Marian Hidalgo: “Las Cámaras de Comercio somos instituciones estratégicas y camaleónicas para la empleabilidad y el emprendimiento”

La secretaria general y Dircom del Consejo de Cámaras de Castilla y León, Marian Hidalgo, asume de forma oficial el cargo dentro de unas instituciones centenarias a las que lleva ligada profesionalmente los últimos 17 años. Hidalgo muestra, en esta entrevista a Ical, su “compromiso” con las Cámaras de Comercio, a las que define como su “familia ‘lógica’”, y ensalza su papel “estratégico” y “camaleónico” para el desarrollo económico de la Comunidad. Exige desde su responsabilidad infraestructuras y servicios esenciales para esta tierra, y arremete contra Renfe por su decisión de suprimir paradas de alta velocidad en Segovia, Valladolid y Sanabria (Zamora). “Renfe ha descarrilado. Me parece un despropósito”, sentencia. Marian Hidalgo destaca su labor como “nexo de unión” del Consejo de Cámaras con la Junta reflejo de su apuesta por la cooperación público-privada para impulsar la formación, la atracción del talento, el emprendimiento, la empleabilidad y la internacionalización en la Comunidad.

¿Cómo valora su nombramiento de forma oficial como secretaria del Consejo de Cámaras?¿Su trabajo le habrá costado?

Desde la humildad, ilusión, responsabilidad y con el firme propósito de contribuir a ser nexo de unión entre la red de Cámaras de la Comunidad y la Administración, siempre desde el diálogo y la cooperación. Cada paso que damos requiere de esfuerzo y esmero, dos valores que tengo en mí día a día muy presentes y no quería defraudar ni al tribunal ni al Pleno que me nombró secretaria general en funciones en 2021. Mi nombramiento oficial refuerza este compromiso y abre la puerta a nuevas oportunidades para consolidar estrategias y trabajar en iniciativas de impacto económico. La experiencia acumulada en estos años será clave para seguir avanzando con una visión renovada y una mayor capacidad de acción. El respaldo del Pleno ha sido unánime, no sólo por parte de las Cámaras sino por las empresas y miembros de CEOE que forman parte del mismo. Todos, sin excepción, me han trasladado su respaldo y su afecto, que también es muy importante. Como expresé después de mi nombramiento, uno tiene la familia biológica y luego la ‘lógica’, que en mi caso es el Consejo y las propias Cámaras, donde llevo 17 años de mi vida profesional.

¿Cree que el futuro de las cámaras está garantizado?¿A qué retos se enfrentan y qué retos se plantea en su responsabilidad?

Todas las Cámaras de la Comunidad son centenarias, ¡imagínese lo que ha pasado en esta Comunidad en el último siglo y los cambios experimentados! Las Cámaras son camaleónicas y saben adaptarse a los cambios, necesidades y prioridades del tejido empresarial, así como en los servicios que se ofrecen, en cada caso adaptados a las diferentes demarcaciones. Tenemos muy presente que como corporaciones de derecho público representamos a todas las empresas de la región, sin excepción. El valor de cada Cámara radica en quienes la representan, en su pleno y en el cuerpo técnico que cada día atiende a los más de 40.000 usuarios cada año acuden para recibir ayuda y servicios de diferente índole.

¿Qué papel deben jugar las instituciones camerales en un entorno convulso marcado por un contexto internacional con conflictos bélicos y guerra arancelaria?

En entornos convulsos servimos como puente entre las empresas, las instituciones y los mercados internacionales. En tiempos de incertidumbre, nuestra labor se centra en apoyar a las empresas en su adaptación a los nuevos desafíos, proporcionar información estratégica sobre la evolución del comercio global, promover la diversificación de mercados para minimizar riesgos y en realizar una labor pedagógica sobre las ayudas o subvenciones vigentes que las Administraciones brindan, en cada caso. Asimismo, apostamos por el diálogo con los organismos públicos para buscar soluciones que ayuden a mitigar los efectos de la guerra arancelaria y las crisis económicas, impulsando políticas que favorezcan la competitividad y la estabilidad del tejido empresarial. En este contexto, reforzar la cooperación internacional y la digitalización de los negocios resulta fundamental para garantizar un crecimiento sostenible.

Formación e internacionalización son dos de sus patas más fuertes. ¿Cuáles son sus objetivos en estas materias?

En materia de formación, nuestro objetivo es impulsar programas que respondan a las necesidades reales del tejido empresarial, facilitando la actualización de conocimientos, el desarrollo de competencias digitales y la capacitación en sectores clave para la economía regional. Queremos que las empresas y emprendedores cuenten con herramientas que les permitan adaptarse a un entorno cambiante y competitivo. Uno de los aspectos importantes en los que estamos trabajando ahora es acercar la nueva FP a las empresas como uno de los instrumentos que van a proporcionar un futuro próspero a los alumnos y al tejido empresarial. En cuanto a la internacionalización, trabajamos para abrir nuevos mercados y fortalecer la presencia de nuestras empresas fuera de nuestras fronteras, al margen de la tramitación de cualquier certificado necesario para el comercio exterior como únicas entidades capacitadas para ello. Apostamos por iniciativas que favorezcan la exportación, el acceso a acuerdos comerciales y la digitalización de los procesos de internacionalización, asegurando que las empresas puedan competir en un escenario global con garantías. Somos instituciones estratégicas en la ejecución de programas para la mejora de la empleabilidad y el emprendimiento y la gestión de fondos europeos.

El impulso al emprendimiento sigue estando en su ADN, con su servicio de los puntos de atención al emprendedor (PAE). ¿Habría que seguir reduciendo carga burocrática para impulsar negocios?¿Existen apoyos suficientes para emprender o hay que impulsar nuevas medidas?

Esta tierra cuida a los emprendedores y hay empresas que a través de los puntos PAE están en funcionamiento en 48 horas, es un puntal que ha catapultado la utilidad de las llamadas ventanillas únicas empresariales, ahora puntos PAE, de las Cámaras. Dependiendo de qué tipología sea el negocio, existen trabas burocráticas que se deben seguir perfilando, como establecer el silencio positivo administrativo y, plazos máximos de respuesta y hacer un seguimiento en tiempo real del estado de los trámites para no cercenar la actividad empresarial. Tanto el Ejecutivo regional como otras entidades cuentan con ayudas vigentes en materia de emprendimiento e innovación que están dando buenos resultados y a través de los programas de emprendimiento que mantenemos con ICECYL, puntos PAE o FSE se crean al año a través de la red cameral más de 300 nuevos negocios o autónomos.

Un gran problema es la falta de mano de obra en esta autonomía para determinadas ocupaciones. ¿Cómo pueden contribuir estas instituciones a atraer talento?

La falta de mano de obra no es exclusiva en Castilla y León sino en toda España y ya afecta a todos los sectores productivos. En este sentido, y en colaboración con las consejerías de Economía y Hacienda; Industria, Comercio y Empleo; Educación, Presidencia y Familia desarrollamos diferentes acciones y programas para contribuir a esta atracción de talento, como un programa de emprendimiento y consolidación de empresas con formación, tutorización, mentorización y elaboración de planes de negocio para emprendedores y también acompañamos a las empresas en sus primeros años de vida; promovemos la nueva FP del sistema educativo y facilitamos la conexión entre centros y empresas para convertirlas en formadoras y desarrollar el talento de los alumnos. También, en las aulas ofrecemos charlas sobre el emprendimiento y el valor de ser empresario con una visión positiva, pero también desde la cultura del esfuerzo; Somos parte activa del programa Volver a Castilla y León que persigue luchar contra la despoblación, fomentar el arraigo familiar y dar respuesta a la demanda de trabajadores de las empresas regionales; organizamos diferentes jornadas y charlas sobre talento STEM, especialmente entre las mujeres y contamos con empresarias que relatan su experiencia para las más jóvenes; a través de Fondo Social Europeo formamos en habilidades y capacidades para talento joven y senior, con el fin de ofrecerles formación a la carta mediante cursos en competencias en las que existen necesidades de contratación en función de lo que nos trasladan las empresas.

¿Cómo serán sus relaciones con el Ejecutivo regional y su presidente Mañueco?

Espero y deseo que como se han dado hasta la fecha, de confianza, colaboración y compromiso mutuo. Tanto el presidente como su equipo conocen perfectamente el papel que desempeñan las Cámaras y su Consejo, puesto que somos una herramienta útil para llegar a todas las empresas de la Comunidad a través de nuestra capilaridad y de la colaboración público – privada, donde además estamos tuteladas por la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección de Comercio y Consumo.

¿Y con la patronal CEOE y Empresa Familiar?

De respeto institucional a lo que realiza cada organización y de cercanía y afecto personal a sus representantes institucionales. En las diferentes acciones en las que vamos de la mano ha habido un perfecto entendimiento y coordinación. Y en el espíritu de todos está mejorar esta tierra aportando nuestros respectivos granos de arena.

En noviembre de 2024, Mañueco anunció la creación de una comisión de trabajo para avanzar en el desarrollo normativo de la Ley de Cámaras de Comercio de Castilla y León, aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos en 2018. ¿Se ha hecho algo? ¿Pueden las cámaras aportar mucho más al impulso de esta Comunidad?

Estamos trabajando en ello y se han dado pasos importantes. Un desarrollo normativo requiere de tiempo para precisamente ajustarlo a la realidad empresarial y a la actualidad de la Comunidad y sus necesidades, con el espíritu único de ser útiles. El Consejo, que integra a todas las Cámaras, puede aportar mucho más al impulso de Castilla y León si se les dota de un marco normativo actualizado que les permita operar con mayor eficacia en la dinamización económica.

¿Cuáles cree que son las necesidades más imperiosas para que esta autonomía impulse su desarrollo y acabe con los desequilibrios territoriales?

Las infraestructuras y servicios esenciales tienen, a mi juicio, cuatro mecanismos por los que resultan imprescindibles: su incidencia directa sobre el PIB de la región durante su construcción; sus efectos directos sobre la producción de bienes y servicios al actuar como input del proceso productivo que reduce costes; su importancia como elemento que atrae recursos de calidad al territorio, ya sean estos físicos o humanos, como el talento, y la mejora en la calidad y eficiencia de los recursos ya existentes en el territorio. En materia de infraestructuras claves e irrenunciables, el impulso definitivo a las autovías A-11, A-60 y A-65, así como la A-40 (Ávila-Maqueda) y la conexión por autovía de Ávila con la A-6. En ejes ferroviarios, el impulso de los corredores Atlántico, con bypass a Ávila, el Central (Algeciras-Bilbao) y de la Ruta de la Plata. Inversiones en gestión de residuos e infraestructuras energéticas, así como una financiación autonómica negociada de forma bilateral. Las autopistas de la digitalización deben llegar a toda la región, especialmente al medio rural para conseguir la equidad, igualdad de oportunidades y ejercer de palanca para la repoblación rural.

¿El clima de enfrentamiento político, cercena el crecimiento?

Si, por supuesto. La incertidumbre política genera inestabilidad en los mercados, lo que puede reducir la inversión y dificultar la planificación a largo plazo. Además, las empresas dependen de regulaciones claras y políticas económicas estables para operar con confianza. Cuando hay conflictos entre partidos o cambios frecuentes en la legislación, las empresas se enfrentan a obstáculos adicionales.

¿Es necesario impulsar una política industrial frente a crisis como la de Azucarera, o la de Siemens Gamesa en Soria, que afectan a zonas rurales?

Una política industrial firme ayuda a reducir la deslocalización de empresas al crear un entorno más atractivo para la inversión y el crecimiento empresarial. Es necesario buscar fórmulas para poner freno a las deslocalizaciones, siempre desde el respeto a la libertad empresarial, máxime cuando las decisiones se toman no sólo fuera de Castilla y León sino de España.

¿Qué le parecen decisiones como la supresión de paradas del AVE de un gobierno que dice luchar contra la despoblación?

Renfe ha descarrilado. Me parece un despropósito, ¿de qué estamos hablando, de diez minutos más de trayecto por tres paradas técnicas? ¿De verdad nos tenemos que creer que responde a la demanda del alcalde de Vigo? No se pueden medir todos los servicios esenciales en función de la rentabilidad económica según los argumentos esgrimidos hasta la fecha, ¿dónde queda la rentabilidad social? ¿De esta forma pretendemos vertebrar el territorio y apostar por las zonas rurales, aislando a zonas como Sanabria y perjudicando claramente a tres provincias de esta tierra? Me pregunto si, por ejemplo, se tomaría la misma decisión si Sanabria, Segovia y Medina del Campo estuvieran en el Ampurdán. Confío en que puedan recapacitar y se pueda reconducir la situación ante la repulsa firme y unánime a esta decisión por parte de la sociedad castellano y leonesa.