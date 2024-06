De la Hoz dará la batalla en Europa por los jóvenes y la automoción

El candidato del PP al Parlamento europeo, Raúl de la Hoz, ha tenido una intensa penúltima jornada de campaña para las elecciones de este domingo, con el sector de la automoción y los jóvenes como protagonistas del día.

Así, esta mañana visitaba la provincia de Burgos, primero la capital y después de la localidad de Briviesca acompañado por el presidente provincial, Borja Suárez, y por el coordinador provincial, Ángel Ibáñez, donde el dirigente popular volvía a arremeter contra el "radicalismo ecológico" del Gobierno de España, encarnado en la ministra y candidata del PSOE a la Cámara europea, Teresa Ribera, "que tanto daño está provocando el crecimiento económico de la Comunidad".

Así, De la Hoz ponía como ejemplo la guerra de este Gobierno al diesel o su apoyo al fin de los vehículos que funcionan por combustión fósil. Y aseguraba desde Europa trabajará para intentar retrasar más allá del año 20235 el fin para la venta de vehículos de combustión fósil y de esta forma ayudar a la industria del automóvil, "vital" en la Comunidad.

"La lucha contra el cambio climático en absoluto puede implicar el sacrificio del sector de la automoción”, advertía el todavía portavoz del Grupo Parlamentario del PP, quien insistía en que desde su partido irán de la mano del sector para intentar ayudarle "siempre desde la base del diálogo y nunca bajo la imposición de planteamientos ideológicos, radicales y sectarios que impiden el desarrollo de la Región".

De la Hoz denunciaba que la automoción está amenazada por el sectarismo medioambientalista y por unas políticas de la izquierda "que tratan de imponer un modelo de lucha contra el cambio climático incompatible con el sector y que, además, está trasladándose en algunas normas que están poniendo en serio riesgo el proceso de transformación a la movilidad sostenible en la Unión Europea (UE).

Y esta tarde, en Valladolid, el candidato participaba en un acto de campaña a las puertas de un céntrico bar de la ciudad situado en la Plaza del Salvador, junto a la estatua de San Pedro Regalado, patrón de la capital del Pisuerga, organizado por las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP, donde reafirmaba su compromiso con los jóvenes y sus preocupaciones, que pasan principalmente por el acceso a un puesto de trabajo digno y de calidad, y por favorecer la emancipación con políticas de vivienda que permitan a los jóvenes poder quedarse en su tierra y labrarse un futuro. Pero también por una EBAU única en toda España, ahora que los alumnos se están examinando de la prueba de acceso a la Universidad.

Un acto al que asistían también el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el presidente del partido y de la Diputación, Conrado Íscar, en el que las NNGG, con Andrea Ballesteros y Rodrigo Nieto, además de Bea Fanjul presentes, trasladaban su firme compromiso con Europa, y con la unidad de España, ante los acontecimientos que está viviendo el país, tras la ley de amnistía, aún sin publicar en el BOE una semana después de su aprobación en el Congreso de los Diputados.

Íscar animaba los jóvenes a votar el domingo, quienes “ya han nacido en Europea”. “No como los que ya tenemos unos años, que eso de Europa se veía lejano”, decía. “Lo tenemos que dar todo, podéis con esto y mucho más. Haced un esfuerzo mayor al que habéis hecho, porque no hay nada hecho y no hay más error que dar por hecho algo que no ha sucedido. Solo hay una opción que es la del PP”, sentenciaba, en declaraciones recogidas por Ical.

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, apelaba a la “necesidad” de Europa para que “nos defienda, para que desarrolle programas que favorezcan a todos y cada uno de los sectores de esta tierra”. “Y la necesitamos para los jóvenes”, afirmaba.

Ante esta tesitura, De la Hoz llamaba a votar al PP este domingo. "Es una oportunidad magnífica para que los españoles se manifiesten respecto a todo lo que está sucediendo, pero hay que hacerlo con cabeza, porque cuando dividimos el voto el que gana es Sánchez y la experiencia del pasado nos debe hacer reflexionar a todos”, advertía, el dirigente vallisoletano, para quien la alternativa a Sánchez solo pasa por el PP.

"Estemos a lo que tenemos que estar que es a echar a Sánchez de la Moncloa. Y eso solo se canaliza a través del Partido Popular”, finalizaba.