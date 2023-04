El ganadero gay que denuncia discriminación reclama sus derechos ante la Junta de Castilla y León

El ganadero Baldomero López y su vaca 'Valenciana' han llegado este viernes 14 de abril a León tras cinco días caminando desde Tejedo del Sil, en el municipio leonés de Palacios del Sil, para visibilizar la discriminación de la que se siente víctima por ser homosexual, y se ha plantado ante la sede de la Junta de donde asegura que no se moverá hasta que se respeten sus derechos.

Este ganadero, de 42 años, denuncia que la junta vecinal de su localidad le impide utilizar los pastos que ha solicitado, algo que ese órgano niega. A su llegada a León, ha sido recibido por responsables de ganadería de la Junta, a los que ha agradecido su apoyo y orientación en defensa de sus derechos, pero ha avanzado que acampará frente al edificio al menos hasta el martes a la espera de acontecimientos.

Insiste que se le están negando sus derechos por ser homosexual y se le impide llevar a sus animales a los pastos comunales, además de no poder solicitar las ayudas de la PAC los últimos dos años por lo que ha dejado de ingresar una cantidad cercana a los 120.000 euros, una acusación que la junta vecinal desmiente.

López decidió volver en 2020 a su pueblo, Tejedo del Sil, junto a su pareja, Isidro Lorences, un asturiano de 30 años, para dedicarse a la ganadería y denuncia que desde el principio comenzaron los problemas que se fueron agudizando con el paso del tiempo y asegura que el motivo de la discriminación que sufren es su condición sexual.

Asegura que se le niega el acceso a los pastos comunales como cualquier otro profesional y a consecuencia de ello no puede pedir las ayudas de la PAC, "sin las que nadie que se dedique a esto puede sobrevivir". Frente a estas acusaciones, el presidente de la junta vecinal, David Verano, ha declarado a EFE este viernes que las acusaciones de discriminación de López no son ciertas y que lo que quiere es obtener beneficios a los que no tiene derecho.

Verano ha reiterado que este ganadero "no se ha presentado a las tres últimas subastas de aprovechamiento de pastos de los años 2021 y 2022". Además, ha anunciado que la junta vecinal está estudiando la posibilidad de iniciar medidas legales contra López y su pareja.

El secretario del citado órgano, Ángel Gancedo, explicó a EFE cuando el ganadero hizo pública su denuncia hace varias semanas que lo que subyace detrás de todo este asunto es el intento de Baldomero López de conseguir privilegios a los que no tiene derecho y asegura que en ningún caso se le ha negado el acceso a los pastos, si bien denuncia que ha manifestado que no está dispuesto a pagar por ello como es preceptivo.

Por su parte, el alcalde de Palacios del Sil, Roberto Fernández, considera que con estas denuncias lo que pretende Baldomero López es "tergiversar la realidad" e incidió en que los aprovechamientos ganaderos están sujetos a unas condiciones. Además, le instó a denunciar ante la Guardia Civil la supuesta marginación de la que está siendo víctima en vez de airearla en los medios de comunicación.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente se puso en contacto esta semana con López para explicarle que la junta vecinal, propietaria del Monte de Utilidad Pública de Tejedo, es la competente para comunicar la relación de vecinos que pretenden disfrutar de los aprovechamientos para uso propio.

Asimismo, por parte de dicho Servicio, se ha remitido a la Junta Vecinal la documentación aportada por el ganadero como residente en el pueblo de Tejedo del Sil, a la que recuerda que de presentarse a la licitación tendrá un derecho preferente (como vecino), si así lo considera la Entidad Local, de acuerdo con el artículo 53 de la Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León.

También subraya que es la junta vecinal la que debe establecer, en un pliego de condiciones económico-administrativas, cómo dar esa preferencia y qué precio de salida poner a la subasta, que no puede ser inferior al precio de tasación mínimo establecido por la administración.