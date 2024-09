La Diputación de Valladolid apoya la declaración de Zona Catastrófica para Medina de Rioseco

El Pleno del mes de septiembre de la Diputación de Valladolid, presidido por Conrado Íscar, ha aprobado una declaración institucional en apoyo al Ayuntamiento de Medina de Rioseco en su solicitud de declaración como Zona Catastrófica tras “las grandes lluvias, granizo y vientos sufridos el pasado 31 de agosto”.

Tras recordar que el Pleno del Ayuntamiento de Medina de Rioseco aprobó por unanimidad la solicitud de zona afectada gravemente por emergencia de protección civil al gobierno de la Nación, el Pleno de la Diputación de Valladolid ha manifestado su solidaridad con quienes han sufrido daños en sus viviendas, negocios y enseres, con el Ayuntamiento de Medina de Rioseco por los graves daños producidos en equipamientos e infraestructuras municipales y, en general, con todos aquellos que se han visto afectados de algún modo. Asimismo, manifiesta su apoyo a la solicitud del Ayuntamiento de Medina de Rioseco al Consejo de Ministros del Gobierno de la Nación para la declaración de Medina de Rioseco como zona afectada gravemente por emergencia de protección civil (ZAEPC).

Apoyo a los trabajadores de Bimbo

El Pleno ha aprobado también una declaración institucional de apoyo a los trabajadores de Bimbo en la que se considera absolutamente necesario que se mantenga abierta la planta, ya que su cierre supondrá un enorme perjuicio, directo e indirecto, a la economía y la sociedad de la provincia.

En concreto, la declaración resalta que la Diputación de Valladolid manifiesta su total apoyo a los trabajadores de Bimbo de la planta de Valladolid. En segundo lugar, la Diputación de Valladolid solicita a la empresa Bimbo que mantenga su actividad y los puestos de trabajo en la planta. Y, por último, la Diputación de Valladolid insta a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España a tomar de forma inmediata cuantas medidas estén a su alcance para evitar el cierre de este centro de trabajo.

Por una financiación autonómica justa y solidaria

El Pleno ha dado luz verde a la proposición presentada por el Grupo Provincial Popular en defensa de un sistema de financiación justo y solidario entre las Comunidades y Ciudades Autónomas.

En concreto, el pleno ha aprobado instar al Gobierno de España a defender la igualdad y la solidaridad como principios irrenunciables del ordenamiento constitucional y del Estado autonómico en la toma de decisiones; a paralizar cualquier avance hacia la independencia fiscal solicitada por el separatismo y exigir garantías de que ninguna comunidad del actual sistema de régimen común sale del mismo ni se fragmente la Agencia Tributaria; a convocar de manera urgente la Conferencia de Presidentes Autonómicos, con el objetivo de recuperar las mínimas bases del consenso y abordar conjuntamente, y desde la multilateralidad, la renovación del actual sistema de financiación autonómico. Este modelo debe ser acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que la AlReF participe del análisis de la propuesta del Gobierno.

Asimismo, se insta al Gobierno a garantizar que la multilateralidad y transparencia sean los principios sobre los que se fundamentara el proceso de estudio, trabajo y aprobación del nuevo sistema de financiación autonnómica; abandonando la bilateralidad con las Comunidades Autónomas; a convocar de manera urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) para promover una reforma del sistema de financiación local conjuntamente con la financiaciónn autonómica. En ambos casos, se debe atender a todas las variables existentes en cada territorio que garanticen la suficiencia financiera autonómica y la prestación de servicios en igualdad de condiciones; a basar la reforma del sistema de financiación en el análisis de datos, trabajando en la cuantificación del futuro gasto en sanidad y políticas sociales derivados del envejecimiento que según los estudios oficiales se va a producir en nuestro país en los próximos años, y en el incremento exponencial del coste de los servicios públicos.

La proposición también insta al Gobierno al respeto a la autonomía fiscal de las CC.AA. y a todas las competencias autonómicas y locales recogidas en la Constitución y en los diferentes estatutos de autonomía; a ampliar el montante económico total del sistema de financiaciónn autonómica y, en paralelo a la reforma del mismo, crear un Fondo Transitorio para paliar la infrafinanciación que padecen todas las CC.AA. y ciudades autónomas; a garantizar la cogobernanza de los Fondos Next Generation y futuras inyecciones económicas de la UE; y a facilitar a las CC.AA. disponer de los 18.000 millones de euros de fondos europeos Next Generation que el Gobierno no ha ejecutado, con el fin de evitar la devolución de los mismos a la UE.

La proposición, que también pide Dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno, a la Vicepresidencia Primera y Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a los portavoces parlamentarios en el Congreso de los Diputados y el Senado y a la Junta de Gobierno de la FEMP, fue aprobada con los votos a favor del Grupo Provincial Popular, la abstención del Grupo Provincial de Vox y el voto en contra de los Grupos Provinciales Socialista y TLP.

Extremar la diligencia con la ejecución de la A-11

En materia de infraestructuras, la reunión mensual de la institución provincial vallisoletana ha aprobado también la proposición presentada por el Grupo Provincial Vox para instar al Gobierno a que extreme su diligencia con la ejecución de la A-11.

Tras recordar que la construcción de la Autovía A-11 fue declarada de interés estratégico y su primera licitación aparece en el BOE en 1997, el texto propositivo aprobado señala que la Diputación Provincial de Valladolid inste al gobierno de España a que se cumplan los plazos previstos en los tramos actualmente en ejecución, y a ser diligente en la licitación de los restantes. La proposición fue aprobada con el voto favorable de los Grupos Provinciales Vox, Popular y TLP y el voto en contra del Grupo Provincial Socialista.

Garantizar la provisión de plazas de Secretaría-Intervención

Por último, el Pleno ha aprobado por unanimidad la proposición presentada por el Grupo Provincial TLP para garantizar la provisión de las plazas de Secretaría-Intervención en los ayuntamientos de la provincia, con una enmienda de adición presentada por el Grupo Provincial Socialista.

En concreto, el Pleno ha aprobado instar al Gobierno de España a agilizar los procesos de estabilización de empleo pendientes de resolución de las plazas de Secretario-Interventor ocupadas por interinos en municipios de la provincia. Asimismo, instar al Gobierno de España a agilizar la convocatoria de los procesos selectivos de empleo público de funcionariado de Administración Local de habilitación nacional de la subescala de Secretaría - Intervención, ampliando el número de plazas ofertadas de forma que se de provisión al total de puestos vacantes en los municipios de la provincia.

Además, la enmienda aprobada insta a la Junta de Castilla y León al desarrollo del RD6/2023 de 19 de diciembre por la que se aprueban las medidas urgentes para la ejecución de PRTR en materia de régimen jurídico local y la modificación de la consiguiente legislación propia sobre el Régimen Local de 1998, favoreciendo la gestión colaborativa en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Otros acuerdos

El Pleno ha aprobado la resolución de la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y entidades locales menores para la mejora de la accesibilidad en edificios de titularidad municipal, por importe de 325.000 euros.

Asimismo, la resolución de la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para financiar la adquisición de viviendas con destino a alquiler social, por importe de 497.000 euros, así como las subvenciones a ayuntamientos para el sostenimiento de escuelas infantiles de 0 a 3 años por un total de 215.000 euros.

Por último, se ha aprobado la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para el apoyo al Comercio Rural Mínimo por un importe total de 40.000 euros.