La mitad de las 16.630 aulas de los centros educativos de Castilla y León ya es digital interactiva y hay 7.000 en instalación

Castilla y León cuenta este curso escolar con 16.630 aulas en centros educativos que imparten enseñanzas no universitaria, de las que cerca de 8.000 ya son digitales interactivas y hay otras 7.000 en instalación. El aula digital interactiva está dotada de un panel digital, un ordenador PC o portátil para el profesor y los alumnos, con el objetivo de mejorar el sistema educativo y favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, el aula digital promueve el uso de metodologías activas que llevan de forma implícita la conexión a la red, además de fomentar el trabajo colaborativo, facilitar la labor docente del profesorado, suministrar el acceso a las fuentes de conocimiento. En definitiva, beneficiarse de las herramientas digitales que aporta internet.

La principal novedad de las aulas interactivas que se ponen en marcha es el panel digital educativo, que incorpora inteligencia a la pizarra tradicional. Tiene el aspecto de una televisión o un proyector, pero va mucho más allá de la proyección de los contenidos si no que permite interactuar al profesor con el alumnado, y a los estudiantes entre sí, independientemente del lugar donde se encuentren.

Y es que los paneles aportan posibilidades al profesorado para explicar los contenidos de una forma magistral pero también para realizar metodologías de aprendizaje activo, trabajo colaborativo y evaluación formativa, entre otras.

El director general de Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación, José Miguel Sáez, apuntó en una reciente comparecencia en las Cortes, seguida por la Agencia Ical, para abordar la transformación digital en colegios e institutos que la tecnología instalada en los centros educativos va a permitir que estudiantes de diferentes aulas, e incluso de centros, puedan conectarse a la sesión de un docente, con independencia del lugar donde estén, trabajando con los demás compañeros del aula, como si estuviesen de forma presencial.

La Consejería ha pensado en una tecnología que vaya más allá del simple hecho de dotar de dispositivos a los centros educativos. Se opta por una solución educativa, que tenga en cuenta las necesidades reales de los docentes y del alumnado.

Hablamos de la posibilidad de crear juegos interactivos de una forma sencilla para el docente y que, al ser utilizados por el alumnado, el profesorado puede analizar los resultados de esas actividades de forma individualizada, lo cual aporta un grado de análisis y potencia al docente muy elevado. También se pueden compartir esas lecciones con los estudiantes, tanto en tiempo real cuando se imparte la clase, como de forma asíncrona, para que cualquier alumno pueda acceder al contenido en cualquier momento y desde cualquier lugar. Al fin y al cabo, se trata de una solución educativa que va a facilitar la “ubicuidad” de la educación, según apuntó Sáez.

Dejó claro que la implementación de tecnología en las aulas debe mantener “siempre” una coherencia pedagógica. Al mismo tiempo, señaló que los dispositivos y tecnologías con los que cuente el aula no deben estar inconexos entre sí, puesto que su correcto engranaje será lo que posibilite la aplicación de metodologías activas con el alumnado y un cambio en el paradigma educativo.

Además, todos los centros públicos de Castilla y León disponen, en la actualidad, de aula virtual, bien de Aula Moodle o bien de MS Teams, como plataforma de videoconferencia para reuniones virtuales.

José Miguel Sáez destacó que toda la estrategia de digitalización ha sido “muy bien” acogida e incluso liderada por el profesorado de los centros públicos de Castilla y León. No en vano, precisó que han acudido y participado de “forma masiva” en formaciones ‘on line’. Como ejemplo, citó que en la última sesión del mes enero pasado se inscribieron más de 2.000 profesores. “Si los equipos directivos y los profesores no se implican, todo lo que hacemos no sirve de nada. Y nuestra percepción es que los docentes quieren entrar y contar una formación continua”, sentenció.

Un incremento de aulas interactivas que se produce después de la apuesta de la Junta por la ampliación del equipamiento TIC en los centros. Entre los años 2020 y 2022, la Consejería de Educación ha realizado una inversión de más de 39 millones de euros, que han permitido la adquisición de 29.000 portátiles para uso del alumnado, 15.000 paneles digitales y cerca de 17.000 equipos de sobremesa para las aulas interactivas.

23 millones para equipar aulas digitales

Durante 2023, está previsto una inversión de tres millones euros más en equipamiento portátil con fondos autónomos y de 23 millones en equipamiento de las aulas digitales financiado con fondos europeos. Unas cantidades que permitirán adquirir más de 5.000 equipos portátiles para los alumnos y otros tantos ordenadores personales para las aulas interactivas así como 10.000 paneles digitales.

En este sentido, el director general de Centros e Infraestructuras abogó, según recogió Ical, por aprovechar “al máximo” los fondos europeos para la digitalización y lograr, sobre todo, que la zona rural tenga el mismo tratamiento de las ciudades para que no exista una “brecha”.

El director general recordó que en la legislatura anterior se consiguió dotar de banda ancha ultrarrápida a todos los centros y en los próximos años se culminará el proyecto iniciado en 2022 de mejora de la infraestructura interna de los colegios para aprovechar “al máximo” la conectividad y la capacidad de comunicación de los centros. “Queremos que todos los centros educativos dispongan de una conexión de comunicaciones tanto interna como externa, adecuada para la prestación de servicios educativos digitales de calidad”, significó.