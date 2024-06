La Junta destina otros 14,6 millones para ayudar a los municipios de Castilla y León

La Junta ha dado luz verde, en su reunión semanal, a las cuantías que corresponderán a cada entidad local del Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad de Castilla y León (FPIP) 2024. Tal y como indica su nombre, la totalidad de esta subvención procede de los ingresos propios de Castilla y León, recaudados a través de los dos impuestos propios que hasta el año 2023 existían en la Comunidad (impuesto sobre la afección medioambiental por producción de energía e impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos), y que revierten, de esta manera, en la mejora de los servicios públicos que prestan los municipios y las provincias. Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno regional, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Los ingresos que percibirán los 2.248 municipios y las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León a través de este Fondo tienen carácter incondicionado. Esto significa que las entidades locales podrán destinar libremente las cantidades recibidas para acometer sus gastos.

De esta manera, la Junta de Castilla y León vuelve a implicarse para apoyar económicamente a las entidades locales de la Comunidad, prestando su ayuda tanto para que puedan afrontar sus gastos del día a día como para que puedan desarrollar proyectos que mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Los municipios con menos de 20.000 habitantes recibirán más de 8 millones de euros. El reparto se realizará en función de la población de cada uno de los municipios, así como del número y la naturaleza de las competencias que tengan atribuidas, de la población mayor de 65 años y del número de entidades locales menores del municipio. De esta forma, cada uno de estos municipios recibirá una cuantía que puede ascender hasta más de 105.000 euros.

Por su parte, los municipios con más de 20.000 habitantes recibirán casi 3,7 millones de euros, repartidos en función de una cantidad fija común y de su población.

Por último, las diputaciones provinciales recibirán más de 2,9 millones de euros. Para el reparto se tiene en cuenta la población de cada una de las provincias de Castilla y León, su número de municipios y pedanías, su superficie, y la renta e ingresos per cápita de sus habitantes, de tal forma que las provincias con un menor nivel de renta e ingresos per cápita recibirán más dinero por habitante que lo que les correspondería si no se aplicase este último criterio, para así seguir avanzando en la cohesión territorial entre las nueve provincias de la Comunidad.

Uso forestal

Por otra parte, el Ejecutivo autonómico ha aprobado el proyecto de decreto que tiene por objeto establecer las condiciones y supuestos en los que podrá autorizarse el cambio de uso forestal (toda actuación material o acto administrativo que haga perder al monte su carácter de tal) de terrenos forestales cuando éste no venga motivado por razones de interés general declarado por el Estado o por la Comunidad de Castilla y León.

Esta norma deroga el Decreto 292/1991, de 10 de octubre, por el que se regula la roturación de terrenos forestales para su cultivo agrícola. Tras más de 30 años transcurridos y con los datos de los Inventarios Forestales Nacionales, la Comunidad Autónoma ha incrementado la superficie forestal en casi un millón de hectáreas en buena parte debido al éxodo rural y al abandono de los cultivos. Esta nueva norma permitirá modificar la estructura del territorio para que sea más resiliente frente a los incendios forestales y los nuevos desafíos del cambio climático.

En concreto regula los cambios de uso de terrenos forestales para destinarlos al cultivo agrícola, así como otros cambios de uso en el seno de procedimientos de concentración parcelaria, de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico y de uso excepcional en suelo rústico.

La norma se aplicará a los cambios de uso forestal de los montes de Castilla y León, excepto cuando se trate de montes catalogados de utilidad pública, protectores y con régimen de protección especial, en cuyo caso se regirán por su normativa específica, quedando igualmente excluidos de su ámbito de aplicación los supuestos previstos en la Ley de Montes de Castilla y León.

También, la Junta ha autorizado una inversión total de 4.301.332 euros destinada a la realización de obras de rehabilitación en edificios de uso predominante residencial y viviendas, incluidas las viviendas unifamiliares, y de urbanización o reurbanización de espacios públicos dentro de los Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), así como de la prestación de servicios de oficina de rehabilitación tipo ‘ventanilla única’ que facilite la gestión y el desarrollo de las actuaciones programadas.

En concreto, las actuaciones programadas están destinadas a una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos el 30 %, la regeneración urbana, y la oficina de rehabilitación que facilite la gestión y el desarrollo de las actuaciones programadas.

Aguilar de Campoo

En el Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) ‘Aguilar de Campoo’ las actuaciones programadas, con una subvención de 1.222.122 euros, van dirigidas a financiar la rehabilitación de un total de 102 viviendas.

Segovia

En el Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) ‘El Salvador’ las actuaciones programadas, con una subvención de 1.913.890 euros, van dirigidas a financiar la rehabilitación de un total de 176 viviendas.

Por último, en el Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) ‘San Millán’ las actuaciones programadas, con una subvención de 1.165.320 euros, van dirigidas a financiar la rehabilitación de un total de 108 viviendas.

Por otra parte, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural destinará una subvención de 121.000 euros a favor de la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas para contribuir, así, a financiar las actividades a desarrollar durante la Feria del Queso ‘Fromago Cheese Experience 2024’ que se celebrará en Zamora en el mes de septiembre.

La finalidad de la aportación es promocionar los productos amparados bajo la marca de garantía Tierra de Sabor y de las figuras de calidad adheridas en esta feria internacional que incluye, además del mercado del queso -con más de 200 expositores de todo el mundo-, jornadas científico-técnicas, divulgativas y catas dirigidas por maestros queseros.

Además, el evento -que celebró su primera edición en 2022- contará también con el espacio y los elementos necesarios para el desarrollo del acto de entrega de los Premios Cincho 2024.

En materia sanitaria, el Consejo de Gobierno ha tramitado un gasto de 1.708.335 euros destinados a diversos suministros sanitarios del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. En concreto se trata de fungibles para test genómico de mama y un medicamento antihipertensivo.

Asimismo, la Junta ha autorizado el suministro de material de gametos donados al Hospital Clínico Universitario de Valladolid para la realización de las técnicas de reproducción asistida incluidas en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, en concreto la inseminación artificial y la fecundación in vitro. Con un plazo de ejecución de dos años, se trata de la adquisición de 200 unidades de semen donado, así como otras 100 de ovocitos.

Además, la Consejería de Sanidad destinará 297.550 euros a cuatro entidades relacionadas con la prevención del VIH/sida tanto en población general como entre colectivos vulnerables, a la educación y a la atención sociosanitaria de personas con diagnóstico de la enfermedad.

Estas subvenciones se integran en el Proyecto del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 de la Consejería de Sanidad, que en su anexo recoge las subvenciones directas competencia de la Dirección General de Salud Pública cuyo objetivo es la ‘Promoción de la Salud’.

La Asociación Castellana y Leonesa de Ayuda a la Drogadicción (ACLAD) recibe 170.000 euros para trabajar con personas con VIH desde las perspectivas preventiva y de educación para la salud, mediante la realización de actividades dirigidas a la población en general y a colectivos más vulnerables en las provincias de Burgos, León, Palencia y Valladolid.

Por su parte, el Ayuntamiento de Burgos es subvencionado con 50.000 euros para el mantenimiento de la casa de acogida ‘La Encina’, de propiedad municipal y gestionada en colaboración con el Comité Antisida de Burgos.

La Asociación para la Prevención, Ayuda y Readaptación de Enfermos Drogodependientes (APARED), en Salamanca, recibirá 17.550 euros para las actividades que, en el marco de su programa de reducción de riesgos y daños en enfermos drogodependientes con graves problemas de salud y sociales, lleva a cabo en la capital salmantina, además de otras iniciativas dirigidas a la prevención, asistencia y limitación del daño provocado en sectores sensibles por las drogas.

Y, por último, se autoriza una subvención de 60.000 euros a la Federación de Comités Ciudadanos Antisida de Castilla y León, con el fin de fomentar la realización de actividades de prevención del SIDA, así como apoyo a las personas afectadas de dicha patología.

Por último, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte concede subvenciones anualmente para financiar la actividad de las federaciones deportivas con el objetivo, entre otros, de fomentar una práctica deportiva federada que garantice el acceso a todos los colectivos poblacionales, promoviendo la igualdad y la no exclusión social. Asimismo, esta ayudas tienen como finalidad contribuir al fomento del deporte de competición y a la preparación técnico-deportiva de alto nivel de los deportistas federados de Castilla y León, promover la celebración y participación en competiciones oficiales y programas de tecnificación y detección de talentos deportivos, facilitar el desarrollo y extensión de la práctica deportiva federada y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios básicos que las citadas entidades deportivas deben prestar a sus federados.