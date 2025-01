El PP de León invita a la ciudanía a firmar la petición para que el Gobierno apruebe decretos para revalorizar las pensiones

La presidenta del Partido Popular (PP) de León, Ester Muñoz, invitó a la ciudadanía a firmar la petición para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, revalorice las pensiones, de las ayudas a los afectados por la Dana y se mantengan los bonos del transporte. Aunque la petición se puede firmar a través de la plataforma Change.org, los populares han instalado hoy por toda España mesas para que los que lo deseen puedan rubricar esa petición. En León, la mesa se ubica en los soportales de la plaza de Regla, frente a la Catedral.

Muñoz aprovechó su comparecencia ante los medios para pedir explicar porque el PP votó en contra del decreto ómnibus del Gobierno donde se incluían todas estas medidas. “Yo quiero explicar por qué el PP no se sometió al chantaje de Pedro Sánchez. Estos días estamos viendo a muchos dirigentes socialistas mentir directamente a los españoles para poder justificar ese chantaje. En el PP estamos a favor de que se revaloricen las pensiones y le hemos dicho al presidente que si trae un decreto únicamente con ello, contará con nuestro voto favorable. Lo que no estamos de acuerdo es que eso, por ejemplo, lleve aparejado subidas de impuestos. Dice el PSOE que eso es mentira. Yo invito a todos que vayan a ver su carta de inicio de año de la factura eléctrica porque el IVA va a a pasar del 10 al 21 por ciento y eso es porque Sánchez no quiso mantener las rebajas a productos básicos y la luz”, afirmó.

Muñoz también insistió en que ese decreto incluía regalar al PNV un palacete de 15 millones de euros. “Hemos visto como traen un decreto para ayudar a los afectados por la Dana, el PP ya hemos apoyado otros, pero no estamos dispuestos a que para ello haya que regalarle un palacete al PNV que además lleva aparejada un arrendamiento de más de un millón de euros al mes que irá a las arcas del PNV desde las arcas del Estado”, añadió. “Lo que le hemos dicho es muy claro: si traes esos decretos por separado contarán con nuestro apoyo. Si nos intentas chantajear y usar de rehenes para seguir gobernando, no cuentas con el apoyo del PP”, subrayó.

“A Sánchez le ha dado igual que muchos pensionistas estén ahora mismo con la zozobra de no saber cuánto van a cobrar el mes que viene, le ha dado igual que a los afectados por la DANA no les lleguen las ayudas en tiempo y forma, le da igual la reconstrucción de Valencia, solo le preocupa Sánchez. E insiste en traer el mismo decreto. Ahí se ve la soberbia de una persona que solo piensa en él”, lamentó.

Ante las continuas derrotas parlamentarias del PSOE, la ‘popular’ afirmó que el Gobierno no cuenta con la mayoría “ni social, porque perdió las elecciones, ni parlamentaria”. Por eso invita a Sánchez a convocar elecciones. “Lo decía él en 2018 así que le pedimos que sea coherente y no use a los españoles para mantenerse en el gobierno”, informa Ical.

La también diputada del PP recordó los casos de corrupción a los que se enfrenta el PSOE y de los que esta semana que empieza se seguirá hablando. Muñoz recordó que comparecerá el fiscal general del Estado. “Vamos a ver cómo se defiende de todas esas maniobras que ha estado urdiendo para ocultar esas acciones de revelación de secretos de un particular”, declaró.

A ella se sumarán las comparecencias de varios exministros en comisiones “en relación a la corrupción que atenaza al PSOE y al Gobierno”, dijo Muñoz, “y también vamos a ver como hay una permanente de ese Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas donde se va a pedir, reiteradamente, la dimisión de la directora que ha estado usando el dinero para comprar obras de arte o cuestiones propias, en vez de investigación”.

En cuanto a la situación de Muface, Muñoz censura que ahora el Gobierno quiera sentarse a hablar con las aseguradoras. “¿Esto no se podía haber hecho hace tres meses?”, se preguntó, mientras lamentó la situación de miles de personas que no saben si van a poder seguir siendo atendidas por su médico de siempre o dónde tendrán que seguir con su tratamiento oncológico. “Eso es culpa del Gobierno, por seguir las políticas comunistas de sus socios y estar más pendientes de otras cosas”, señaló.

Por último, Ester Muñoz pidió al secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, que se preocupe más de que el Gobierno cumpla con sus promesas. “Que me diga alguien qué han traído a la provincia de León. Nada”, concluyó.