Momento de excepción, en letargo inducido

Hemos entrado en un letargo inducido para no hablar de lo urgente y necesario, para no hablar de tantas situaciones perversas en las que nos ha metido este Gobierno.Una convocatoria electoral en plenas vacaciones que encierra muchas trampas, y que evidentemente estaba ya previsto poder imponer ante el previsible escenario de las municipales, finalmente confirmado.

¿Qué pasa de los fondos europeos, y cuando se van a responder tantas preguntas de la Sra. Hohlmeier que reclama el destino último de los fondos, porquéhemos rebajado el delito de malversación que provoca directamente corrupción y pregunta también por la falta de transparencia del gobierno?

¿Qué pasa con la elección de los jueces por los jueces tal y como nos demanda una y otra vez Europa, ayer mismo de nuevo?

¿Qué pasa con un Tribunal Constitucional que está dominado a las claras por el Gobierno, con lo que así no puede haber democracia?

¿Qué pasa con una deuda acumulada imposible de afrontar, unos presupuestos que no responden al menguado crecimiento de la economía y se hacen como si aquí el crecimiento fuera acorde con una economía de alto nivel de recuperación cuando aún no hemos traspasado el margen de antes de la pandemia?

¿Qué pasa con el gravísimo atasco de la Justicia que tanto daño está haciendo en el día a día a multitud de españoles?

¿Qué pasa con Ceuta y Melilla cuando tenemos a ex altos cargos en traición manifiesta alineándose con Marruecos, las fronteras y el comercio está cortocircuitado, se hacen gravísimas declaraciones desde Marruecos que llaman a la preocupación y se ha entregado el Sahara sin saber nada los españoles?

¿Qué pasa con la relación con Argelia que ha cambiado de la noche a la mañana la estabilidad de precios y suministros de gas?

¿Qué pasa con nuestra política agraria cada vez más ahogada en precios pero también en trabas a la producción local y no cortando la competencia desleal y que pasa con los ataques del mismísimo Gobierno a los productores de fresas?

¿Qué pasa con el inmigrante que nos informa Marruecos que tenía que estar expulsado por su situación irregular y asesina a un sacristán en Algeciras , hiere a varias personas y ataca las Iglesias de esta ciudad?

¿Qué pasa con el ya famoso - hasta en Europa piden ya explicaciones- Tito Berni, escándalo donde los haya, de un diputado socialista del Congreso metido en tanto asunto irregular?

¿Qué pasa del pacto que ofreció para Junio, un segundo después de un pequeño tirón de orejas, en sede parlamentaria, el presidente del Gobierno horas antes de las elecciones municipales, al partido socio - se lo recuerda el jefe de dicho partido que si lo son - ese que presenta listas ensangrentadas con asesinos y terroristas?

Mientras, en los últimos siete días el PSOE negocia Navarra con el proetarra que pidió a la banda terrorista “socializar el dolor”, el Delegado del Gobierno en Madrid alabando a los de las listas ensangrentadas diciendo que han salvado muchas vidas en España y aún no ha dimitido. La ministra Montero pregunta a mujeres “saficas”, “ bolleras y “ omnisexuales” si se sienten discriminadas en la sanidad, mientras ya muchos más de mil agresores sexuales han visto rebajadas sus penas y más de cien están en la calle… y ni ella ni el presidente del Gobierno dicen esta boca es mía…

El martes Bildu se jacta de su poder controlando el partido de las listas ensangrentadas el 14% de los ayuntamientos navarros y el 42% de los vascos.

El Gobernador del Banco de España desmonta el ajuste fiscal suave del Gobierno y prevé más déficit y deuda.

La portavoz en el Congreso del partido ensangrentado, que pacta con el Gobierno,y ella misma sentenciada en su día se permite decir que su socio de pactos - el jefe de Gobierno- durante cuatro años,reniega de ellos ahora… pero que volverá a ellos y que la gente no es tonta.

La juez rastrea las cuentas del local de las fiestas del famoso diputado socialista “Tito Berni “ y mientras el jefe de Gobierno inicia unas complacientes autoentrevistas enseñando unos gráficos fake, y promoviendo aplauso obligado norcoreano.

Las fiestas de Hernani incluyen una marcha a favor de los presos de ETA este sábado. El Gobierno calla.

El gobierno de Valencia aún en funciones, da casi dos millones a entidades catalanistas entre ellas algunas que defienden los “países catalanes “.

La vicepresidenta del Gobierno ampara un referéndum en Cataluña para ratificar el diálogo con los golpistas, en el que insiste su nueva formación, como propuesta electoral.

Todo esto una parte de lo ocurrido en la semana, con un presidente de Gobierno favoreciendo silencios cómplices que ayudan diariamente a quienes detestan España, desdiciéndose de pactos que es una broma de muy alta indignidad y que le recuerdan sus socios que no es así.

El momento es insólito, muy peligroso y de enorme ataque a los fundamentos de la democracia, así como a los fundamentos de la unidad de España.

Así lo afirman con plena capacidad y conocimiento principales líderes del socialismo que tanto contribuyeron a la transición y la democracia, como también principales líderes de otras ideas desde el centro y la derecha, que así mismo contribuyeron a lo mismo.

Se requiere un cambio absoluto de rumbo y es de enorme responsabilidad poder hacerlo a quienes en este momento les toca favorecer este cambio de rumbo, sin egoísmos, y pensando solo en sacar a España de esta situación excepcional. No caben excusas ni actitudes contrarias al sentido común y al patriotismo generoso y grande que se demuestra en situaciones gravísimas y excepcionales como en la que estamos. No es admisible cualquier otra posición que no sea la de pensar y actuar exclusivamente en bien de España. No se puede traicionar con miradas mezquinas de bajos vuelos y soberbias inadmisibles, lo que los españoles de bien de cualquier pensamiento quieren para que España recupere un rumbo sano y seguro, ahora mancillado de manera incomprensible a ojos de propios y extraños y del conjunto de Europa, por este Gobierno.