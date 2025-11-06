La millonaria multa que debes pagar si destruyes nidos de pájaros y te pillan

A menudo el desconocimiento de ciertas normas o leyes pueden acarrearnos graves consecuencias para nuestros ahorros y bolsillos. Un gesto mínimo, que puede conllevar graves sanciones económicas y a veces con cifras desorbitadas-

Y uno de estas acciones "peligrosas" se encuentra en la destrucción de nidos, aunque se encuentren en tu misma propiedad, al igual que pasa si quieres talar un árbol, aunque se encuentre en tus dominios, ya que se debe expedir la correspondiente autorización.

Y es un tema que está de actualidad debido a que un jubilado de la comarca de Arlanza, en Burgos, se enfrenta a una sanción millonaria debido a la presunta destrucción de varios nidos de una especie protegida que se encontraban en su propia vivienda. Una situación que tuvo lugar el pasado mes de mayo, cuando la Guardia Civil, alertada por un vecino descubría la supuesta eliminación de nidos de golondrina común en un bloque residencia de viviendas.

Los agentes de Seprona que acudieron hasta el lugar a verificar los hechos, comprobaron que al menos eran 16 los nidos que habían sido destruidos, tras comprobar las huellas de barro en el suelo que servían para estas construcciones naturales. Un caso que se encuentra en manos del Juzgado de Instrucción de Lerma que continúa con las diligencias correspondientes.

¿Y cuál es la sanción a la que se enfrenta esta persona? Pues en España está completamente prohibido destruir los nidos de vencejo, golondrinas y aviones comunes, al estar incluidas en el Listado de especies silvestres de Régimen de Protección Especial. Una normativa que prohíbe "expresamente matar, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestresm, incluyendo la destrucción de sus nidos, huevos o crías en cualquier fase de su ciclo biológico".

Y la multa puede variar desde los 5.000 hasta los 200.000 euros. Casi nada. La destrucción de nidos es una infracción grave, y la cantidad de la sanción fluctúa dependiendo de si existen huevos o polluelos. La retirada de estos nidos solo se encuentra permitida en casos concretos y justificados con una autorización excepcional de ayuntamientos o agentes medioambientales.

Desde el Seprona se insiste en la necesidad de respetar estas especies debido a que su desaparición puede provocar desequilibrios ambientales. Y también tomar medidas en las propias casas para evitar esta problemática.