento del nefasto regreso a egoísmos y posturas que de manera inmoral y con la mentira por sistema, quieren imponer nuevas dictaduras, en este caso a las conciencias, y a la dignidadde la humanidad. Nada que ver, por tanto,con la vuelta ilusionante a la libertad y a los principios esenciales que vivimos tras la caída del muro y pudimos recoger en Rio 92, y a lo que me referiré más adelante. Antes de nada habrá que determinar una vuelta esencial y urgente a los principios morales básicos, sin los cuales ningún avance será sólido, y es más,jamás será avance.

Hace treinta y tres años comenzamos nuestra andadura para incorporar los principios del Desarrollo Sostenible, y su plan de acción, y siempre sumando esfuerzos junto a Portugal. El Foro Soria 21 para el Desarrollo Sostenible, que me honro presidir es desde donde efectuamos día a día los trabajos. El comienzo, fue un poco antes de la Cumbre de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de Río 92, oCumbre de la Tierra,y centrado en poder innovar en los trabajos para que Numancia, que representa el paradigma de la libertad de la humanidad, pudiera ponerse al frente de un turismo cultural, que posteriormente ha devenido en turismo sostenible. Tras ello, logramos como consecuencia del trabajo de varios años, para consensuar la Agenda 21 Local de todos los municipios de la provincia de Soria, como pedíanen uno de sus puntos esenciales los acuerdos de Río, ser la primera provincia de un estado en el mundo en lograrlo y obtener ese reconocimiento en la Expo de Hannover en el año 2000, agradeciendo su permanente inspiración,impulso y apoyo a Don Ricardo Díez-Hochleitner,para en Marzo de 2001 en la Conferencia Internacional sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Soria bajo la presidencia de S.A.R. el Príncipe de Asturias, lograr el mayor reconocimiento internacional en nuestros trabajos al contar en dicha Conferencia, con la presencia del Sr. Maurice Strong, Secretario General de la Cumbre de NNUU de Desarrollo Sostenible de Río 92,y ofrecernos a la vista de lo logrado, desde Naciones Unidas, la creación en España, en Soria, de una nueva Agencia de Naciones Unidas en Desarrollo Sostenible.

Un poco de historia. Desde la Cumbre de Desarrollo Humano Estocolmo 72, el informe Brundtland, y hasta la Cumbre de la Tierra en Río en 1992 el concepto fue evolucionando y así ha seguido haciéndolo hasta nuestros días.En Río 92 el despegue del mismo fue muy significativo pues había caído el muro de Berlín poco antes, y el férreo sistema comunista se transforma en nuevas ventanas de Libertad.

Esto es muy importante poder significarlo ya que aún con reductos inequívocos hasta nuestros días, sostenibilidad fue aparejada a nuevos vientos de Libertad y contrarios al comunismo totalitario.

La definición de desarrollo sostenible como aquel que equilibra el progreso económico con el progreso social, y en el marco de la defensa del medio ambiente pensando en las generaciones futuras, es sobre la que se ha construido todos los avances, aunque desiguales y a veces contradictorios, dada la complejidad que supone un correcto equilibrio entre los tres factores.

El mundo de la empresa empezó a tomar conciencia así mismo y ya en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo 2002, diez años después de la famosa Cumbre de la Tierra, se inspiraron los primeros avances reales y aplicación de dicho concepto. Este factor es esencial, pues tanto los gobiernos e iniciativas públicas han de sintonizar con la iniciativa privada de todo orden, pues existe responsabilidad en todos los sectores, si bien es una responsabilidad, aunque compartida, diferenciada.

El concepto de desarrollo sostenible ha sido denostado o ridiculizado durante muchos años, incluso décadas, pero cuando el mundo de la empresa ha tomado en serio este nuevo paradigma de desarrollo es cuando ha tomado el impulso pasando de ser una moda a una realidad necesaria para lograr un desarrollo en armonía con las necesidades económicas, así como sociales, y con la protección del medio. La empresa ha querido voluntariamente crear instrumentos que mejoren su presencia en la sociedad aplicando reglas de eficiencia y en transparencia, en relación con todos los grupos de interés y aplicar principios de excelencia en sus responsabilidades, tanto en lo económico, como en lo social, como en lo ambiental. Sin embargo, según qué gobiernos muchas veces los organismos públicos han confundido estos avances, sin una verdadera comprensión del concepto de la sostenibilidad, y pretenden regulaciones y controles no admisibles al entrar en la esfera privada y sobrepasar las regulaciones ya de por sí muy estrictas.

En estos momentos no hay empresa grande que quiera ser competitiva que no aplique voluntariamente los muchos avances en sostenibilidad, y ello capilariza ya a empresas medias y pequeñas y, en definitiva, es una nueva cultura de desarrollo pero que converge con aquellos, y en especial la empresa familiar, que siempre han querido hacer las cosas bien para permanecer a lo largo del tiempo.

Hoy se tiende a confundir lo que significa Desarrollo Sostenible, - cambio climático por ejemplo - , pues transcurridos muchos años para comprender su importancia, el resurgimiento de ideologías trasnochadas y muy trágicas para la historia de la humanidad, como es un neocomunismo que quiere recubrirse de un liderazgo en sostenibilidad en el que no cree, pero que le viene bien para confundir a la sociedad e inocular bajo el paraguas del Desarrollo Sostenible sus verdaderos intereses en contra de la libertad y la dignidad de las personas.

Por ello, seguimos encabezando como desde hace treinta y tres años el verdadero avance del concepto y desde Portugal, en los Foros de Lisboa y Oporto para el Desarrollo Sostenible, hemos incorporado desde hace doce años un elemento trascendental para comprender en su verdadera dimensión el Desarrollo Sostenible. Ello es la Cultura. La Cultura con mayúsculas. La Cultura, entendida como “ la mejor herencia moral de la sociedad “, como cuarto pilar del Desarrollo Sostenible y su piedra angular. Aquella que ha decantado durante siglos, presidida y amparada por los principios y valores imperecederos de la sociedad, los avances más importantes de la humanidad y que han devenido en nuestra civilización Cristiana y occidental, creadora de los derechos humanos y de la democracia y donde la propia Roma y Grecia nos aportaron desde el origen las bases de nuestra civilización, aunada al principio de la libertad, honor y dignidad que nos regalo Numancia, y el crisol vertebrador de la cristiandad.

Un Desarrollo Sostenible inteligente ha de estar basado en este elemento capital para poder refundir un necesario equilibrio entre lo que es un necesario progreso económico, un progreso social y de protección medioambiental. No hay Desarrollo Sostenible si algunos de los elementos se escoran y la Cultura, tal y como hemos definido, es la piedra angular que hace el correcto balance del trípode. El mundo de la empresa, ya califica este avance como “innovador y estratégico”.

No se podría entender un Desarrollo Sostenible inteligente sin incorporar como esencial los factores fundamentales del devenir del desarrollo humano. Conocemos los errores y fracasos de la humanidad, pero también los avances esenciales para dignificar a la persona por encima de cualquier otra circunstancia y ellos son los fundamentos morales irrenunciables que han de presidir una sociedad sana que realmente aspire a proteger la vida, la seguridad y dignidad de las personas y de anteponer la propia naturaleza humana, la verdadera naturaleza, que además sabe ser compatible con el medio natural, a cualquier otro ataque y manipulación, como el que en este momento quiere imponer el discurso neocomunista ante el fracaso de sus ideologías que tanto daño y tragedia hancausado a la humanidad. Lo verdaderamente innovador, revolucionario y trascendental, es reivindicar y vivir en vanguardia, sin ambages, ni duda alguna, los principios y valores morales imperecederos, que son los que hoy y siempre han de amalgamar, proteger y presidir la sociedad, y defender así contra todos los enemigos, por malignos que sean,la verdad y la libertad, y con ello la dignidad de la sociedad y de toda la humanidad.