Las investigadoras castellano y leonesas, un potencial al alza

Las IX Jornadas de Investigadoras de Castilla y León, organizadas por las cuatro universidades públicas de la región (Valladolid, Burgos, León y Salamanca), han arrancado este jueves mañana en Salamanca con más de 400 inscripciones, lo que sitúa este evento como una de las citas anuales más destacadas de la ciencia en la comunidad. A lo largo de dos intensas jornadas, 163 ponentes mostrarán el enorme potencial de las mujeres científicas de la región a través de diferentes modalidades de participación.

En la inauguración, José Miguel Mateos Roco, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Salamanca, ha asegurado que mejorar la representación de las mujeres en la ciencia “es un problema colectivo, de toda la sociedad” y que “para romper la dinámica” negativa que condena a las investigadoras a un segundo plano es imprescindible “correlacionar a todo el sistema”, tal y como han logrado estas jornadas a través de la calidad y la variedad, mientras el vicerrector de Burgos, José Miguel García Pérez, indicaba que "la investigación es fundamental y en las mujeres es especialmente relevante”, añadió.

Por su parte, Mar Siles Lucas, delegada institucional del CSIC en Castilla y León, destacó el éxito de estas jornadas, que “cada año van creciendo”. Además, explicó los esfuerzos del CSIC por alcanzar la igualdad de género. En ese sentido, aunque considera que la Agencia Estatal es un referente en inclusión, afirmó que es necesario seguir trabajando para romper el techo de cristal que impide la igualdad en los puestos directivos, ya que de los 150 centros que tiene repartidos el CSIC por toda España, solo el 24% tienen a una mujer como directora. Mientras, Blanca Ares González, directora de Universidad e Investigación de la Junta de Castilla y León también ofreció cifras muy significativas, que muestran cómo la representación de las mujeres en las instituciones científicas de la comunidad es superior a la media nacional. Por ejemplo, en la región el 29% de los catedráticos son mujeres, mientras que en España esa cifra se queda en el 25%. Aun así, “son insuficientes”, afirmó, así que abogó por dar visibilidad a las mujeres y crear referentes.

Finalmente, Ana Suárez Otero, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Salamanca y concejala de Familia e Igualdad de oportunidades y Oficina de Bienestar Animal, aseguró que si las niñas y adolescentes entienden que la ciencia es su vocación, “tienen todo el derecho a seguir adelante”. Por eso cree que el objetivo común de todas las personas que se han reunido en este congreso es perpetuar el gran papel que las mujeres científicas están mostrando en Castilla y León.

Ponencias senior

La primera ponencia senior estuvo protagonizada por María Victoria Mateos, investigadora clínica en Hematología y Hemoterapia en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y en el IBSAL, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y recientemente reconocida como mejor investigadora clínica en mieloma del mundo. En su opinión, los pilares para el desarrollo de la investigación femenina son “el esfuerzo, la colaboración y trabajar en un ambiente adecuado”. En ese sentido, ha destacado la labor de la mentorización, “importante para que las jóvenes investigadoras no decaigan”. En su ámbito, considera que es básico incidir tanto en la investigación básica como en la traslacional, “para que tenga una aplicación clínica y llegue a la población general”.

A continuación, intervino Sara García Alonso, investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), recientemente seleccionada como miembro de la Reserva de Astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA). En declaraciones a los medios de comunicación, esta científica leonesa aseguró que “eventos como este son de una importancia crucial, porque tenemos un talento femenino muy grande y a veces el problema es que no se visibiliza”. En su caso, “desde niña sabía que me gustaba la ciencia y la tecnología y nunca me puse límites para enfrentarme a ello”, afirmó. Sin embargo, reconoció que muchas jóvenes pueden verse lastradas por estereotipos y falta de referentes. “Hay que demostrarles que pueden conseguir cualquier cosa”, declaró.

A lo largo de las jornadas, destaca la intervención de otras tres conferenciantes senior: Rosalba Fonteriz García, investigadora del Departamento de Bioquímica, Biología Molecular y Fisiología de la Universidad de Valladolid-CSIC; Pilar Muñiz Rodríguez, catedrática de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos de la Universidad de Burgos; y Blanca Ausín González, investigadora del Grupo de Geociencias Oceánicas de la Universidad de Salamanca y líder del proyecto PASSAGE, financiado por el Consejo Europeo de Investigación mediante una ERC Starting Grant.

Además, a lo largo de estas dos jornadas (divididas en un total de cuatro sesiones, de mañana y tarde) se presentarán 54 comunicaciones orales, 118 pósteres (entre ellos, 29 de alumnos de los BIE) y 20 comunicaciones flash. Las áreas temáticas son: Medicina y Ciencias Biomédicas; Ciencias de la Tierra y del Medioambiente; Ingeniería y Arquitectura; Matemáticas, Estadística y Economía; Química; Física; Tecnología; e Ingeniería Química. Asimismo, se desarrollarán talleres formativos. Finalmente, el viernes 10, a partir de las 20:00, se llevará a cabo la entrega de premios y la clausura.