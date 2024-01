Mañueco tiende la mano a Sánchez para mejorar la Educación en España

El pasado fin de semana, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aprovechaba su intervención en la convención del PSOE para anunciar un plan de refuerzo de matemáticas y de la comprensión lectora para estudiantes con el objetivo de mejorar los paupérrimos resultados del informe PISA conocidos hace no mucho y que no son buenos para el país en su conjunto, aunque sí a nivel particular en algunas regiones como Madrid o especialmente Castilla y León, modelo de éxito al respecto, ya cuenta con un sistema educativo que está considerado como de los mejores del mundo.

El Museo Casa Botines Gaudí de León ha acogido este miércoles un coloquio impulsado por el PP en el que han participado asociaciones y colectivos del ámbito educativo además del presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, y del jefe del ejecutivo regional, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha tendido su mano a Sánchez poniendo a su disposición el modelo de éxito de Castilla y León para mejorar la Educación de España ante su "empobrecimiento".

Mañueco, además, ha pedido al presidente del Gobierno que escuche y hable más con las Comunidades Autónomas por lo que pueden aportar y porque tienen también las competencias antes de tomar decisiones, y que trabaje con ellas codo con codo para revertir la situación de la Educación en estos momentos, pero también para que este plan que ha avanzado hace unos días no se quede en un mero anuncio electoral.

"Nosotros en Castilla y León tenemos las ideas muy claras en materia educativa", decía el dirigente popular, mientras reivindicaba las fortalezas que del sistema que impera en la Comunidad y que pasa, en primer lugar, por tomarse en serio la Educación y tener claro que esta es la prioridad y un objetivo irrenunciable.

Durante su intervención en este foro, Mañueco explicaba que este modelo de éxito educativo no es casualidad y se apoya principalmente en la implicación de los profesores, de los alumnos y de las familias, aunque también reivindicaba la labor de la Junta a través de sus políticas de refuerzo educativo a los alumnos que lo necesitan, mediante la formación continua a los profesores para que los profesores aprovechen los nuevos métodos tecnológicos y pedagógicos para darle la mejor formación a los alumnos, o a través de la apuesta por las nuevas tecnologías pero sin perder la tradición ni los que suponen los libros en papel.

En este sentido, defendía educación tradicional y el plan de comprensión lectora como “algo imprescindible”, aunque “sin olvidar las nuevas tecnologías”. Además, reafirmaba el compromiso con la escuela rural al posibilitar que muchos pueblos tenga un colegio abierto con tan solo tres alumnos.

Mañueco destacaba también que en Castilla y León se apuesta por la educación pública pero también por la concertada y que hay libertad en las familias para elegir el colegio en el que quieren que estudien sus hijos así como la posibilidad de elegir centros de educación especial o plazas concertadas para niños con capacidades diferentes.

"Las cosas no surgen porque sí, y nuestro éxito se debe a los planes específicos para alumnado, profesorado y las familias", decía el jefe del Ejecutivo regional, quien cifraba en más de 15.000 las familias que se han beneficiado de los programas de apoyo, ayuda o acompañamiento para que comprueben en los propios centros qué hacen sus hijos y cómo deben ayudarles a sacar mejores resultados educativos.

Finalmente, Mañueco volvía a reafirmar su apuesta por una prueba de acceso a la Universidad, la conocida como EBAU ( Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad), “única en todo el territorio”.

Por otro lado, la diputada y presidenta del Partido Popular de León, Ester Muñoz, también presente en este coloquio, dejaba clara la importancia de la Educación en un país, al defender que no hay inversión que tenga un mayor retorno a la sociedad que la educación. "Todo lo que se invierte en la educación de niños y jóvenes revierte en la calidad y competitividad del Estado y la nación”, decía la dirigente popular, para quien el futuro educativo de España pasa por seguir el camino emprendido por Castilla y León hace años.

Apoyo a Rueda

Por otro lado, Mañueco ha vuelto a mostrar su apoyo al candidato del PP a la presidencia de Galicia, Alfonso Rueda, grabando un video para la campaña electoral donde asegura que el líder popular gobierna con eficacia y sobre todo tiene las ideas claras de dónde hay que llevar a Galicia.

"Es un tío que cuando le miras a la cara te das cuenta de que es una persona en quien confiar, cuando le oyes te das cuenta de que sus palabras salen directamente desde el corazón y sobre todo cuando has tenido la oportunidad de trabajar codo con codo con él te das cuenta de que es una persona que gobierna con eficacia y sobre todo que tiene las ideas claras de dónde hay que llevar a Galicia", señala el presidente de la Junta,