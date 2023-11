Dueñas cree que la Ley de Restauración de la Naturaleza provocará "más cortapisas y limitaciones" al sector agroganadero

El consejero de Agricultura y Ganadería, Gerardo Dueñas, no cree que la nueva Ley de Restauración de la Naturaleza acordada en el Parlamento Europea sea beneficiosa para el sector agroganadero de la Comunidad. De hecho, se atrevió a aventurar que solo supondrá “más cortapisas y limitaciones” a una sector ya de por sí “ahogado” con las restricciones de la Unión Europea.

A la espera de que se conozcan más detalles sobre los términos que fijará la nueva norma, ya se conoce que nace con el objetivo de restaurar para 2030 al menos el 20 por ciento de las áreas terrestres y marítimas de la Unión Europea. Aspectos con los que Gerardo Dueñas quiso mostrar sus reparos, especialmente, en cuanto al uso de indicadores “más o menos realistas”. “La idea es conservar pero ya veremos a ver si solo conservamos el paisaje porque no nos queda otra cosa”, lamentó.

Durante su participación en la jornada ‘Economía circular para la mejora de las explotaciones’, organizada en Palencia por el Grupo Promecal, el consejero aseguró no entender cómo cada vez se establecen más limitaciones a los agricultores y ganaderos pero sin incrementar el presupuesto y mucho se teme que esta ley vaya a seguir el mismo camino establecido por la Red Natura 2000 la cual, aseguró, “fue un error que solo ha ocasionado trabajas y sin aportar nada positivo a las zonas donde se aplicó”.

Asimismo, lamentó el carácter político e ideológico de esta nueva norma y recordó que fue impulsada por el Partido Socialista de España sin tener en cuenta “los intereses del sector primario”.

Economía Circular

En cuanto a la economía circular, Dueñas consideró que el sector primario puede encontrar en esta área "una solución a la difícil situación que atraviesa, con cada vez con más exigencias, materias primas cada vez más encarecidas y una creciente mentalidad medioambiental especialmente entre la población urbana”.

El consejero insistió en que la economía circular permite no solo mejorar la eficiencia de las explotaciones, sino también su rentabilidad, reutilizar los subproductos sobrantes y, al mismo tiempo, reducir las emisiones y la posible contaminación. “Desde la Junta trabajamos ya para desarrollar tecnologías que permitan la evaluación exacta de las emisiones en las granjas así como un mejor tratamiento y gestión de los residuos o la obtención de biofertilizantes a través de algas o compostaje”, explicó, al tiempo que aprovechó para reclamar una “mayor flexibilidad y más tiempo” para poder adaptarse a los cambios normativos.

“La investigación en I+D+i es más importante que nunca”, mencionó, mientras remarcó la labor que se desarrolla en el Instituto Técnico Agrario de Castilla y León (Itacyl) “para aglutinar al sector empresarial, al de la investigación, a las administraciones y a la sociedad civil para trabajar en un mismo sentido”. Para Dueñas, ahora mismo la producción agrícola y ganadera “ya no es lineal”, sino que ha evolucionado y "no solo se presta atención al producto final sino que se sigue un modelo circular para maximizar su rentabilidad”.

El consejero cree que es momento de que el sector “reubique” su papel dentro de la sociedad. “Si el campo no produce, la ciudad no come”, aseguró, y mostró su preocupación por la situación coyuntural a los que se enfrentan los profesionales del primer sector provocado, en parte, por las exigencias de la Unión Europea. “Ahora mismo se ha limitado el uso de fitosanitarios sin dar una alternativa”, reconoció Dueñas, que criticó la actitud del Gobierno de España por no mantener los intereses de los ganaderos y agricultores en Europa, “incluso poniéndose a la cabeza de los de los despropósitos que cometen”.

Gerardo Dueñas insistió en que los profesionales del campo “son los verdaderos cuidadores del medio ambiente” y reconoció un “posible fallo” a la hora de trasladar eso a la sociedad. En ese marco, explicó, “toca adaptarse tanto por necesidad como por oportunidad” e incidió en la relevancia de limitar la “dependencia de los productos externos”. Para conseguirlo, señaló, es importante incrementar la “competitividad y resiliencia” de las explotaciones para acelerar el uso de los biofertilizantes. “La bioeconomía es una oportunidad para ser más sostenibles en cuanto a digitalización, minimizar el consumo de agua o los insumos”.

Por su parte, el director de Agrobank en Castilla y León, Jesús López, que destacó que desde la entidad financiera se pretende impulsar “un cambio real y sostenible”. “Estamos invirtiendo y empoderando a nuestros clientes para que sean líderes en sus respectivas industrias”, señaló.

López recordó que poseen líneas específicas dedicadas al sector agroalimentario para que los profesionales puedan poner en marcha en sus explotaciones medidas que permitan ser “más sostenibles, eficientes y responsables a largo plazo sin que la financiación sea un problema”.

Para Agrobank, tal y como señaló su director regional, “la economía circular es un compromiso y no una etiqueta de moda” que marca la filosofía de trabajo de la entidad. “Queremos crear una simbiosis entre finanzas y prácticas sostenibles como puede ser la agricultura de precisión o la regenerativa”, concluyó López.

Una idea que compartió la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, que fue la encargada de clausurar el acto y donde se encargó de recordar que es momento de “ayudar para afrontar los retos de la transición ecológica y digital necesaria para alcanzar un modelo de desarrollo realmente sostenible”.

Por ello, Armisén destacó las medidas puestas en marcha por la institución provincial, como la promoción del autoconsumo energético en el ámbito rural, la optimización y reducción del consumo de agua, el fomento del ciclo de los materiales a través del consumo responsable y la reparación de bienes y la reducción de residuos y su reciclaje.

También incidió en el peso que el tiene el sector primario para la provincia de Palencia creando y fijando empleo, aportando riqueza y contribuyendo al desarrollo económico y social. “Más del 10 por ciento de la población activa de la provincia se dedica a la ganadería o la agricultura y nuestro compromiso con ellos es firme. Forma parte de nuestra propia esencia y razón de ser”, aseguró.

Para la presidenta de la Diputación palentina es importante “alienar esfuerzos” con la Estrategia de Economía Circular de Castilla y León e implantar la cultura ‘residuo cero’ tanto en la actividad económica como en el conjunto de la sociedad; promover un modelo de consumo responsable basado en la durabilidad de los productos; favorecer los modelos de relación económica basados en la cooperación industrial y colectiva; y desarrollar nuevos materiales, preferentemente, de origen renovable y en el marco de la bioeconomía circular, informa Ical.

“El objetivo es lograr la cohesión territorial a través de un desarrollo sostenible que priorice la eficiencia en el uso de los recursos, la reducción del consumo de materias primas y energía, y la reutilización y reciclaje de productos”, aseguró Armisén que quiso remarcar también que esta estrategia debe incluir también “a toda la población” para que tomen conciencia “de la importancia que tienen para el conjunto del territorio”, finalizó.