“Europa sé tú misma. Expulsa a un impostor y a un traidor a tus fundamentos”

Un fiscal general del estado que tenía que haber dimitido dado lo que ha sentenciado como desviación de poder el Supremo en relación a la promoción profesional de la anterior fiscal general al no poder acceder a la Sala de lo Militar y por otro lado no defender a los fiscales que han sufrido todo el proceso golpista y no posicionarse en contra de la amnistía, mientras el Gobierno anuncia su renovación cuando se está exigiendo su dimisión. Solo esto, inadmisible en democracia, en las últimas horas.

A las Instituciones europeas: ¿Se permitiría en Europa que el primer ministro de Portugal, o Italia, el Canciller de Alemania, o el Presidente de la República de Francia pactaran su nuevo Gobierno con un malhechor y prófugo de la justicia que ha dado un golpe de estado contra esas naciones y además se llevara a cabo ese pacto en el extranjero, enterándonos hoy además que en secreto ya se han llevado negociaciones con un mediador internacional? A las Instituciones europeas: ¿Se permitiría en Europa que el primer Ministro de Portugal o Italia, el Canciller de Alemania o el presidente de la República de Francia pactaran su nuevo Gobierno con un terrorista y se hicieran una foto del pacto en las sedes de las Asambleas Parlamentarias de esas naciones con su delegada, otra condenada por terrorismo.

A las instituciones europeas: ¿Se permitiría en Europa que el primer Ministro de Portugal, o Italia, el Canciller de Alemania o el presidente de la República de Francia pactaran su nuevo Gobierno con quienes han dado un golpe de estado en esas naciones?

A las Instituciones europeas: ¿Se permitiría en Europa que el primer Ministro de Portugal o Italia, el Canciller de Alemania o el presidente de la Republica de Francia pactaran su Gobierno con quienes condicionan el mismo a crear naciones distintas en esas naciones?

A las Instituciones europeas: ¿Se permitiría en Europa que el primer Ministro de Portugal o Italia, el Canciller de Alemania o el presidente de la República de Francia pactaran crear un nuevo Gobierno con quien impone una amnistía por los delitos de sedición y malversación, cometidos en esas naciones pero que quienes imponen todo eso son los propios sediciosos golpistas, y los primeros ministros lo avalan y apoyan aunque hubieran dicho horas antes de las elecciones que ello no cabía de ninguna manera en sus Constituciones?

A las Instituciones europeas : ¿Se permitiría en Europa que el primer Ministro de Portugal o Italia, el Canciller de Alemania o el presidente de la Republica de Francia fueran puestos en entredicho al pactar una amnistía con delincuentes que representa que esas naciones no fueron democracias, sus jueces, sus leyes y sentencias de un país bananero, su ejecutivo y legislativo los de una democracia del tercer mundo y su Jefe de Estado uno que pasaba por allí sin autoridad democrática y que su pertenencia a Europa un engaño de una democracia que no cumple los requisitos impuestos por Europa?

A las Instituciones europeas: ¿Se permitiría en Europa que el primer Ministro de Portugal o Italia, el Canciller de Alemania o el presidente de la República francesa pactaran nuevo Gobierno con quienes quieren hacer un referéndum de independencia de una parte de esas naciones y además quieren, y se acuerda también, que se les perdone una enorme deuda?

A las Instituciones europeas: ¿Se permitiría en Europa que el primer Ministro de Portugal o Italia, el Canciller de Alemania o el presidente de la Republica de Francia dijeran para justificarse en la sede de sus partidos y también en su investidura hablando abiertamente de la amnistía para decir que hay que hacer de la necesidad virtud ya que faltan siete votos y que además es la manera de detener a la extrema derecha y que hay que levantar un muro al fascismo, y que unos días después un ministro recién nombrado confirme que si no se dependiera de esos siete votos no se hubiese acordado la amnistía?

A las Instituciones europeas: ¿Así es como se protege el estado de derecho, la división de poderes y la independencia judicial, " en esas naciones", cuando por primera vez en la historia se ha roto con ello y todo el poder judicial se ha puesto de acuerdo para denunciar tal ataque inédito, si bien todo ello, ahora sí, no es en esas naciones sino exclusivamente en España?

¿Es posible entender algo de esta locura y esta sinrazón? ¿Cabe mayor obscenidad y vileza encabezada por el Jefe de Gobierno, mayor inmoralidad, mayor mentira, deslealtad, indecencia y traición?

¿Alguien entiende algo? ¿alguien entiende que esos países citados aceptasen que se negociase en secreto la formación de un Gobierno con un prófugo de la justicia en el extranjero, también con un golpista indultado y, asimismo, con un terrorista, que lleva listas electorales ensangrentadas, y ya también negociando los primeros pasos de funcionamiento del mismo gobierno, con un mediador internacional y en el extranjero? ¿que se cuestione a los jueces ya en dos comisiones parlamentarias, rompiendo la independencia judicial, una de ellas para el caso Pegasus exigido por los golpistas prófugos para conformar el Parlamento mucho antes de la investidura?

¿Alguien cree posible hacer todo esto, reírse de todo el mundo, reírse de los avisos ya transformados en exigencias de los socialistas más prestigiosos e ignorarlos, reírse de la unanimidad de la denuncia de todo el poder judicial, asociaciones, los más prestigiosos juristas, profesores y académicos, de todo el mundo jurídico nacional e internacional del máximo rango, reírse de las manifestaciones más multitudinarias y continuas, jamás convocadas en defensa de la democracia, reírse de toda la sociedad de cualquier pensamiento, y todo ello presidiendo el tumo europeo?

Es inimaginable esta situación, pero por desgracia es real y describo solo hechos de estos últimos días y las consecuencias de lo ocurrido estas últimas semanas. Los españoles de todas las ideas no estamos ya aceptando esta inenarrable injusticia y traición encabezada de manera consciente y promovida voluntariamente por el presidente del Gobierno, y evidentemente estamos ya contrarrestado y no hemos hecho más que empezar, este golpe al estado de derecho y a la democracia.

A un gobierno legal, gracias a lo que ampara la Constitución, no se le pude consentir que por propia voluntad se auto ilegalice consciente y voluntariamente en la investidura con sus hechos gravísimos ilegales anunciados antes de la toma de posesión, y ejecutados en la misma unidad de acto de dicha investidura, gracias a los cuales la obtiene, atacando lo que ampara la Constitución y, por tanto, al convertirse simultáneamente en ilegal, ha de dimitir, u obligársele a hacerlo irrevocablemente.