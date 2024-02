Nace Lideremos Castilla y León, un lobby que aportará “soluciones reales” que impacten en el futuro profesional y personal de los jóvenes

El Auditorio de la Feria de Valladolid acogió esta tarde el lanzamiento de Lideremos Castilla y León, una plataforma que ya cuenta con una matriz nacional y que pretende aportar “soluciones reales” que impacten en el futuro profesional y personal de los jóvenes.

El acto se celebró ante la atenta mirada de más de 300 jóvenes y 70 autoridades y empresarios de la Comunidad, entre los que se encontraban, entre otros, el rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, el viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta, Carlos Martín Tobalina, procuradores y concejales del PSOE, responsables del sector empresarial y cooperativo, como el presidente de Acor, Jesús Posadas, así como el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Enrique Cabero.

El responsable de Lideremos en Castilla y León, Manuel Tamariz, apostó por “juntar a la juventud que aún queda en Castilla y León y todo su talento, para incidir en la sociedad”. “Cada vez seremos menos jóvenes por la pirámide invertida de la población. Y entonces será muy difícil hacer que nuestra voz tenga presencia en la política. Es necesaria una plataforma así para aunar a los jóvenes y cambiar la situación actual de desinterés y desamparo”, denunció, con el fin de reivindicar la atención de las administraciones públicas, a las que pidió “sentarse y tratar medidas concretas” para que “se implementen en el legislativo y sacarlas adelante para cambiar algo por la juventud”.

A su juicio, las medidas en Castilla y León se deben centrar en dos focos. Por un lado, luchar contra la baja emancipación de menores de 30 años; y por otro, frenar la fuga de talento. “Tenemos que revertir esta sensación de intentar que los jóvenes se queden e ir más allá, que los de otras comunidades vengan. Para ello hay que ser más competitivos y más atractivos para ellos”, apuntó Tamariz.

En la misma línea se posicionó la portavoz regional de este lobby, Alba Sanz: “Estamos para escuchar a todos los jóvenes, debatir, compartir ideas, espacio y tiempo”. En este sentido, sostuvo que “se trata de proponer soluciones reales que aporten valor a la juventud y sobre todo al futuro profesional y personal”. “Nos queremos quedar en casa, en nuestra tierra, y revertir la situación”, espetó.

Para alcanzar ese objetivo, prosiguió minutos antes de comenzar el acto, es necesario “vender las cosas positivas que tiene Castilla y León” y la comparó con Madrid, donde el alquiler “es más caro y es más difícil emprender un proyecto personal”, algo que en la Comunidad “es más fácil”. “Tenemos que encontrar el equilibrio entre el valor profesional y personal y aumentarlo en la Comunidad para que el segundo tenga más valor y se pueda asentar en nuestra tierra”, sentenció, para reconocer que los jóvenes de Castilla y León “tienen oportunidades”, como algunas de las conocidas en el acto de hoy en la Feria de Valladolid, donde se han presentado los ejemplos de algunos de los jóvenes que han vuelto a la Comunidad.

Una nueva herramienta

Por último, el presidente de Lideremos, Tomás Güell, destacó que se trata de una “herramienta al servicio de la juventud, para que todos los jóvenes tengan fuerza y puedan conocer líderes de primer nivel y presentar propuestas a los ayuntamientos y al Gobierno autonómico para mejorar sus condiciones”. “Somos unas lanzadera de talento y liderazgo juvenil formada por más de 5.500 jóvenes y que tiene el objetivo posicionar a la juventud española, darle voz y fuerza y acercar a los líderes de diferentes sectores e ideas a nuestra generación”, resumió.

Al respecto, subrayó que este lobby juvenil “representa e impulsa a todos los jóvenes” y pretende “presentar propuestas”, como las que ya ha trasladado en materia de salud mental, de menos burocracia o de la Ley Ela. “Cosas que afectan a los jóvenes. En España no se puede hablar de talento y liderazgo si no cambiamos algunas leyes. Como la pirámide social está invertida, si no vamos a una, será muy difícil que nos escuchen. Esto va de votos. Hay mucha más gente mayor votando que jóvenes”, argumentó.

Igualmente, consideró que la generación actual “tiene que trabajar para que haya grandes acuerdos a favor de España, propuestas con sentido común y que haya un impacto real sobre la juventud”. “Yo creo que a los jóvenes se les escucha, pero nunca es suficiente. Es muy difícil independizarse, acceder a un psicólogo, poder emprender… Tenemos muchos retos por delante. Somos optimistas y es compatible apoyar a los jóvenes que se la quieren jugar y ayudar a los vulnerables que están en entornos complicados. Esta plataforma es para todos los jóvenes que tengan ganas”, definió.

También añadió que participar “es gratis” y que se trata de una plataforma sin ánimo de lucro, apoyada por grandes empresas. El proyecto se está expandiendo a toda España, después del éxito de los Premios Lideremos del pasado 22 de febrero en Barcelona.