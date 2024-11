El experto en biomateriales aplicados a la odontología Javier Gil Mur, Doctor Honoris Causa por la UEMC

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid acogió hoy el acto de investidura como Doctor Honoris Causa del investigador experto en biomateriales aplicados a la odontología Javier Gil Mur, uno de los científicos más influyentes del mundo gracias a su carrera investigadora y a la producción científica en el ámbito de la Bioingeniería.

La entidad académica, en un acto que se extendió por aproximadamente una hora y cuarto y que contó con la actuación de la Coral ‘La Armonía’, otorga así su más alta dignidad académica al doctor Gil Mur “por su brillante trayectoria científica y académica, ejemplo en la aplicación del conocimiento en el ámbito de los biomateriales y la bioingeniería para el desarrollo y avance de la odontología”.

Este nombramiento responde, además, a la vinculación de sus líneas de investigación con un área de conocimiento especialmente importante para la UEMC, que imparte el Grado en Odontología y cuenta en su oferta formativa con distintos títulos de posgrado que gozan de gran aceptación y prestigio.

El salón de actos fue testigo de esta cita, con la presencia, entre otros, del subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, que ha comenzado con la lectura por parte del secretario general de la UEMC, Juan Casado Canales, del acuerdo del Consejo Rector por el que se concedía el nombramiento como Doctor Honoris Causa a Javier Gil Mur, y en el que ha estado presente el rector, David García López, así como la rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero.

Antes de su intervención, el investigador juró y posteriormente recogió los atributos de título, medalla, birrete laureado, anillo, guantes blancos y el Libro de la Ciencia. Tras ello, dirigió a los asistentes un discurso en el que ha expresado su profunda gratitud y emoción al recibir este reconocimiento de una institución “de tan alto prestigio que ha logrado en sus 22 años de historia una trayectoria tan destacada en el ámbito de la educación superior”.

El recién nombrado Honoris Causa destacó la importancia del trabajo en equipo y la colaboración como “pilares fundamentales” de su trayectoria profesional: “Considero que todo lo logrado ha sido fruto de un esfuerzo colectivo”, comentó, para añadir que a lo largo de su trayectoria ha tenido “la fortuna de colaborar con colegas brillantes, estudiantes entusiastas y mentores inspiradores”. En este sentido, este Doctorado lo consideró un reconocimiento no solo a su trabajo, “sino también a la labor de todos aquellos que han compartido conmigo este apasionante camino”.

En su intervención, el doctor Gil Mur hizo hincapié en el compromiso de la UEMC con la investigación y la formación de nuevas generaciones de investigadores, una apuesta que, además “de posibilitar nuevos conocimientos, otorga a la Universidad una reputación que la hace referente nacional e internacional”. Asimismo, destacó el papel “crucial” de la universidad en la transferencia del conocimiento a la sociedad, contribuyendo al bienestar de las personas y de las empresas.

“A lo largo de estos años he tenido la inmensa fortuna de sentirme parte de esta gran familia universitaria”, prosiguió Gil Mur, quien ha contribuido al empuje e influencia del Grupo Estratégico de Investigación DENSIA de la Universidad. “La UEMC me ha acogido con los brazos abiertos, permitiéndome desarrollar mi labor docente e investigadora en un entorno estimulante y enriquecedor, y he podido colaborar con un equipo humano excepcional, compuesto por profesores, investigadores y estudiantes de gran talento y dedicación”, aseguró.

Un grado de los más prolíficos

El profesor también hizo referencia a los logros alcanzados desde el Grado en Odontología de la UEMC, punto en el que ensalzó su posición como uno de los “más prolíficas” de España en términos de publicaciones científicas. Al respecto, añadió que han explorado diversas líneas de investigación en las áreas de Periodoncia, Cirugía, Ortodoncia y Prótesis, con los que han obtenido resultados “muy satisfactorios que se han plasmado en una veintena de publicaciones científicas”.

Además, subrayó la importancia de la formación de nuevos investigadores a través de la dirección de tesis doctorales, ya que “lo más gratificante para un profesor de universidad “es la creación de una escuela y que los discípulos que la formen sean mejores que tú”.

Igualmente, Gil Mur también expresó su deseo de “seguir contribuyendo” al desarrollo de la UEMC y del Grado en Odontología. “Después de una larga trayectoria marcada por la investigación y la gestión, siento una profunda vocación de servicio”, apuntó, por lo que su objetivo ahora es “guiar a las nuevas generaciones de investigadores y docentes, dejando un legado de excelencia académica y compromiso social”. “Mi deseo es ayudar para que la universidad siga siendo un referente en el ámbito de la Odontología y la investigación”, concluyó.