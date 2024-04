Estas son las principales quejas y sugerencias de los castellanos y leoneses

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha recibido de manos del Procurador del Común, Tomás Quintana, el informe relativo de esta institución durante el pasado año, donde se recogen las actuaciones impulsadas de oficio, los expedientes tramitados así como las resoluciones dictadas por esta institución propia en la Comunidad. En total de han tramitado 2.784 nuevos expedientes mientras las quejas han llegado hasta 1.774, siendo la provincia de León, la que acumula mayor número de ellas.

Un total de 923 expedientes han versado sobre 15 asuntos (733 sobre diez quejas múltiples planteadas en 2023 y 190 sobre cinco quejas suscitadas en 2022, por lo que a efectos estadísticos solamente se computan 10 quejas en 2023. León ha sido la provincia que acumula mayor número de quejas, con un total de 402, seguida por Valladolid con 298 mientras Burgos, Palencia y Salamanca superan el centenar. Soria es la que menos, con 65.

En el año 2023 se tramitaron 97 actuaciones de oficio, 34 más que en el año 2022, actuaciones promovidas por el Procurador del Común y dirigidas, según los casos, a la Administración autonómica, a las Diputaciones provinciales y a diferentes municipios, generalmente los de mayor población.

Entre las sugerencias realizadas por los ciudadanos se encuentran las siguientes:

La necesidad de implantar un servicio que permita la atención administrativa personalizada y preferente a las personas mayores

La regulación del tráfico de vehículos de reparto de mercancías en zonas peatonales

La situación del comercio rural en Castilla y León y las medidas de apoyo que precisa, sobre todo por su carácter social

La pervivencia de las farmacias en el medio rural

La prevención de conductas suicidas en la Comunidad y en particular en menores y jóvenes

El fomento de la rehabilitación y puesta en uso de viviendas de titularidad municipal

La promoción de campamentos de verano inclusivos para personas con necesidades especiales

La adopción de medidas de apoyo a la natalidad

El control del ruido producido por los lugares de ocio nocturno

La ampliación de las franjas de edad de los cribados de cáncer de mama

La conservación de diferentes carreteras provinciales en la Comunidad

La prestación del servicio de abastecimiento de agua en diferentes localidades afectadas por la presencia de contaminantes, principalmente de nitratos

La adquisición de productos alimenticios de cercanía para consumo en los comedores escolares

La implantación de una programación de actividades extraescolares adaptadas a menores con capacidades diversas

La protección de diferentes bienes de interés cultural en peligro

La adopción de medidas de seguridad y de una mayor información para quienes hagan la Ruta del Cares

La accesibilidad y espacios para sillas de ruedas en vehículos de transporte público

La protección de las edificaciones del entorno del Canal de Castilla

La ordenación del desarrollo de las energías renovables en el medio rural

En relación con las diez quejas consideradas múltiples se abrieron un total de 733 expedientes, siendo el más numeroso la petición de dotar de vestuario y EPI al personal subalterno de la Dirección Provincial de Educación de León, con 190, seguida de la gestión de las Bolsas de Empleo de personal laboral de la Dirección Provincial de Educación de León, con 173; así como las obras de ampliación del CRA "Maestro Emilio Alonso" de Carbajal de la Legua (León).

Se han dictado 1.042 resoluciones, de ellas 183 supusieron un archivo por inexistencia de irregularidad en la actuación administrativa y en 859 se formularon resoluciones o recomendaciones.

En cuanto al grado de aceptación por las Administraciones y Entidades públicas de las resoluciones en las que se formulaba recomendación, recordatorio, deberes legales o sugerencia alcanza en 2023 el 84,52% de las 659 de las que hemos obtenido contestación un total de 557 y no han sido aceptadas 102.

Más datos

Durante 2023 se ha producido un aumento de la actividad institucional de atención presencial y personalizada a los ciudadanos, tanto en la sede del Procurador del Común en Léon, como en el resto de provincias donde acude de forma mensual o quincenal. Así, se han realizado un total de 562 entrevistas presenciales, un centenar más que el año anterior.

Además se han atendido 104 consultas que derivan de la imposible calificación de forma inicial de una solicitud ciudadana a partir del escrito de queja queja o por la necesidad de asesoramiento específico para la presentación de la queja.

Los canales más utilizados han sido la sede electrónica, el correo eléctronico o la propia web, donde se recibieron 1251, muy por encima de las formulados por medios no digitalizados, que fueron 523. No debe, no obstante, restarse relevancia al número de reclamaciones todavía presentadas por correo postal que asciende a 227