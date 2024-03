Habrá ayudas de hasta 400 euros para los afectados por el apagón de la TDT en Castilla y León

El pasado 14 de febrero, día de los enamorados para más inri, se produjo un nuevo apagón televisivo y varios canales de la TDT actual dejaron de verse en las pantallas de televisión, en una medida encaminada a mejorar la calidad general de la imagen de los canales. Objetivo: eliminar definitivamente todos los que no ofrezcan un mínimo de calidad.

Así, Todos los canales que no emitían en esa fecha en HD desaparecerían de la TDT, así de simple. Da igual que fueran HD de 720p o FullHD de 1080p, porque todos los canales que quisieran seguir estando disponibles en la TDT deberían actualizar su calidad para ofrecer este mínimo, o desaparecerían, como así ha ocurrido, por lo que en aquellos televisores "viejos" que no están preparados para captar los canales con esta calidad, no se podrán ver los nuevos canales.

Esto ha provocado que en muchos hogares de Castilla y León, sobre todo del medio rural, se hayan quedado a "oscuras" con este nuevo apagón, y deben pagar para adaptar sus instalaciones y receptores vía satélite y poder ver la televisión.

Por este motivo, desde el Gobierno autonómico, y ante la falta de respuesta por parte del Ejecutivo de Sánchez -la Junta envió al Ministerio un manifiesto firmado por todas las Diputaciones provinciales menos la de León reiterando la "urgencia" de dar una solución a esta necesidad sin éxito- han decidido coger el toro por los cuernos y han lanzado una línea de ayudas para los afectados por el apagón de la TDT en formato SD, que podrán optar a ayudas de hasta 400 euros para adaptar sus instalaciones y receptores vía satélite y poder ver la televisión, según anunciaba este miércoles la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral.

La consejera ha presentado en rueda de prensa las bases de la convocatoria de ayudas a la adquisición de receptores TDT-SAT HD, una línea que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Las subvenciones, que se podrán solicitar a partir de mañana jueves se dirigen a los ciudadanos residentes en las zonas del medio rural de la Comunidad que acceden al servicio de televisión digital vía satélite. Unas subvenciones que abarcan los gastos efectuados en la adquisición de nuevos decodificadores y en la instalación de la antena parabólica y cableado necesario para recibir correctamente la señal en formato HD.

González Corral destacaba que esta medida da cumplimiento al compromiso ya anunciado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha enumerado los requisitos para poder optar a las ayudas.

Las condiciones incluyen ser mayor de edad, que la compra o contratación se lleve a cabo a través de un distribuidor autorizado, cuyo listado puede consultarse en el portal nacional www.sattdt.es, para garantizar que las instalaciones se hacen dentro de las zonas con carencias de cobertura TDT y que los receptores son los homologados por la plataforma nacional.

Las solicitudes se podrán llevar a cabo de manera electrónica conforme al modelo normalizado que estará disponible en la sede electrónica de la administración de la comunidad (tramitacastillayleon.jcyl.es).

También se podrán formalizar presencialmente en cualquiera de los registros y lugares previstos en la normativa, hasta el próximo 30 de junio de 2024 y deberán ir acompañados del NIF/NIE en vigor y certificado de empadronamiento, factura de pago y documento acreditativo del mismo.