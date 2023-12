Intensa niebla que afecta a las carreteras de Castilla y León. Estos son los tramos más perjudicados

Las intensas nieblas que se están produciendo en Castilla y León están afectando a varias carreteras de la red autonómica. Por este motivo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo los avisos amarillos, que no implican un riesgo generalizado pero sí para actividades concretas como la conducción, por nieblas engelantes en las provincias de Valladolid, Zamora, Salamanca, Palencia, Ávila y Segovia. Estas nieblas reducirán la visibilidad hasta los cien metros y no levantarán hasta, al menos, el mediodía, y hará que los termómetros no superen los diez grados en todo el día en estas provincias.

Tramos más perjudicados

Los bancos de nieblas dificultan la circulación en más de una decena de puntos y tramos de autovías que recorren la Comunidad, según la información de incidencias de la Dirección General de Tráfico (DGT), que avisa de la visibilidad reducida en en diversos puntos kilométricos.

En el caso de las provincias de Palencia y Burgos, la niebla afecta a diversas vías de alta capacidad, como ocurre con la A-231, desde el kilómetro 80 hasta el 105 en las localidades palentinas de Torre de los Molinos y Villadiezma

En la A-62, los bancos de niebla dificultan la circulación en diversos tramos de la vía, como ocurre desde el kilómetro nueve hasta el 50, entre la localidad burgalesa de Renuncio y la palentina de Palenzuela; desde el kilómetro 50, en Palenzuela hasta el 96 en Dueñas (Palencia), aviso que se extiende hasta el kilómetro 185, en Alaejos (Valladolid).

En la A-67, la visibilidad reducida afecta desde el kilómetro cero en Calabazanos (Palencia) y se prolonga hasta el 50 en Santillana de Campos, Palencia; también en la A-65, desde la capital palentina, en el kilómetro uno, hasta la localidad de Grijota, en el once; y en la A-610, desde la capital palentina hasta la localidad de Magaz de Pisuerga a lo largo de siete kilómetros.

De igual modo, en la A-1, se ve afectados los tramos comprendidos entre el kilómetro 140, en Honrubia de la Cuesta (Segovia) y Villafría (Burgos), hasta el kilómetro 250.

En relación a la autovía A-6, la niebla afecta la circulación desde el kilómetro 377 al 401 entre Almazcara (León) y Villamartín de la Abadía (León); desde el 125 al 189 entre Martín Muñoz de la Dehesa (Segovia) y Bercero (Valladolid); y del 208 al 299 entre Mota del Marqués (Valladolid) y San Martín de Torres (León).

La A-62 también está afectada a su paso por la provincia de Salamanca, a partir del polígono industrial de Los Villares y hasta la localidad zamorana de Cañizal, del 234 al kilómetro 203; y desde Santa Olalla de Yeltes hasta Nuevo Poblado, en Salamanca, del 293 al 355.

Igualmente, el fenómeno meteorológico adverso complica la circulación en la A-50, entre el kilómetro 55 y el 100, desde Cantaracillo y Santa Marta de Tormes; y en la A-66, desde el 360 al 396, entre Cuatro Calzadas y La Cabeza de Béjar, informa Ical.

Bajas temperaturas

Por otra parte, la zona de Roblecedo-Cervantes, en la comarca zamorana de Sanabria, y la localidad de Aguilar de Campoo, en la Montaña Palencia, registraron 7,8 y 7,4 grados bajo cero, respectivamente, lo que las posicionó entre las cuatro zonas con registros más bajos de España. Tras ellas se localizó Morón de Almazán (Soria), con 6,5 grados negativos, y Puerto del Pico (Ávila), con 6,4 grados negativos, según la Aemet.

En cuanto a las temperaturas en las capitales de provincia, la máxima la marcará Soria, con 12 grados, con 7 en Palencia y Zamora debido a las nieblas. En cuanto a las mínimas, los -3 grados de la capital palentina serán lo más bajo que llegarán los mercurios en la Comunidad.

Para este domingo 17 de diciembre, se prevé en la Comunidad un día con intervalos de nubes bajas en las horas nocturnas con brumas y bancos de niebla en la meseta, que podrían ser persistentes y localmente engelantes, tendiendo a cielo poco nuboso a partir de mediodía. En las montañas, será una jornada poco nubosa en general.

Las temperaturas irán en descenso en la meseta, y en ligero ascenso en zonas de montaña y habrá heladas débiles generalizadas, localmente moderadas. El viento estará en calma o flojo variable.