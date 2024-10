La Junta suspende cautelarmente la incorporación de la uva godello como variedad secundaria a Rueda hasta que se resuelva el recurso presentado por la DO Bierzo

La Viceconsejería de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural de la Junta suspendió cautelarmente la parte relativa a la incorporación de la uva godello como variedad secundaria a la Denominación de Origen Rueda, con el objetivo de estudiar detenidamente el recurso presentado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo.

Según figura en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de este miércoles 30 de octubre, suspensión de la decisión favorable a la modificación normal del pliego de condiciones de la DO Rueda, aprobada el 23 de agosto, se refiere solo a la incorporación como secundaria de la variedad godello a esta denominación.

Tal y como revelan fuentes de la Consejería de Agricultura a Ical, la suspensión, además de parcial, es cautelar, y se mantendrá hasta que se resuelva el recurso presentado ante la Consejería por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo. Se trata, por tanto, de una suspensión temporal que no se refiere “al fondo del asunto”, sino que da tiempo a la Junta para estudiar el recurso “en profundidad”.

El plazo para la resolución del recurso es de tres meses desde la presentación del mismo por parte de la Denominación de Origen Bierzo. Un hecho que se produjo el pasado 30 de septiembre, por lo que solo ha transcurrido un mes y la Consejería de Agricultura de la Junta tiene aún dos meses más para pronunciarse definitivamente sobre la inclusión de la variedad godello entre las secundarias de la Denominación de Origen Rueda.

Tras tener conocimiento de la suspensión cautelar a través del Bocyl, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda emitió un comunicado para valorar que se trata de “una suspensión temporal hasta que se resuelva el recurso de alzada” y mostrar su confianza en que la resolución final de la Junta “se ajustará a derecho y tendrá en cuenta la realidad del sector vitivinícola y no cuestiones de otra índole que nada tienen que ver con el mundo del vino”.

Por su parte, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo se felicita por la decisión de la Junta, aunque el presidente de la DO, Adelino Pérez, pide “prudencia”. En todo caso, explica en declaraciones a Ical que desde el Itacyl “han visto algo que hace que tengan que revisar muy bien el expediente” y se alegra de que la Junta les haya “escuchado”. “Han visto que en algo se han podido equivocar, no quieren meter la pata y suspenden cautelarmente esa autorización mientras resuelven el expediente”, apunta, mientras espera que “la resolución final sea positiva para nosotros y no les dejen usar esa variedad”.