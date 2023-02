Un mofeta conciencia a los ponferradinos sobre la manera correcta de tratar los residuos

“Cuida tu Casa, cuida Ponferrada” es el claim de la nueva campaña de sensibilización lanzada por el Ayuntamiento de Ponferrada en colaboración con la empresa de Residuos y Limpieza Viaria FCC para promover el buen tratamiento de los residuos urbanos entre la ciudadanía y, de esta forma, conseguir una ciudad más atractiva en beneficio de todos. La campaña se lanza a través del personaje de La Mofeta, un individuo que representa al ciudadano que no debemos ser, al que solo piensa en su comodidad y su beneficio sin pensar en que una ciudad limpia nos beneficia a todos.

En las piezas gráficas y audiovisuales que la conforman se enseñará al personaje mientras imita acciones con una conducta reprochable. Así, se trata de que el ciudadano sea consciente de la importancia de tirar la basura en el lugar indicado, de que se respeten los horarios, de que no se tiren colillas o que se use el servicio de Punto limpio para la recepción de los residuos domésticos que no se pueden depositar en los contenedores de la vía pública. Todo ello en tono irónico para que nadie quiera parecerse a La Mofeta.

La campaña ‘Cuida tu casa, cuida Ponferrada’ crea el personaje de la Mofeta para concienciar a la población sobre la manera correcta de tratar sus residuos Ical Ical

La campaña, a través de la imagen del personaje de La Mofeta, está dirigida a diferentes públicos. Así, estará al alcance de un público mayor, mediante su emisión en prensa y merchandising, irá dirigido a un público adulto y joven a través de redes sociales y plataformas según la franja de edad y con acciones de guerrilla en lugares cotidianos de Ponferrada. Toda la campaña ha sido desarrollada por empresas locales. Desde la agencia de publicidad, que ha ideado la campaña, Mil Ojos Producen, al acting o vestuario, diseñado por el taller Entretelas.

El Alcalde de Ponferrada Olegario Ramón, el Concejal de Dinamización económica, Urbanismo y Sostenibilidad medioambiental Pedro Fernández y Xoel Pérez como representante de la empresa FCC Medio Ambiente han presentado, en la mañana de hoy, la campaña con la presencia del protagonista de la misma