Grave emergencia constitucional y democrática

Parece, según los entendidos, que una de las razones de haber perdido puntos en la última semana es el ataque a la oposición con lo del “túnel oscuro“ y “vuelta atrás cuarenta años”, y no contestar, tampoco por “pérdida” de “derechos” provocados por la extrema derecha y llamar “mentiroso” al jefe de la oposición - sin prueba ni razón alguna, sacarle una foto antigua, ay todo ello durante la última semana -, sin que este dijera nada … no lo se.

Lo que si se es que inmediatamente tendría que haberse contestado algo parecido a lo siguiente, a quien representa la cumbre de la mentira ante la pérdida de “derechos” y loa “ progresista” : ¿Habla usted de “derecho” y “progresismo” a suprimir la vida ? ¿”Derecho progresista” a violar y poder salir de la calle - si es si - por eso ? ¿”Derecho y progresismo” es asesinar y ocultar quien es al autor ? ¿”Derecho progresista” es que mi hija o hijo decida cambiar de sexo mientras tiene prohibido conducir un coche ? ¿”Derecho” y “progresismo” es que mi hijo o mi nieto con tres años le impongan por ley como en la peor dictadura comunista o nacional- socialista (nazi) que se piense que quizá no es un niño o una niña y se le facilite todo tipo de enseñanzas para confundirle ? ¿“Derecho” y “progresista” es que por ley se me prohíba que mi hijo pueda hablar español en España? ¿”Derecho” y “progresismo” es que me impongan por ley que a mis hijos les obliguen a estudiar que la historia de España empieza hace 150 años?

¿”Derecho” y “progresista” es aceptar que los hijos no son de los padres? ¿”Derecho” y “progresista” es admitir por obligación la destrucción de España? “Derecho” y “progresista” es aceptar por obligación la quiebra de la reconciliación que nos dimos y la desunión de los españoles e impuesto por los filoterroristas? ¿”Derecho” y avance “progresista” es llamar golpistas con togas a los jueces a los medios de comunicación no afines y que quieren parar al “ fascismo “? ¿Se refiere usted a que vamos a suprimir esos “derechos” y vamos a perder esos “derechos” con la llegada de la extrema derecha y de la derecha extrema como usted nos llama? ¿Se refiere usted a que todo eso es lo que usted entiende por “progresista”, o más bien aplica y es usted un ferviente seguidor de las ideologías más “ retrógradas “ “regresivas” y con más tragedia humana y asesina acumulada a sus espaldas? Así es como debiera habérsele contestado, o con mucha mayor contundencia aún.

Y en cuanto a la “mentira” cuya nueva definición suya es “el cambio de opinión“ y encima acusar en la última semana sin razón alguna a la oposición de mentir ¿ como es posible no haberle sentenciado y desarbolado desde la oposición ante la ignominia de querer con manipulación social tipo Goebels o Stalin, corregida y aumentada, querer cambiar el concepto de mentira que él practica en grado superlativo, y permitirle esa transformación y manipulación dictatorial de la sociedad como pretende?

Por otro lado, nadie entiende unos pactos como en Extremadura que solo han dado un espectáculo y pérdida de fuerzas - el tiempo es oro -, estando agazapada aún la presidenta de Navarra por sus conversaciones secretas con el partido de las listas ensangrentadas.

Tampoco nadie entiende que se estén demonizando entre sí los partidos que estaban llamados a un cambio real y no hayan antepuesto el bien supremo de España. Ya se que dirán y no les faltaran razones y hemos de creerles, que lo han hecho. No lo dudo, pero en una situación excepcional y extraordinaria como en la que estamos hay que adoptar medidas excepcionales y extraordinarias por encima de los intereses de cada partido, entendibles, si, pero no en esta hora de España. Y eso, rotundamente, no lo han hecho. Los españoles queríamos ese cambio y ese cambio pasaba por ese encuentro y entendimiento, que además no impedía con la debida altura de miras acordar y ayudar de la manera que fuera a una renovación o regeneración urgente y plena del partido socialista, hoy secuestrado por un auténtico déspota. Repito, lo urgente y principal era y es sacar a España de esta trampa a la que la tiene sometida una sola persona sin escrúpulos y dependiente de quien quiere la destrucción de España, ante la gravísima emergencia constitucional y democrática en la que estamos inmersos. ¿No lo vemos ? ¿ Estamos locos, entonces, actuando al contrario de lo que se requiere?

Nada está perdido. Todo lo contrario. Como en los momentos graves de la vida, ello tiene solución y también ante una gravísima crisis, como en la que estamos se nos abre una grandísima oportunidad.

Solo hace falta incorporar de una vez por todas, principios y valores sólidos, lealtad, verdad y altura de miras, única manera esta de salir del fango, como ha pasado en tantas ocasiones en la historia. El esperpento de un posible gobierno, de quien ha perdido las elecciones - que es de no poder creer-, presidido realmente por un malhechor huido, y condicionando a España, con una marioneta sin escrúpulos, o disfrazada la fórmulas sumando más caretas y trucos, es algo inimaginable y absolutamente demencial, perverso, muy poco ejemplar e ilegítimo, pero por otro lado posible. Si ello fuera así, la fuerza de la sociedad democrática ha de salir a la calle para reclamar dignidad y Constitución. Auténtico cumplimiento de la ley y de la Constitución en espíritu y letra, de las formas- esenciales en democracia- y del fondo, ya que en esta legislatura han sido quebrados la lealtad y la buena fe constitucional, que es fundamento básico, además de quebrar muchos preceptos, por el mismísimo Gobierno, y muy en concreto por su presidente. Pactar con un malhechor y con partidos que atacan a España, jamas se puede justificar, ni con votos - no quiero entrar en las distintas maneras de haber “conducido” el voto en esta ocasión- , ni con nada. La mínima ética es muy anterior a un voto máxime cuando no se le ha preguntado al votante si la mentira ya no existe o si un criminal ya tampoco existe, o si se quiere que su hijo a los tres años pueda convertirse en niña o niñe…o si se quiere que Cataluña y el País Vasco se independice de España …. No lo ha preguntado así de claro a los españoles. Igual que las promesas incumplidas de la otra vez, pero ocultando esta vez las preguntas y promesas y su programa. Un manipulador del voto, como el jefe del gobierno jamás puede dar lecciones de lo que es un voto, tal y como desde Comisiones Obreras, que mucho agradezco como español de a pie, nos han abierto los ojos a todos los españoles ante el “ ocultamiento constante “ de información para el voto por correo. Una ingeniería social de la manipulación de libro! y en todo…

La alternativa es convocar nuevas elecciones donde desde ya mismo ha de aprenderse la amarga lección y no caer en más egoísmos y tácticas no aplicables en esta hora de excepción en la que esta España. Es bastante fácil de entender. En uno y otro escenario es exigible a la oposición constitucional un auténtico comportamiento digno y noble sólo pensando y actuando en la búsqueda del supremo bien de España, al existir una situación de extrema gravedad, presidida y conducida por un traidor a España, jamás ocurrida en más de cuarenta años de democracia, ni nunca de esta manera, en la que todos decíamos estar de acuerdo, - izquierda y derecha - para terminar con ello, pero sin embargo nos hemos dedicado a errores egoístas de niños. Eso no lo quería la mayoría de españoles independientemente de ideologías. Repito, una situación extremadamente grave, requiere de una posición absolutamente leal y firme, adoptada valiente y extraordinariamente por parte de todos los que defienden la Constitución y la unidad de España, y no juegos malabares irresponsables mientras se dirime esta hora de nuestra nación.

Hechos de esta semana de tal trascendencia como la llamada de la presidenta von Der Leyen a la rectificación de la mentira del presidente del Gobierno por unas declaraciones que ella nunca hizo, horas antes de las elecciones, la llamada de las instituciones europeas, con documentos, para desvelar la mentira del presidente del Gobierno con lo del peaje de las autovías, también un par de días antes de las elecciones, la firme decisión horas antes de las elecciones del partido golpista y del partido de las listas electorales ensangrentadas, unidos para reclamar referéndum en el País Vasco y Cataluña, y el presidente del Gobierno no salir inmediatamente a condenar esa infamia y por tanto ser cómplice de ella, la delictiva declaración antes de ayer mismo, al día siguiente de las elecciones, de los enemigos de España afirmando amnistía y referéndum y el presidente del Gobierno callar y no condenar inmediatamente esas declaraciones ayer, ergo ser cómplice de ello… . Ayer mismo decir ya la posibilidad de pactos con el malhechor fugado con la justificación de que lo permiten los votos- Tambien se lo permitieron a Hitler - , sólo que este no pacto con un delincuentes golpista fugado…

Todos estos Hechos de estas últimas horas, justo antes y justo después de las elecciones, nos muestran por enésima vez la catadura moral del jefe del Gobierno. No existe en su ser un átomo de cordura ética.

¿Alguien imagina al presidente de Francia o al Canciller de Alemania pactar su gobierno con un prófugo de la justicia francesa o alemana y con los jefes terroristas de esos países que aún mantienen centenares de crímenes sin investigar?

¿Como es posible que el jefe del Gobierno no denuncie sin paliativos las llamadas a la insurrección e independencia de Cataluña y el País Vasco antes de las elecciones y después de ellas y sin embargo este calculando cómo pactar con los insurrectos? Acuso al presidente del Gobierno de ser cómplice de tal ignominia y de alta traicion a España. Solo el ha provocado esta grave emergencia constitucional y democrática, y sigue permitiéndose tras las elecciones abrir diálogo y pactos, con los enemigos de España y queriendo hacernos ver en doble salto mortal que eso está bien…

Una persona sin moral alguna no es nadie para dar lecciones de un nuevo concepto de la mentira y de justificación de la ignominia y traicion pactando con traidores. Prometí no pactar nunca, pero he mentido, aunque no he mentido, pues he cambiado de opinión y ahora ya no digo nada de lo que voy a hacer pues ya he blanqueado con el voto lo que no es admisible y encima me han votado con lo cual ya estoy justificado… No, no, no, usted no impone por decreto filocomunista una nueva moral de comportamiento a la sociedad, por mucho que esté tratando de doblegarla y engañarla de alguna manera bajo sus manipulaciónes… usted ha mentido y sigue haciéndolo, usted ha engañado a sus votantes y lo sigue haciendo, usted ha traicionado a España y sigue haciéndolo. Usted no tiene ninguna legitimidad en sus comportamientos para escudarse en la legalidad de la democracia . Su comportamiento, su forma de ser y su pensamiento es torcido, maquiavélico y tóxico las más de las veces y por ello considera distinto o inexistente lo que la ética, la moral y los sanos fundamentos de la sociedad ordenan, y todo ello preexiste a su toma de decisión legal o de apariencia legal , y eso es en extremo peligroso, ya que usted transforma en ley una realidad que no existe, que solo usted estima a su capricho y en su cerebro, pero impone a la sociedad bajo amenaza, además, de demonizar y excluir a quien no está de acuerdo.

Por tanto no . La mentira que usted practica es mentira hoy y siempre. Los votos nuevos en absoluto le avalan su voluntad dictatorial pues sigue siendo mentira , manipulación y traicion dialogar y pactar con los de las listas electorales ensangrentadas, los golpistas y los neocomunistas adalides junto al nazismo- nacional socialismo- de la mayor tragedia de la humanidad. Por tanto no. Usted nuevamente, tras las elecciones, es la sublimación de la mentira y de la permanente traicion a España , con su acción, su omisión, sus silencios y la flagrante manipulación que hace a sus votantes, sean mas, sean menos, y la perversa complicidad con quienes quieren la destrucción de la Constitución, de la convivencia, de la reconciliación, de la paz, de la libertad, de la democracia y de España.