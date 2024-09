El kit necesario para salir a por setas y evitar sustos en el monte

Ayer domingo comenzó oficialmente el otoño, la época dorada para los amantes del vino, la castaña o las setas, pues el momento de empezar a recoger estos benditos frutos que nos da la tierra.

Además, en el caso de las setas y los hongos, las lluvias de los últimos días y el descenso de los termómetros pero sin llegar a helar, está creando el caldo de cultivo necesario para que estos manjares broten en abundancia en los bosques y montes de toda España, y especialmente en Castilla y León, donde hay numerosas zonas donde ya se pueden recoger los suculentos productos micológicos que se esconden bajo tierra, en prados y caminos, junto a pinares, robledales, encinas o coníferas.

El buen recolector sabe la hora y el momento y donde tiene que ir a por setas y hongos. De hecho, se dice que una cosecha demasiado variada y colorida delata al principiante.

La prudencia y la observación, pero también la paciencia, la humildad, la curiosidad o el mimo a la naturaleza son cuestiones que debe tener en cuenta el buen recolector, que suele caracterizarse también por ser una persona fuerte en lo mental e inasequible al desaliento.

En estas líneas de LA RAZÓN queremos trasladar al lector, en general, y al que esté pensando en salir a por setas, en particular, una serie de consejos y recomendaciones que les puedan servir de ayuda.

La primera, no salir solo al monte sino acompañado y con un móvil con la batería cargada y a tope de la mano por si las moscas. El bosque es traicionero y la naturaleza, imprevisible.

Pero dicho esto, la indumentaria y el material son también fundamentales para que la jornada micológica resulte extraordinaria.

Cesta

La cesta es primordial. Sirve para almacenar los productos que el recolector va recogiendo, pero también para esparcir esporas mientras se recorre el monte y que las setas vuelvan a crecer en la próxima temporada. También permiten airear el producto evitando que las setas se descompongan.

Fungimochila

Existen las denominadas fungimochilas adaptadas a la recogida de setas porque permiten la dispersión de las esporas. Es una alternativa novedosa a la cesta y cuentan con refuerzos laterales que ayudan a proteger los productos micológicos recogidos.

Estas mochilas permiten una mayor movilidad en los brazos..

En este sentido, se recomienda no transportar las setas en bolsas. Primero, porque no transpiran y se pudren antes. Y, segundo, porque siguen soltando esporas y en la bolsa no se esparcen.

Navaja

Las navajas y cuchillos son esenciales para recoger productos micológicos. La navaja setera está especialmente diseñada para hacer más fácil el corte y conseguir que no se haga daño al hongo y evitar un destrozo a la naturaleza. Las hay de varios tipos, desde un cuchillo con cepillo hasta una navaja tranchete para recoger níscalos o setas de cardo principalmente.

Ropa y calzado

Aunque no lo parezca, la ropa y el calzado es también parte importante. Lo principal es la comodidad, pero también se aconseja ser práctico. Se recomiendan prendas que permitan libertad de movimientos como camisetas elásticas, chalecos sin mangas, pantalones impermeables y con muchos bolsillos. También que la ropa de abrigo y el calzado sean resistentes y en el caso de los pies, que sean botas que lleguen a la altura del talón.

Bastón

No es fundamental pero ayuda y es muy práctico en el monte. Los bastones reducen el cansancio, aligeran la carga de los brazos y permiten mantener el equilibrio o sujetarse ante cualquier traspiés. También ayudan en las subidas y en las bajadas, y en el caso de la recolección de setas, sirven para que el recolector se apoye en él y pueda realizar la recogida de manera más cómoda. Les hay incluso que incorporan brújulas, siempre necesarias en los bosques.

Equipo de orientación

Nunca está de más meter en el equipaje alguna herramienta que ayude a orientarse por los caminos como son las brújulas, relojes digitales, silbatos o GPS. Evitan más de un susto.

Aparato de medición

Son muy necesarios para saber si las setas están en su momento, por así decirlo. Destacan los termómetros de suelo, ya que hay setas que sólo nacen cuando la temperatura del suelo alcanza una determinada temperatura y con este aparato se puede saber. También los microscopios o los medidores de PH para saber el grado de acidez de una determinada zona, e incluso las estaciones meteorológicas de para conocer todas las variantes climatológicas, pluviometría, temperatura e incluso la velocidad del viento.

Guía micológica

Las guías son esenciales también para evitar más de un susto, sobre todo para los que estén empezando en este mundo porque hay muchas especies que pueden llegar a confundirse, con resultado fatal. Debemos conocer las setas tóxicas y venenosas.

Y un consejo final, cortar siempre por la base del pie para no recoger demasiada tierra. Y en caso contrario es mejor desenterrar la base con la punta. También se recomienda llevar siempre la volva, que es de donde nace el pie de la seta y puede ayudar a identificarla