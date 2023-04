Entrevista a Jesús Julio Carnero. «La ley del “solo sí es sí” es la mayor barrabasada y tropelía de la democracia»

Trabajador, abnegado, dialogante, servidor público y líder. Así es como definen a Jesús Julio Carnero, los que mejor lo conocen. Ahora quiere convertirse en el alcalde de todos los vallisoletanos, la ciudad que, aunque no lo vio nacer –nació en Aspariegos, Zamora–, le ha dado todo desde que se trasladó con su familia a los siete años. El candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Valladolid asegura que afronta este reto «con ilusión y responsabilidad» para dar a los ciudadanos lo que demandan, ya que «estar en política siempre es servir».

- ¿Qué supone para usted ser el candidato del PP en Valladolid?

- Una doble cuestión. En primer lugar, la ilusión de poder transformar la ciudad, porque lo merece, lo necesita, está en un momento crítico. Hay que dar solución a los problemas de movilidad, en sentido amplio, ya que es un factor que va retrayendo a la creación de empleo y a la atracción de empresas. Y en segundo lugar, lo afronto con la responsabilidad de mejorar la calidad de vida de los vallisoletanos y vallisoletanas.

En esta precampaña se le está viendo pisar mucho la calle. ¿Qué le piden los vecinos?

Lo que más preocupa a los vallisoletanos es la falta de movilidad, los atascos que provoca; les inquieta que haya una amenaza en ciernes y que va a ser real si no llegamos nosotros a la Alcaldía, como espero, que es la zona de Bajas Emisiones, así como el no acometer el soterramiento, y que está provocando que la ciudad siga anclada en el siglo pasado. Esos tres ámbitos que afectan a la movilidad, y en definitiva a la libertad de la gente, hacen que no haya atracción, para ir y venir, para estar, y eso acaba afectando a un ámbito tan fundamental como es el de la llegada y establecimiento de empresas. La movilidad es a la sociedad lo que la salud es a la persona, y por lo tanto tenemos que tener una capacidad de movimiento que tiene que formar parte una planificación ordenada y no impuesta. Los vecinos quieren que recuperemos lo que siempre ha sido Valladolid, una ciudad vivible y en la que se pueda transitar de manera tranquila y no viviendo en el atasco, y sin la amenaza de la zona de Bajas Emisiones. Por cierto un tema que no quiere debatir el equipo de gobierno durante la campaña, pero que en mi opinión debe estar reducida a la mínima expresión, cumpliendo con la norma europea, pero sin obstaculizar la vida de los vecinos.

- ¿Cuáles son los ejes de su programa electoral?

- Hay tres acciones que yo quiero llevar a cabo de manera inmediata, nada más tomar posesión como alcalde, ya que me parecen fundamentales. La primera es la de la movilidad. Hay que revertir la situación en determinadas zonas de la ciudad, como la Avenida de Gijón, el Paseo de Isabel La Católica, el Puente del Poniente y la Calle López Gómez, ya que son arterias fundamentales y tenemos que hacer que sean eso, y no que estén colapsadas. Otro es la limpieza. Hay que recuperar la ciudad de la que nos sentíamos orgullosos. En este aspecto quiero manifestar mi respaldo a todos los empleados del servicio de limpieza, pero es evidente que la gestión de ese servicio está siendo deficitaria. Y la tercera medida de choque es recuperar el diálogo constructivo, en primer lugar, con el conjunto de los ciudadanos. Voy a recuperar el Concejo Abierto, establecido en la época de Javier León de la Riva y que suponía un diálogo permanente para conocer las demandas de los barrios y los vecinos. Asimismo, profundizar en la colaboración con el área metropolitana, a través del diálogo, que permita poner encima de la mesa proyectos de servicios esenciales. También pretendo recuperar el diálogo de forma permanente con la capital de España, y en eso ya estoy trabajando con su alcalde. Las dos ciudades históricas de España, como lo son Valladolid y Madrid, tienen que tener una comunicación fluida y constante en aras del beneficio de los ciudadanos, y de lo que podamos aportar ambos territorios. Tenemos sin lugar a dudas una vía que nos lo permite, como es el AVE, y tenemos que hablar de una figura importante como lo es el tren del emprendimiento, que permita que se puedan establecer empresas en Valladolid, y pueda haber una atracción, con una comunicación constante con las de Madrid. Y, por supuesto, recuperar el diálogo, de una forma constructiva, con las otras capitales de Castilla y León.

- Los jóvenes son el futuro. ¿Qué proyectos va a desarrollar para que no se vayan o vuelvan?

- Vamos a poner en marcha una Oficina de Atracción de Empresas, con el objetivo de que se instalen compañías para retener y recuperar talento. Valladolid tiene un gran potencial, por la formación que ofrece, en todo lo que se refiere a las telecomunicaciones, la informática, y las ingenierías, especialidades que conducen a un futuro, que ya es presente, y que es infinito, como es el de la Inteligencia Artificial. Por lo tanto, con el fin de no perder a esos jóvenes que nos lo están demandando desde todos los lugares, hay que buscar la sinergia entre la Universidad, la Junta de Castilla y León, la Cámara de Comercio, la CEOE y el Ayuntamiento para crear el Instituto de la Inteligencia Artificial. También respaldaremos el Instituto Biomédico; y de la mano del Gobierno regional potenciaremos la política de vivienda, para favorecer su emancipación.

- Llevamos muchos años hablando del soterramiento en Valladolid, ¿qué va a hacer usted?

- El Soterramiento es un derecho irrenunciable. Nuestra ciudad está dividida por un hecho natural como es el río Pisuerga, y otro artificial, como es la vía del tren. Hubo un proyecto de integración ferroviaria, que se ha ido acometiendo a lo largo del tiempo, que incluía diversas acciones. La primera, la llegada del AVE; la segunda, el traslado de los talleres de Renfe de la ciudad, que ya están hechos; la tercera, que está a punto de materializarse, es el desvió de los trenes de mercancías, y la cuarta era soterrar el tren a su paso por la ciudad. Hace ocho años entró la izquierda a gobernar y dejo el soterramiento de lado. Es decir, dejaron de lado la mayor operación de futuro, de riqueza y de bienestar social de la ciudad. Sustituyeron el soterramiento por un proyecto que lo llaman de integración, y que no lo es, ya que es volver a lo de siempre, que es coser la ciudad con túneles, en torno a 20, de los que solo se ha acometido uno y ahí estamos. Pues yo apuesto por soterrar, por que es lo que realmente integra a toda la ciudad. Y lo tenemos que abordar como una obra pública, y con el compromiso del Gobierno de España, de la Junta y con el liderazgo del Ayuntamiento, algo que hasta el momento no se ha producido.

- ¿Puente dice que no es un tema que afecte a tanta gente?

- Cómo no va a preocupar. Que Valladolid esté soterrada es un acto de justicia para las 90.000 personas que viven al otro lado de la vía, pero también para el conjunto de los vecinos. Resulta que aquí todo el mundo ha soterrado y Valladolid no puede. Eso no lo voy a permitir. Si yo soy alcalde, Valladolid tendrá las vías del tren soterradas. Lo que más me importa del soterramiento, más allá de lo económico y de lo medioambiental, es lo social. No podemos seguir anclados en un modelo del siglo XIX o XX con túneles, cuando hoy las opciones técnicas nos hablan de bulevares y grandes avenidas, por lo que Valladolid, si quiere ser moderna, tiene que estar soterrada. El topo que debe pasar por los túneles es el tren, no las personas.

- Y para llevar a cabo estos proyectos ya se conoce a sus compañeros de viaje...

- Se trata de una candidatura que aúna experiencia y juventud, que es lo que tiene que tener, por lo que estoy muy satisfecho.

La precampaña es momento de encuestas, ¿cómo las valora?

Están siendo muy positivas, pero no las valoro porque yo solo me fío de una encuesta, la resultante del 28 de mayo. La encuesta es una herramienta, una foto fija de un momento determinado que te da un dato, y lo que hay que hacer a partir de él, es trabajar, trabajar y trabajar.

- Y los posibles pactos...

- La única opción que yo me planteo en esos momentos es el pacto que tengo con los ciudadanos, que ellos me den la confianza para acometer las tareas transformadoras de la ciudad, y lo que acontezca el 28 de mayo, lo van a decidir los vecinos de Valladolid, y yo, como no puede ser de otra manera, es a lo que me voy a atener.

- Por primera vez se van a celebrar en Castilla y León unas elecciones municipales sin las autonómicas, ¿cómo puede afectar?

- No creo que afecte mucho. Tenemos el ejemplo del pasado año y la participación no afectó. Es más preveo una alta participación, porque el proyecto de ciudad lo merece. Los vallisoletanos deben definir lo que queremos ser en los próximos años. Que sigamos estancados y cada vez con más dificultades para movernos, o por una transformación de ciudad. Hay que elegir que opción de Gobierno queremos para esta ciudad.

-Y después de las municipales llegarán las nacionales... ¿Qué espera?

- España merece un cambio de rumbo. España no puede estar en manos de alguien que no quiere estar en España, como es Junqueras o Bildu. España tiene que estar en manos de los españoles y hoy ese proyecto solo lo defiende el PP liderado por Alberto Núñez Feijóo. Por lo que las elecciones municipales tienen que ser el primer paso para que Núñez Feijóo llegue al Gobierno y para que salga el peor presidente de toda la historia de la democracia, el señor Pedro Sánchez.

- ¿Parece que la izquierda no está muy unida?

-Yo no valoro eso, lo que es cierto es que han aprobado la ley del «solo sí es sí», que es la peor barrabasada y tropelía que se ha cometido en la democracia española. Es inconcebible que sigamos instalados en el «sí es sí», cuando esa ley debe ser la del «no es no».