Fernández Mañueco: “El sanchismo no ofrece nada, más allá de desprecios, olvidos, radicalismos y chapuzas”

El presidente del Partido Popular de Castilla y León (PPCyL) y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado , en una convención del PP de Jaén, que “el sanchismo, no ofrece nada, más allá de desprecios, olvidos, radicalismos y chapuzas, muchas chapuzas. Chapuzas como los trenes que no entran por los túneles, chapuzas como ningunear a Comunidades con los ferrocarriles que necesitan. Chapuzas como la reforma de la sedición y la malversación. Chapuzas como su ley del ‘Sólo sí es sí’. 1.000 agresores sexuales ya se han beneficiado de esta triste ley. Y mira que lo avisamos desde el PP. O chapuzas como los insultos entre ministros”.

“Hay un asunto incluso más grave, porque nos afecta directamente. En Castilla y León los incendios son culpa de la gestión de la Junta, mientras que en las Comunidades donde gobierna el sanchismo o sus aliados, la culpa de los incendios es del cambio climático. Se les ve el plumero a la legua. Están esperando que haya incendios para utilizar la tragedia políticamente. De semejante pasta están hechos. Hace meses, casi un año, pedí una Conferencia de Presidentes para mejorar la coordinación y cooperación ante un problema que es de todos, porque a todos, sin distinciones políticas, nos afecta por igual. ¿Qué es lo que ha hecho Sánchez desde entonces? No mover un dedo. Y no ha movido un dedo porque en vez de gobernar pensando en el interés de todos, prefieren esperar a que suceda una tragedia en una Comunidad donde no gobiernan para luego utilizarla políticamente. Eso, no es hacer política. Esto es populismo, barato y de la peor especie. Y no lo vamos a consentir”, señaló el líder popular.

Según el presidente, “cuando llegan unas elecciones, los ministros sanchistas sí que aparecen por por Castilla y León. Aparecen para atacarnos y para insultar. Pero nunca vienen a solucionar nada. Vienen desde Madrid a hacer turismo electoral. Actúan en tres tiempos: vienen, insultan y se van. Mientras tanto, desde Moncloa, indultan a los que atacan nuestro país y nuestra Constitución, y a las Comunidades leales con España, como Castilla y León nos amenazan con aplicarnos una suerte de 155. Por eso, tenemos que mirar al sanchismo a la cara y decirle: No nos resignamos, existe una forma mejor de gobernar”.

Finalmente, Fernández Mañueco manifesto que “en Castilla y León cumplimos nuestra palabra, con lo prometido en campaña, y gestionamos pensando en todos, con eficacia y con rigor. Bajamos los impuestos para favorecer la actividad económica y ayudar a las familias. Apoyamos a las empresas, autónomos y pymes para crear empleo. Reforzamos los Servicios Públicos como la Sanidad, la Educación, la Dependencia y los Servicios Sociales. Mientras unos se llenan la boca hablando de sanidad sin hacer absolutamente nada, los gobiernos del PP nos comprometemos y cumplimos. Gobernamos así, en Castilla y León, porque somos un partido que piensa en todos, sin levantar barreras ni buscar los enfrentamientos. Nos preocupan las familias, los trabajadores, los mayores y nuestros jóvenes. Generamos oportunidades en nuestros territorios para atraer inversiones, crear empleo y fijar población. No hay mejor política social que esa. Estas son nuestras políticas: las de un partido serio y moderado, que siempre piensa en todos en clave de futuro. El PP, además, es el único remedio para hacer frente al veneno que el sanchismo está inyectando en la vida política española. Debemos reivindicarnos. Estar más orgullosos que nunca de defender nuestros principios y valores en todos los ayuntamientos de España. Ni son negociables ni están en venta. Tenemos el mejor partido, el mejor proyecto, los mejores candidatos y el mejor líder nacional”