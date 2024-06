Fernández Mañueco gana el Debate y defiende los logros de su Gobierno

T ras dos años de legislatura, Castilla y León «va por el buen camino y funciona». Y los datos lo avalan, como desgranaba Alfonso Fernández Mañueco en el Debate sobre el Estado de la Comunidad. Las Cortes regionales era el escenario donde el presidente de la Junta sacaba músculo de los logros y avances de su Gobierno y desgranaba las políticas llevadas a cabo hasta la fecha, con «excelentes resultados» y proponiendo nuevas «recetas» con el fin de ofrecer el máximo bienestar a las familias y empresas en esta tierra.

Y es que ante las acometidas de la oposición, en especial de un combativo líder socialista, Luis Tudanca, y en un debate bronco e intenso por momentos, Fernández Mañueco echaba por tierra con datos y cifras, todos los ataques recibidos para explicar con cifras y resultados los proyectos desarrollados hasta ahora y anunciar nuevas medidas de índole social y económicas que se pondrán en marcha. Lo que le hacía claro ganador de esta confrontación. Entre ellas y la más relevante, una nueva rebaja del tramo autonómico del IRPF, que pasará del 9 por ciento al 8,5 por ciento y beneficiará a 1,3 millones de contribuyentes. «En los últimos seis años se han rebajado 34 veces los tributos, frente a las 69 subidas del Gobierno de España», recalcaba Fernández Mañueco.

Fernández Mañueco recibe la felicitación de la bancada popular Ical

También, como no podía ser de otra manera, momento para arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios separatistas. «Nos nos vamos a callar ante las desigualdades y los privilegios»y anunciaba que «vamos a recurrir a todos los medios jurídicos, constitucionales e institucionales para impedirlo por que ha suscitado la mayor división política, contestación social, descrédito internacional y tensión institucional de nuestra historia democrática», argumentaba, para a continuación defender firmemente la Constitución y echó en cara al Ejecutivo nacional los continuos ataques hacia la Comunidad «a la mínima ocasión»

Seguidamente anunciaba nuevos acuerdos dentro del seno del Diálogo Social, en materias como educación, digitalización, vivienda o forestal y avanzaba la puesta en marcha de un Pacto Social por las Familias de Castilla y León además de otro por la Conciliación laboral y familiar.

Y tras hacer un somero repaso de todos los logros y avances realizados hasta la fecha por su Ejecutivo, Fernández Mañueco comenzaba a desgranar los nuevos proyectos. Uno de ellos el Plan para el Desarrollo Social de la Raya que afectará a las provincias de Zamora y de Salamanca y que se aprobará a finales de este año.

Además anunciaba la construcción de 250 viviendas públicas en zonas rurales vinculadas a la industria con el fin de facilitar a las empresas la llegada de trabajadores; planes para el asentamiento de población que se unen a los relativos a las ayudas para el mantenimiento de bares en aquellas poblaciones con menos de 200 habitantes. A ellas se suman las destinadas al retorno de castellanos y leoneses con el programa «Pasaporte de vuelta»; o las ayudas al emprendimiento para regresar a sus lugares de origen.

En temas sanitarios, Fernández Mañueco avanzaba la puesta en marcha de una estrategia de salud mental así como la ampliación de la red de prevención de conductas suicidas y este año se dará luz verde al Plan de Medicina Personalizada y de Precisión regional. En el ámbito social, se darán más facilidades para la adopción para beneficiar a aquellos menores con más de diez años y se pondrá en marcha el «Carne 60 CyL». Y las empleadas públicas contarán con un permiso pre-parto retribuido desde la semana 37 del embarazo. En el tema educativo, volvía a reclamar una prueba de acceso única (EBAU) en todo el territorio nacional, e indicaba que tras el varano mantendrá un encuentro con los rectores de las universidades públicas donde se pondrá sobre la mesa aspectos relativos a la financiación, infraestructuras, nuevas titulaciones o la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario.

Despoblación

Fernández Mañueco finalizaba su intervención destacando que se hace necesaria la «colaboración del Gobierno» en la aplicación de políticas eficaces contra la despoblación, «pero en muchos casos sus decisiones van en sentido contrario», por lo que ha pedido dar un impulso definitivo al proyecto de Monte la Reina en Zamora y comprometiéndose la Junta a declararlo proyecto de interés regional para acelerar su tramitación.

El socialista Luis Tudanca fue el primero en intervenir en el turno de la oposición. Y sus primeras palabras eran para tender la mano al presidente de la Junta, para que rompiera su pacto con Vox y gobernara en minoría. «Tuvo la oportunidad hace dos años y dios la espantada por respuesta», le recordaba Fernández Mañueco, quien le acusaba también de ser cómplice del «robo» a Castilla y León. Durante su intervención, el líder regional de los socialistas, reclamaba la retirada de la ley de la «discordia» y que presentarán una sobre el LGTBI con la colaboración de colectivos de la Región, además de una propuesta legislativa para adaptar la ley de violencia de género pacto de Estado.

Luis Tudanca con la bancada socialista Ical

También reprochaba a Fernández Mañueco el haber convertido al Ejecutivo regional en una «mera gestoría» y finalizaba señalando que van a presentar una Ley de Reto Demográfico.

Desde Soria Ya, su portavoz, Ángel Ceña, lamentaba los incumplimientos de la Junta con la provincia soriana y por ello invitaba a todos los grupos parlamentarios a apoyar la ley que va a presentar su grupo para hacer frente a la despoblación, del que dijo es el «principal problema de Castilla y León» en la actualidad.

Intervención de Ángel Ceña Ical

También haciendo referencia a su territorio, León, apelaba el portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, que reclamaba un «desarrollo igualitario» y que haya una financiación justa y sin privilegios en las nueve provincias de la Comunidad y recalcaba que la mejor solución para León, Zamora y Salamanca pasa por abandonar esta autonomía.

Luis Mariano Santos (UPL) interviene en el hemiciclo Ical

Mañueco les reprochaba a ambos su estado de luto permanente a la vez que les ha animado a tener un «ataque de realismo y positividad» frente al «victimismo y pesimismo».

El exvicepresidente de la Junta, ex de Ciudadanos y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, obvió hoy a la Junta y se dirigió a los grupos de la oposición, en concreto a sus portavoces, a los que invitó a una reflexión y a pensar qué futuro quieren para esta Comunidad, informa Ical.

“Hoy no me dirijo a usted no porque no le tenga por inteligente, sino como se dice en medicina por asintomático, sino a la oposición a quienes no están de acuerdo con el actual estado de cosas”, inició Igea su intervención en el debate de política general que se celebra hoy y mañana en las Cortes.

El portavoz de Por Ávila, Pedro Pascual, acusó hoy al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que “en ocasiones se ampara en datos de medias de toda la autonomía que ocultan la realidad de cada provincia”, en referencia, dijo, a que Ávila está “a la cola en inversiones por goleada”. Al respecto, el jefe del Ejecutivo destacó el récord de 614 millones en la provincia, un seis por ciento más que la anterior. “Nosotros sí ejecutamos las inversiones y fuimos la tercera comunidad en ejecución, con el 95 por ciento en los presupuestos del año pasado”, señaló.

Y el procurador de Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, propuso invertir 800 millones de euros en I+D+i, planes de choque para fomentar el empleo, asegurar “una alternativa habitacional” para los ciudadanos de la Comunidad, proveer de “servicios públicos de calidad” a la población y la contratación de 5.000 nuevos trabajadores para la Administración pública como medidas para revertir el “palmario fracaso” de las políticas de la Junta frente a la despoblación.

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Menéndez, ha avisado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), que su partido no puede convertirse "en un aliado de una izquierda en retroceso y asumir su ideario, suicida en lo energético y entusiasta con una Agenda 2030 interpretada con un signo claramente izquierdista".

Durante su intervención en el Debate de Política General, ante las Cortes de Castilla y León, Menéndez ha apelado a Mañueco para mantener la "estrategia activa" que han plasmado en los dos años de legislatura.

Y el portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, se despidió hoy emocionado del Parlamento autonómico en la intervención final de la primera jornada del Debate de política general de la Comunidad asegurando que “lo mejor para Castilla y León está por venir”.

De la Hoz aprovechó así la última intervención del debate, su despedida rumbo a Bruselas para ser parlamentario europeo, para reivindicar “el inmenso honor” que ha supuesto trabajar “con la misma pasión” por su creencia en su tierra, Castilla y León, a través de “la principal herramienta democrática, el diálogo”, con el que ha formado “importantes acuerdos” que, no obstante, concedió que fueron “menos de los que me hubiera gustado”.