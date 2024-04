Los médicos de familia defienden una reorganización sanitaria por zonas

La Sociedad de Medicina de Familia y Comunitaria de Castilla y León (Socalemfyc) defiende una reorganización del actual modelo sanitario, que estudie, zona por zona, las necesidades del territorio, y que cuente con el apoyo social para poder paliar el déficit de profesionales y mantener las cotas de calidad en la asistencia.

Así lo creen y así lo han contado este viernes en Valladolid, la presidenta de esta sociedad científica, Isabel Gutiérrez, y su vicepresidente, Eduardo Lamarca, tras la inauguración de su congreso anual, que reúne más de un centenar de especialistas, bajo el lema ‘Medicina de Familia, siempre’.

Gutiérrez reconocía que existe un problema que hay que atajar entre todos, desde los profesionales, administraciones, ayuntamientos, diputaciones y también desde los pacientes y las universidades, y que no reside tanto en la escasez de profesionales, como en su distribución. "Tenemos que dar una vuelta de tuerca y ver cómo se organizan los recursos humanos y cómo se optimizan los medios, todo sin dejar de garantizar la accesibilidad”, apuntaba.

Por su parte, Lamarca recordaba que llevan años poniendo fórmulas sobre la mesa, que pasan por dignificar la profesión, desde incentivos económicos a otros de reconocimiento en la faceta asistencial, docente e investigadora. En este sentido, aseguraba que este sería un elemento para que los médicos internos residentes (MIR) optaran por esta especialidad, junto al trabajo de las universidades por dar vistosidad a la Medicina de Familia desde el pregrado.

“Hay que mejorar las condiciones laborales, pero, sobre todo, hay que contar con planes, no sólo cortoplacistas, sino a medio y largo plazo, para que las medidas de choque tengan efecto en el tiempo", afirmaba.

Ambos advertían también de que no puede haber médicos sin formación atendiendo a un paciente, en alusión a la contratación de médicos sin especialidad MIR, contraria a la ley Española y a la Directiva Europea, que establece su obligatoriedad para trabajar como médico en el sistema público de salud. “Las personas no se merecen que les atienda un médico que acaba de terminar la carrera y que no cuente con especialidad, y menos en el caso de la de Familia", decía.

Perspectiva multidisciplinar

El congreso, que se prolongará hasta mañana, se estructura en cuatro mesas redondas en las que se abordan problemas de la consulta del médico de Familia desde una perspectiva multidisciplinar, aprovechando los 26 grupos que conforman el motor de la Asociación y que engloban a más de 300 integrantes.

Además, a través de los siete talleres, se propicia la interacción y la formación práctica de los médicos cuando deben atender los motivos más frecuentes en la consulta de atención primaria, informa Ical.

También se ha organizado una olimpiada de casos clínicos, a la que se han presentado más de 30 casos de Médicos Internos Residentes, de los cuales se han seleccionado diez, que serán expuestos durante la mañana sábado.