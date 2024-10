La inteligencia artificial y sus efectos positivos y nocivos, a debate en una jornada educativa de la Fundación Schola

Nueva apertura de curso de la Fundación Schola y lo ha hecho con una interesante jornada educativa que bajo el sugerente título "¿Qué impacto tiene en el alumnado el uso de la inteligencia artificial?", ha ahondado sobre los efectos positivos y nocivos de esta nueva herramienta que ha entrado de lleno prácticamente en todos los ámbitos de la vida, pero muy especialmente en el educativo.

El protagonista de esta cita el directo del Observatorio para el Uso Saludable de la Tecnología "EducaLIKE", Guillermo Cánovas, que antes de ofrecer esta conferencia ante decenas de docentes en Valladolid, atendía a LA RAZÓN para desgranar el uso correcto de la IA y sus aplicaciones en los centros educativos.

Los datos son clarividentes. Un 80 por ciento de los alumnos de 3º de la ESO utilizan esta herramienta y el porcentaje alcanza el 90 por ciento en Bachillerato. "Lo que realmente nos preocupa en la generativa de texto. El alumno no está entrenado y se ayudan de la IA para crear textos que deberían realizar por sí mismo. Eso genera dependencia y aquello que no trabajas lo pierdes y cuando tengan que afrontar un examen o alguna prueba no van a poder hacer uso de esta herramienta y ahí ya se encuentran con un problema", señala Cánovas que pone como ejemplo el uso de una calculadora, en el caso de que no se haya trabajado con ella antes.

"Nos preocupa el acceso" y señala que antes de los 20 años es contraproducente utilizarlo a la hora de generar textos, aunque no tanto en otras funciones como la generación de vídeos, imágenes o música. Es por ello que se hace necesaria una formación continua por parte de los docentes y las familias con el fin de educar a los alumnos en una serie de cuestiones fundamentales en este ámbito.

Otro de los problemas que puede acarrear este tipo de textos generaos por la IA es que pueden contener sesgos ideológicos y reproducir contenidos sesgados y que los docentes tienen un problema para saber si un ejercicio se ha hecho o no con IA. Todo dependerá de sí conocen previamente al alumnado.

"Falta legislación en este campo y se ha empezado a construir la casa por el tejado", asevera el experto que sí se muestra partidario de que el profesorado utilice esta herramienta, con el fin de desarrollar un sentido crítico en el alumnao,