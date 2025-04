La Feria del Libro de Valladolid rendirá homenaje en su próxima edición a Joaquín Díaz

La 58 Feria del Libro de Valladolid rendirá homenaje en su próxima edición a Joaquín Díaz, uno de los “grandes referentes” de la cultura tradicional española, con motivo del 40 aniversario de la creación del Centro Etnográfico de Documentación en 1985, origen de la actual Fundación Joaquín Díaz de Urueña. El tributo quiere reconocer “una trayectoria ejemplar dedicada a rescatar, preservar y difundir la memoria oral, musical y costumbrista de Castilla y León y de buena parte del acervo popular hispano”.

El homenaje se celebrará el próximo 8 de junio en el salón de actos del Círculo de Recreo de Valladolid, y reunirá a amigos, discípulos y admiradores del investigador. Un acto que pretende ser “tanto un reconocimiento público como un encuentro afectivo en torno a la figura de un hombre que ha dejado una huella profunda en la vida cultural del país”, indicaron desde el Consistorio de Valladolid.

Este tributo se suma al reconocimiento que recibirá próximamente por parte del Ayuntamiento de Valladolid, que ha anunciado su nombramiento como Hijo Predilecto de la ciudad. No es la primera vez que la Feria del Libro dirige su mirada hacia la figura de Joaquín Díaz: ya en 2012, durante su 45 edición, el certamen le dedicó un primer y emotivo homenaje. Esta nueva distinción, más de una década después, llega para “subrayar el impacto profundo y duradero de su obra y su magisterio”, informa Ical.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, puso en valor el sentido de esta iniciativa: “Organizar un homenaje a Joaquín Díaz no es un acto más del programa, es un compromiso cultural y, sobre todo, ético. Hablar de Joaquín Díaz es hablar de honestidad intelectual, de una mirada serena que ha sabido escuchar, registrar y dignificar la voz de quienes nunca tuvieron espacio en los libros. Pocas personas han influido tanto, desde la discreción, en la forma en la que entendemos hoy nuestro patrimonio. Su figura no necesita justificación, porque su legado forma parte ya del tejido emocional y cultural de esta tierra. Por eso este reconocimiento no responde solo a una efeméride, sino a una deuda que Valladolid tenía con uno de sus sabios más queridos”.

Zamorano de nacimiento (1947) y vallisoletano de adopción, Joaquín Díaz grabó su primer disco, Recital, en 1967 y, tras años de actuaciones y conferencias por toda Europa y América, abandonó los escenarios en 1976 para consagrarse por entero a la investigación. Junto a otros expertos, recorrió los pueblos de Valladolid para recoger romances, canciones, cuentos y tradiciones que hoy forman parte de un archivo sonoro y visual de valor incalculable. Ese trabajo cristalizó en la creación del centro de Urueña, donde dirige también desde 1980 la Revista de Folklore, una publicación mensual que ha alcanzado ya más de 520 números.

A lo largo de los años, la colaboración entre Joaquín Díaz y el Ayuntamiento de Valladolid ha dado lugar a una sólida alianza cultural, ejemplificada en diversas exposiciones celebradas en la Casa Revilla. Entre ellas destacan Miradas del Pasado. Valladolid (2012), que recuperaba imágenes históricas de la ciudad; La música callada (2021), un tributo a los músicos populares españoles del siglo XIX y XX; o El cine a la mano (2022), dedicada a medio siglo de publicidad cinematográfica. Estas muestras, comisariadas por el propio Díaz, han convertido la Casa Revilla en un espacio clave para el encuentro con la memoria cultural, social y visual de nuestro entorno.

Autor de más de 80 discos y más de 70 libros, Joaquín Díaz ha sido distinguido con premios como el Nacional de Fonografía, el Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades, el de Oro al Mérito en las Bellas Artes y ha sido investido doctor Honoris Causa por la Universidad de Valladolid. Urueña, la villa en la que reside desde hace décadas, se ha convertido en una referencia cultural en buena medida gracias a su impulso y su presencia.

La organización de la feria ultima ya el programa de actos específicos que integrarán el homenaje. En palabras del comité organizador, “honrar a Joaquín Díaz es celebrar la memoria de todo un pueblo: sus músicas, sus palabras, sus gestos… y también la mirada de quien, sin aspavientos, nos ha enseñado a entenderlas”.