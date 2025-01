Más de 600.000 euros invertirá la Diputación de Segovia en obras en caminos rurales

La Junta de Gobierno de la Diputación de Segovia ha aprobado las bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de subvenciones encaminadas a la realización de obras de creación, mejora y mantenimiento de caminos rurales de la provincia. Un nuevo ejemplo del apoyo a los pueblos segovianos que demuestra el Gobierno que preside Miguel Ángel de Vicente, que ha remarcado cómo “esta red de caminos se convierte en fundamental en la vertebración de los movimientos de muchas localidades”.

Se trata de subvenciones que se establecen en régimen de concurrencia competitiva, a partir de un crédito presupuestario previsto de 600.000 euros, dentro de las cuentas aprobadas para este año por la institución provincial. Las bases en cuestión serán publicadas por el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y también en la página web de la Diputación, junto a los modelos de documentación a presentar para solicitar las ayudas.

Por otro lado, en la sesión de la Junta de Gobierno han salido adelante también las bases de convocatoria del concurso público para la concesión de especies arbóreas procedentes del Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales de Valsaín. Un centro adscrito a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta convocatoria se dirige a entidades locales segovianas de menos de 10.000 habitantes.

Más de 2.600 árboles

En concreto, se contempla la concesión gratuita de 2.645 árboles de diferentes especies, para su plantación en zonas de uso público, tanto en terreno urbano como rústico. Será un decreto de la Presidencia el que resuelva la concesión, dada la temporalidad y caducidad de los bienes objeto de la subvención y a la urgencia para su reparto y plantación. Las bases serán publicadas en el BOP y el plazo de solicitudes discurrirá en diez días hábiles contados a partir del día siguiente a esa publicación, mientras que la citada resolución de Presidencia tendrá lugar en un plazo máximo de treinta días contados desde el día siguiente de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La recogida de las plantas se realizará en el Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales de Valsaín, en el Real Sitio de San lldefonso. Se van a repartir 1.100 olmos resistentes a la grafiosis y otras 1.545 plantas de distintas especies arbóreas. El número máximo de planta concedida estará relacionado con el número de habitantes, de manera que con 500 o menos se podrán recibir 16 árboles; entre 500 y 1.000 habitantes, 18 árboles; entre 1.000 y 1.500 habitantes, 20 árboles; entre 1.500 y 3.000 habitantes, 22 árboles; y las entidades locales que cuenten con entre 3.000 y 10.000 habitantes podrán recibir 24 árboles.

Las entidades locales que resulten beneficiarias del reparto recibirán un mínimo de seis y un máximo de ocho olmos comunes o negrillos. Además, hay otras especies disponibles, como un máximo de tres ejemplares de pino negral y pino resinero, y un máximo de un ejemplar en los casos de falso plátano, castaño de indias, fresno, acebo, calocedro, aligustre, manzano silvestre, pino piñonero, cerezo silvestre, serbal de

cazadores y barbadejo. Por tanto, será requisito esencial que al menos seis unidades de las plantas solicitadas correspondan a olmo (Ulmus minor) proceden del ‘Programa Nacional de Mejora y Conservación de los Recursos Genéticos de los Olmos Ibéricos’. De no incluirse voluntariamente por parte del ayuntamiento solicitante, se asignará por defecto estas unidades de olmos.

La talla de los árboles no excederá del metro y medio, siendo en su mayoría ejemplares de entre medio metro y un metro. La distribución se hará otorgándose por especie la cantidad solicitada por los consistorios, empezando con los de mayor puntuación, hasta finalizar las existencias de dicha especie. El número total de plantas solicitadas se podrá completar con especies no solicitadas y, en caso de no estar de acuerdo con el reparto realizado, la entidad local dispondrá de cinco días naturales, a partir del traslado de la concesión de la concesión, para renunciar a parte o a la totalidad de la planta adjudicada.

Las solicitudes se cumplimentarán mediante el trámite electrónico de Solicitud de Especies Arbóreas Procedentes del Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales, a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Segovia (https://sede.dipsegovia.es), dentro del catálogo de trámites disponibles. El plazo para la presentación será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de las bases en el BOP. En ningún caso se podrán plantar las especies donadas en terrenos de monte de utilidad pública y otros donde ya existan especies forestales arbóreas y arbustivas. Entre los criterios de valoración de las solicitudes se ha incluido una puntuación mayor para las entidades locales con menor número de habitantes. El plazo para justificar la subvención finalizará el 30 de junio de 2025.