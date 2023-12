La ironía contra la discriminación a la discapacidad que se ha hecho viral en redes

"Para qué comprar lotería si, como yo, te la puedes jugar cada vez que quieres llegar a algún sitio" o "¿Mi deseo de año nuevo? que se cumplan mis derechos. Pero vamos, lo mismo que el anterior, y el anterior, y el anterior..."; "Tu cuñado estas fiestas seguramente se quejará de que ya no se puede decir nada. No, Alfonso, ya no puedes llamar a una persona con discapacidad retrasada, minusválida o deficiente".

Estos son algunos de los mensajes que la asociación "Impulsa Igualdad", antes denominada Predif, ha incluido en su campaña navideña, que lleva por lema 'No son deseos, son realidades', desarrollada con la colaboración con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta.

Mensajes con ironía y cierta sorna, en los que la entidad se apoya en el humor, pero con crítica y dosis de realidad, para denunciar las situaciones de discriminación que aún hoy en día sufren las personas con discapacidad, y hacer visibles derechos como la accesibilidad en edificios de viviendas particulares o en las calles.

Una ingeniosa campaña en la que también hacen hincapié en la incertidumbre de no saber si se podrá disfrutar de un producto o servicio por falta de accesibilidad, la erradicación del uso de lenguaje despectivo o discriminatorio con respecto a las personas con discapacidad o "el derecho más básico de cualquier persona como es poder vivir de manera autónoma e independiente".

Finalmente, cabe señalar que la entidad social ha llevado la campaña también de manera física ala población a través de cartelería con estos mensajes, que se ha distribuido por toda la ciudad de Valladolid en locales y puntos de difusión de zonas como La Victoria, Rondilla, Delicias, Pajarillos, Parquesol o Centro, entre otras.