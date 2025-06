Thunder - Pacers en directo hoy: segundo partido de las Finales de la NBA 2025

El MVP de la primera fase fue el mejor jugador de los Thunder en el estreno de las Finales, pero en los minutos decisivos no estuvo acertado. Con todo, el problema de la franquicia de Oklahoma no fue su rendimiento. Los dos principales escuderos de Shai no ejercieron su papel. Jalen Williams fue intrascendente y Chet Holmgren directamente no apareció. El buen partido de Dort y el decente de Caruso no fueron suficientes para complementar la anotación del base canadiense.