El Musac celebra su 20 aniversario con nuevas exposiciones, danza, conferencias y visitas guiadas

El martes 1 de abril se cumplirán 20 años desde que el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León abrió sus puertas. Para celebrarlo y agradecer a la población su apoyo durante la trayectoria del centro, se ha preparado una programación especial de actividades que tendrá lugar entre 29 de marzo y el 6 de abril, con nuevas exposiciones, danza, conferencias, y visitas guiadas.

La programación comenzará el sábado 29 de marzo a partir de las 18.30 horas con la inauguración de dos nuevas exposiciones: ‘Así como suceden las cosas, también nada sucede’, una extensa muestra temática de la Colección Musac, en la que a través de 39 obras de 35 artistas nacionales e internacionales se investigan los lenguajes utilizados en la creación contemporánea, y ‘Autorretratos a través de la historia del arte’, que permitirá ver por primera vez en el centro siete fotografías de Yasumasa Morimura donadas por el artista al museo este mismo año.

Se trata de obras pertenecientes a la serie ‘Self-portraits Through Art History’, en las que el artista se pone en la piel de figuras destacadas del arte occidental -Durero, Caravaggio, Rembrandt, van Gogh, o Vigée Le Brun, entre otros-, recreando algunos de sus autorretratos más conocidos. Las siete obras se mostrarán en la sala 2 junto a “An Inner Dialogue with Frida Kahlo (Skull Ring)” (2001), que ya formaba parte de los fondos del museo. Con motivo de la inauguración, a las 18.30 del sábado 29, tendrá lugar una conversación entre Mariano Mayer, comisario de la exposición “Así como suceden las cosas, también nada sucede”, y Álvaro Rodríguez Fominaya, director del museo, en la que desgranarán los principales claves de la muestra.

Las actividades continuarán el martes 1 de abril a las 19 horas con una conferencia visual a cargo del fotógrafo leonés Alberto García-Alix titulada ‘La ausencia como estímulo’. En ella, el autor reflexiona sobre cómo la ausencia, su existencia y su estímulo influyen y se ven reflejadas en su obra, siendo hilo conductor y catalizador en sus fotografías. Intercalándose con el texto de su disertación, García-Alix presenta sesenta y ocho imágenes, en su mayor parte inéditas y tomadas a lo largo de los últimos quince años. La actividad será gratuita, previa inscripción a partir del lunes 31 de marzo en la web musac.es

El sábado 5 de abril a las 12 horas prosigue la celebración con el espectáculo de danza ‘Oblivion’, de la compañía barcelonesa Silvia Batet, ganadora del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre en 2020, y estrenada en formato de larga duración en el Festival Grec 2021. La pieza toma como base el desplazamiento espacial y la construcción de geometrías colectivas, junto a la idea de elevación y el giro. La actividad, que tendrá lugar en el vestíbulo del museo, es gratuita hasta completar el aforo, por estricto orden de llegada.

Las actividades de aniversario se completan con diferentes visitas guiadas a las exposiciones para todo tipo de públicos. Así, el martes 1 de abril a las 12 y 19 horas podrá visitarse ‘Ai Weiwei. Don Quixote’. El sábado 5 de abril a las 18 y 19 horas podrán recorrerse las dos exposiciones temporales vigentes y el domingo 6 de abril se ofrecen visitas en familia a las 11.30 y 12.30 horas. Para todas estas visitas será posible realizar inscripción a través de la página web del Musa a partir del lunes 31 de marzo a las ocho horas.