La indecencia de un Gobierno en modo traición a los españoles

Solo en diez días el Tribunal Supremo anula el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado , el CGPJ considera que el Fiscal General del Estado no es idóneo para su cargo y le precede la petición de dimisión por parte de los fiscales por no defender a los que tuvieron que enfrentarse al proceso de sedición, pero también la decisión del Supremo para no admitir el nombramiento de la anterior Fiscal General. Se cesa al diplomático que ha criticado la ley de amnistía. El Tribunal de Cuentas desvela contratos descontrolados en la fundación presidida por la vicepresidenta económica y de ligazón con “Tito Berni”.

La embajadora de Israel llamada a consultas por los ataques del presidente del Gobierno a Israel, y el grupo terrorista Hamas agradece al presidente del Gobierno e invitarle a ser mediador. El mandatado por el presidente del Gobierno para negociar secretamente en Waterloo y Suiza oculta los más de 400 millones malversados por los golpistas al Tribunal de Cuentas para no poder enjuiciarles por hechos tan graves.

El presidente del Gobierno admite en una entrevista que decide incluir la amnistía por el resultado del 23 J, y también se descubre que el mandatado en las negociaciones ya “ dialogaba “ en marzo la amnistía por mucho que tanto el presidente del Gobierno como sus ministros negaran constantemente la posibilidad por ser inconstitucional, y hasta el día antes al 23 de Julio, para, por supuesto, no hablar en la campaña de dar la amnistía por buena y someter al electorado a tener que decidir en base a ello. Trabajo y Economía enfrentados con la política de empleo. Presidente de Gobierno admite el lawfare sin sonrojo para atacar a la justicia y acabar con la división de poderes . Repsol decidido a irse a Portugal o Francia .

El anterior presidente del Tribunal Constitucional, Perez de los Cobos, declara que la amnistía es un desafío al orden constitucional y Felipe González dice que es intolerable… Puigdemont fue quien obligó a introducir el lawfare.

Bolaños dice tras entrevistarse con Reynders que preocupación cero. Le desmiente el portavoz de Reynders y al día siguiente Bolaños insiste que cero preocupación y Reynders dice que siguen preguntando . Un día después en esta misma semana comparecen los dos y de nuevo Reynders insiste en que hay más preguntas teniendo que admitir su interlocutor ello.

El presidente del Gobierno comete alta traición a los españoles.

Acuso al presidente del Gobierno de engañar y traicionar a todos los españoles en la pasada legislatura al prometer no pactar nunca con los neocomunistas de Podemos por no poder dormir tranquilo y tampoco el 95 de los españoles , pactar con golpistas posteriormente indultados por el, sin arrepentirse y asegurando volver a delinquir , pactar con un jefe terrorista de un partido con listas electorales ensangrentadas , pactar con un partido xenófobo de derecha que persigue ser nación y la independencia.

Acuso al presidente del Gobierno de llevarnos durante toda una legislatura al ataque directo a la Constitución, otorgando indultos sin atender los informes preceptivos y en contra de sus dictámenes .

Acuso al presidente del Gobierno de traición por exigir a nuestros diplomáticos que hagan que la lengua catalana sea oficial en los organismos europeos a pesar de que no es más que una lengua cooficial solo en Cataluña.

Acuso al presidente del Gobierno por engañar y traicionar a Europa y a todos los españoles con los fondos europeos que no se sabe donde están y de lo mínimo que nos hemos enterado, no cumplen el destino para el que se otorgaron.

Acuso al presidente del Gobierno de engañar y traicionar a Europa y a todos los españoles con una ley de amnistía inconstitucional, buen sabedor el mismo de ello, primero en rechazarla y de repente admitirla y promocionarla solo por los resultados del 23 J como ha admitido en la entrevista de tv de la semana pasada, y para evitar un gobierno de derecha. Con ello tener que aceptar que la democracia en España fue fallida y tener que pedir nosotros perdón a los delincuentes golpistas, además de descubrir que nuestra entrada en Europa fue un fraude y un engaño.

Acuso al presidente del Gobierno de engañar y traicionar a todos los españoles, de vilipendiarlos, y humillarlos pactando el gobierno con golpistas fugados de la justicia , hacerlo en el extranjero, y además conducidos por un relator supervisor de acuerdos entre guerrillas . Es de tal ignominia que los españoles no aceptamos tal perversa acción y tamaña deshonra inadmisible que ha de pagar el presidente del Gobierno pronto. Es la sublimación más abyecta del ataque al corazón de los españoles y del ejemplo más perverso de corrupción criminal abierto al mundo.

Acuso al presidente del Gobierno de engañar y traicionar a todos, a sus admiradores, y a todos los demás y le acuso de estar provocando una alteración inadmisible de la tranquilidad de los españoles, un sobresalto cada día o cada hora, contra la concordia y la paz, contra la justicia y contra la dignidad de las personas .