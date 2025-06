De Margarida alerta que "el crecimiento en Castilla y León será el más lento de los últimos años"

Nuevo estudio del Observatorio Económico de Castilla y León correspondiente al primer trimestre de 2025, el cual ha concluido que “nos encontramos en un momento de estabilidad económica con alta incertidumbre”. Así lo ha manifestado, Juan Carlos De Margarida, director de ECOVAEstudios, quien ha ido desgranando la situación socioeconómica a nivel mundial y europeo para comprender mejor el momento actual en nuestro país y región.

“El comercio mundial parece que es lo suficientemente resiliente para que se adapte a las realidades existentes, como la presión arancelaria de EEUU y su contestación por los países que la sufren. Además, existe una posible reconfiguración socioeconómica a nivel mundial. Un antes y un después. Una nueva realidad en las relaciones entre China y Europa con nuevos acuerdos ante nuevas realidades, y todo ello porque la política económica se encuentra en una extrema volatilidad, donde la incertidumbre empieza a inestabilizar a empresas y hogares ante un escenario convulso y con grandes dudas de que se resuelva en el corto plazo”.

Por todo ello, el director de ECOVAEstudios ha querido enfatizar que “nos encontramos ante grandes retos. Por un lado, la relocalización de la industria manufacturera; la minoración de las ganancias empresariales al relocalizar las empresas en territorios con costes más elevados, por lo que es importante no trasladar la minoración de ingresos al precio de venta para no tensionar el consumo. También, los actores que están configurando la realidad socioeconómica, es decir, los gestores, empresas y ciudadanos, deben tener la fortaleza suficiente para lograr aguantar la incertidumbre y la capacidad de asumir los nuevos cambios sociales, políticos y económicos”.

En este contexto, De Margarida ha afirmado que “la economía se encuentra resistente a pesar de la incertidumbre, debido al aumento de rentas reales, a un mercado de trabajo estable y en disminución del desempleo, el incremento del gasto de los hogares y unas condiciones de financiación favorables”.

Si nos adentramos en la región castellano y leonesa, podemos apreciar que “le afecta el desequilibrio económico que tiene España a la hora de posicionarse ante la UE y el resto del mundo. No obstante, existe un crecimiento de la región que se sustenta en unas variables económicas, como son el mercado laboral o el comercio exterior, que dependen de la alta incertidumbre internacional y que debemos ir adaptando, atendiendo a las realidades que se vayan produciendo. El éxito está en la constancia y en el sentido común de las acciones a tomar tanto en variables macro como microeconómicas”, ha sostenido el Observatorio Económico de ECOVAEstudios.

Como conclusión, De Margarida ha mantenido que “la incertidumbre sobre las indecisiones de Trump respecto a la política arancelaria hace que las empresas y consumidores no apuesten por incrementar sus inversiones y consumo, los gobiernos no acaben por planificar su política fiscal y económica y el BCE no termine por orientar su política monetaria. Todo ello, unido a los aumentos de los aranceles y la rigidez del mercado laboral, que presionaran al alza sobre la inflación”. Atendiendo a la región de Castilla y León, “el crecimiento será el más lento de los últimos años debido a las tensiones comerciales y la incertidumbre, por lo que se necesita un empleo productivo, unas empresas competitivas y apostar por la innovación para poder sortear estas realidades”.

“Es imprescindible y del todo necesario que las decisiones económicas se tomen de manera conjunta y ordenada. El equilibrio de la política económica, fiscal y monetaria tiene que estar compensado y tener la agilidad suficiente para ir ajustándose a las realidades internacionales para garantizar el crecimiento económico y la estabilidad social a medio y largo plazo”, ha concluido De Margarida.