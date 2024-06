"Hospitalitas", la tradición hospitalaria del Camino de Santiago a través del arte sacro

La localidad leonesa de Villafranca del Bierzo acoge desde hoy y hasta noviembre como mínimo "Hospitalitas", la edición número 27 de Las Edades del Hombre, la exposición de arte sacro más importante del mundo, que en esta ocasión quiere reconocer la tradición hospitalaria existente en el Camino de Santiago para con los peregrinos que se dirigen hasta la catedral de la capital gallega para abrazar al apóstol.

Una muestra que inició su andadura en el año 1988 en Valladolid, de la mano del universal escritor José Jiménez Lozano, con el objetivo de mostrar al mundo el rico e ingente patrimonio artístico y bibliográfico de la Iglesia Católica. Y en este tiempo han sido más de 12 millones de personas las que han visitado las distintas exposiciones en las que se han mostrado más de cinco mil piezas artísticas religiosas.

En el caso de "Hospitalitas", inaugurada hoy por Su Majestad Felipe VI, se estructura en torno a un preámbulo y cuatro capítulos o estancias: Littera Gesta/Todo parte de una historia; Allegoria Credere/¿Qué he de creer?; Moralis Agere/ ¿Cómo he de actuar?; y Anagogia Tendere/¿Qué me cabe esperar?') con la solidaridad entre los principales valores del Camino de Santiago.

La exposición está formada por 110 piezas que llegan de toda España de pintores y escultores como El Greco, La Roldana, Luis Salvador Carmona, Juan de Juni y Luis Salvador Carmona, junto a otros artistas contemporáneos como Venancio Blanco y José Vela Zanetti, que podrán verse en la iglesia románica de Santiago y en la Colegiata de Santa María, las dos sedes de Villafranca.

Piezas de un gran valor con las que se recorren hasta una veintena de siglos de historia, a las que habrá que sumar otras tantas en las dos sedes gallegas que abrirán sus puertas el miércoles que viene: la Catedral de Santiago y el Monasterio santiagués de San Martín Pinario.

Entre las obras de arte que pueden verse en esta exposición destaca «La visión de San Francisco», de El Greco, que llega desde la Diócesis de Cádiz, así como una pieza de alabastro chino-filipino que se guarda en la localidad orensana de Celanova.

Una de los óleos que puede verse en la muestra César Sánchez Ical

También destacan algunas estatuas del prestigioso escultor Luis Salvador Carmona y otras bercianas como un ara-estela votiva de granito, dedicada a Júpiter, que proviene de San Andrés de Montejos (León) y está datada en el siglo II d.C.

El abanico temporal de "Hospitalitas" cuenta veinte centurias gracias a una Téser de Hospitalidad, un bronce hallado en Herrera de Pisuerga (Palencia) e interpretado como un pacto de apoyo, acogimiento y protección entre familias y sus descendientes, una figura zoomorfa (cerdo o jabalí) con una inscripción grabada que la Fundación Eugenio Fontaneda ha cedido para la sede villafranquina.

La cadena cronológica se cierra con un bronce del escultor Miguel Iribertegui (1938-2008), un pastor al cuido de sus ovejas que los Padres Dominicos de La Virgen del Camino (León)

Desde Valladolid, destaca «El Juicio Final», de Manuel Peti (hacia 1703), un óleo sobre lienzo de la Colegiata de San Luis de Villagarcía de Campos o el «Cristo del Perdón» (Luis Salvador Carmona, 1755), una talla en madera policromada del Convento de los Sagrados Corazones de las Madres Capuchinas de Nava del Rey.

También seis obras procedentes de la Diócesis de León, como como un pastor con ovejas en bronce fundido que custodian los Padres Dominicos de La Virgen del Camino o ‘La creación’, un óleo sobre lienzo, anónimo y realizado en el siglo XVIII, del que es titular la Colegiata de Toro de Zamora.

Y entre los fondos seleccionados destaca, procedente de la Colegiata de San Isidoro en León, una copia del siglo XV de Las Siete Partidas de Alfonso X El Sabio (1221-1284), el primer corpus normativo del entonces reino de Castilla y de León; una edición de la segunda parte del Quijote (1614) prestada por la Biblioteca de los Padres Paules en Salamanca, e incluso documentos vinculados al perfil jacobeo de la exposición como un Breve de Alejandro VI (1499) a los Reyes Católicos sobre la financiación de un hospital de peregrinos en Santiago (1499), prestado por el Archivo General de Simancas.

Ejemplos todos ellos del ingente patrimonio bibliográfico y documental de la Iglesia en España.

En la iglesia románica de Santiago, además, los visitantes podrán visionar un audiovisual de quince minutos centrado en la hospitalidad.

Audiovisual que puede verse en la iglesia de Santiago de Villafranca César Sánchez Ical

Se trata de un cortometraje animado, con muy poco texto, muchas imágenes y un lenguaje eminente gráfico donde el propio visitante se convierte en un actor más de esta proyección, que se basa en pasajes de la Biblia y repasa la historia de la acogida en sus vertientes religiosa y humanística.

El obispo de Astorga, Jesús Fernández, que intervenía en este acto inaugural, destacaba la importancia del arte sacro para «explicar» el misterio de Dios y poder ver el mundo «con los ojos de la fe».