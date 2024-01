Hens, Isabel Aaiún y Free Folk ponen acento segoviano y musical al inicio del año en el Teatro Juan Bravo

El año 2024 en el Teatro Juan Bravo de la Diputación comenzará con un marcado acento segoviano y musical, tal y como han anunciado esta mañana en rueda de prensa el diputado de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, y el director del Teatro, Marco Antonio Costa, quienes han avanzado que, en la variada programación para este primer trimestre del año, estarán Hens, Isabel Aaiún y Free Folk para “cumplir con los deseos de un público muy diferente, pero igualmente fiel a estos segovianos”, como afirmaba el también vicepresidente de la institución provincial.

No en vano, con dos fechas programadas los días 8 y 9 de marzo, el exlíder del grupo Go Roneo, encabezará el cartel de la programación para presentar, actuando por primera vez sobre las tablas del Juan Bravo, su segundo disco en solitario, ‘No me odio tanto’, mientras que Isabel Aiún, que se dio a conocer en todo el país con su tema ‘Potra salvaje’, también actuará por primera vez “en casa” el 17 de febrero para presentar su nuevo trabajo, ‘La partida’.

Al igual que ellos, Free Folk se pondrá frente a su público el 24 de febrero para tocar su nuevo disco, ‘Impasse’, que, como caracteriza al grupo, además de incluir piezas propias, versiona de manera innovadora y actual parte del repertorio del folclore castellano. “Son artistas y grupos que representan bien el amplio espectro de melómanos y aficionados a la música que existe en la provincia y que, incluso en muchas ocasiones, coinciden en el gusto por el pop rock que puede hacer Hens o el pop folk de Isabel y en la forma de entender el cancionero popular de Free Folk”, manifestaba José María Bravo, agradeciendo a las propias Isabel Aaiún y Cristina Ortiz, en representación del grupo, que estuviesen presentes en la presentación.

No serán, no obstante, los únicos artistas que completarán el cartel musical de este primer trimestre, ya que la mítica banda de heavy metal Obús actuará en Segovia el 27 de enero, como parte de la gira del cuarenta aniversario de su fundación.

Teatro y Carmelo Gómez, para empezar

En cualquier caso, antes de todos ellos será el teatro el que abra el telón, el día 26 de enero, a un nuevo trimestre de artes escénicas en el espacio cultural más importante de la provincia. Lo hará, además, por todo lo alto, con Carmelo Gómez y Miguel Hermoso interpretando ‘Las guerras de nuestros antepasados’ de Miguel Delibes.

A ellos les seguirá en la programación otro rostro conocido de las tablas, Javier Gutiérrez, quien, acompañado de Luis Bermejo, representará el 3 de febrero la comedia negra ‘El traje’. Y para terminar con las caras más que identificables del mundo del teatro y la televisión, el 16 de marzo, y bajo la dirección de un reconocido y querido en Segovia, Juan Carlos Rubio, Fernando Tejero encabezará el cartel de ‘Camino al zoo’, un drama cuyo elenco se completa con Mabel del Pozo y Dani Muriel.

“Como sucede en el apartado musical, en el teatral volvemos a tener opciones para todo tipo de espectadores; desde los que disfrutan viendo a intérpretes reconocidos, hasta los que optan por un teatro de carácter más independiente, y desde los que vienen al teatro a reír y pasar un rato agradable hasta aquellos que buscan la reflexión en las diferentes piezas que les proponemos”, apuntaba José María Bravo, añadiendo que la programación puramente teatral quedará completa con las obras ‘Hoy no estrenamos’ de L’om-imprebís el 23 de febrero; ‘Edipo’ de Teatro del Temple, veteranos sobre las tablas del Juan Bravo, el 1 de marzo; ‘Si tú te vas’, de la clown Pepa Plana, el 2 de marzo; y ‘Señora Einstein’, que, en función especial dentro de la programación de la Diputación del Día Internacional de la Mujer, pondrá el 7 de marzo sobre las tablas del teatro segoviano la vida de Mileva Maric, quien, a pesar de ser una de las grandes científicas de su época, vivió a la sombra de su marido, Albert Einstein.

Además, el fin de semana del 22, 23 y 24 de marzo el Juan Bravo acogerá el ciclo de ‘Teatro Extra’ que ofrecerá al público la posibilidad de adquirir abonos para las funciones de ‘Guapa’, una reflexión escénica sobre la belleza; ‘Sofá’, un montaje que combina teatro y danza’; y ‘Fresa y chocolate’, la adaptación teatral de la película cubana de 1993.

Por otra parte, en el mismo formato de ciclo, con abonos disponibles, llegarán a las tablas del Teatro el 15 y el 17 de marzo respectivamente el espectáculo de danza moderna de los Brodas Bros., ‘Around the world’ y el montaje del bailarín Alek Churchich, ‘Geometría del alma’.

“Volvemos a apostar por múltiples disciplinas, que, al mismo tiempo, tienen precios de entrada muy asequibles, oscilando entre los 5 y los 23 euros, con el principal objetivo de que nadie se quede sin conocer nuestro Teatro ni tampoco sin acercarse a la cultura de un modo entretenido y, muchas veces, didáctico”, subrayaba el diputado, sin olvidar señalar que “aunque este trimestre no contará con tantas propuestas para el público familiar como el anterior, no nos hemos olvidado de los más jóvenes de la casa”.

Así, el Teatro Juan Bravo recibirá el 18 de febrero a los actores del musical ‘Viaje a Oz’ y el 3 de marzo la pieza para menores a partir de seis años, ‘Nido’. Del mismo modo, y en esta ocasión de manera exclusiva para centros de enseñanza, los días 15 y 16 de febrero el Teatro acogerá cuatro funciones en horario matutino de la obra ‘La metamorfosis de Gregor’.

A pesar de que la venta de entradas para los conciertos de Hens, Isabel Aaiún y Obús ya está disponible en Tickentradas, para el resto de la programación no comenzará hasta el próximo miércoles 17 de enero, a partir de las 11:00 horas, tanto en taquilla como en Tickentradas.