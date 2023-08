García-Gallardo a Espinosa de los Monteros: "Has sido un ejemplo para todos"

La marcha del portavoz de Vox en el Congreso y uno de los fundadores de la formación conservadora, Iván Espinosa de los Monteros, de la primera línea política para pasar a ser una afiliado de Vox más ha sorprendido en el panorama político actual, cuando se está negociando la composición del futuro Gobierno, a izquierda o derecha.

Una marcha que ha puesto de manifiesto la crisis por la que atraviesa el partido que lidera Santiago Abascal, que no solo ha perdido 19 escaños en las elecciones. Espinosa de los Monteros se suma así a otra marcha traumática de otro peso pesado como era Macarena Olona.

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, se ha hecho eco también de este abandono "por motivos personales" trasladando su agradecimiento a Espinosa de los Monteros, al que reconoce su papel en este tiempo. "Ha sido ejemplo para todos; por tu cariño y tus consejos cuando hacían falta”, ha escrito el número dos del Gobierno regional en un tuit.

Iván Espinosa de los Monteros anunció hoy que deja la política en una comparecencia en la que dio las gracias a sus compañeros de Vox, a los votantes y simpatizantes, a los que exhortó a "mantener el buen ánimo porque la misión merece la pena". Aseguró que ha sido un "privilegio" trabajar junto a Santiago Abascal y deseó verle “más pronto que tarde en La Moncloa”.

El portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, compareció en la sala de prensa de la Cámara Baja para anunciar su decisión, si bien se marchó tras leer un comunicado y sin aceptar preguntas de los periodistas.

De este modo, no recogerá su acta de diputado tras las elecciones generales del 23-J. “Permanezco en Vox, me quedo como afiliado de base a disposición de nuestros dirigentes para cualquier cosa que necesiten de mi”, manifestó, y añadió que tiene “la enorme esperanza” de ver “más pronto que tarde a Santiago Abascal en La Moncloa”.

“Me marcho con enorme optimismo y admiración para nuestra nación, con enorme confianza en la capacidad de los españoles de generar un futuro mejor”, dijo en los últimos minutos de su discurso.

Espinosa de los Monteros también aseguró que “todo ha merecido la pena porque España siempre merece la pena”. “Estoy convencido de que los mejores días quedan por delante y me marcho con la plena confianza de que al final todo saldrá bien”. “Y si no es así, es que todavía no es el final”, fueron sus últimas palabras.

También tuvo una referencia cariñosa para su familia y resaltó el apoyo de su esposa y portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Roció Monasterio, quien “me ha apoyado siempre como yo intento hacer con ella”. “La familia siempre sufre más que uno mismo cuando se producen ataques y, especialmente, si son de naturaleza personal como hemos tenido”, recalcó.

Miembro fundador de la formación dirigida por Santiago Abascal, Espinosa de los Monteros fue secretario general del partido y en la actualidad era vicesecretario general de Relaciones Internacionales de Vox.