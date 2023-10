Adif saca a la venta ocho viviendas en Palencia y Venta de Baños desde 18.600 euros

Adif acaba de poner a la venta, mediante tercera subasta pública, siete viviendas de su propiedad en Palencia y una en el municipio palentino de Venta de Baños, con un precio mínimo de licitación que oscila entre 18.600 euros y 27.250 euros. Unos inmuebles fueron objeto de dos subastas sucesivas en abril y junio de 2022.

Según señala la institución a través de una nota de prensa, los interesados en adquirir alguno de estos activos cuentan de plazo hasta las 12:00 horas del próximo 2 de noviembre para remitir sus ofertas mediante la presentación de un sobre cerrado con su propuesta económica de compra, la correspondiente fianza y el resto de documentación requerida, a la Gerencia de Área de Patrimonio y Urbanismo Noroeste Castilla y León de Adif, situada en el edificio CRC de León (calle Gómez de Salazar, s/n, planta baja - C.P. 24009).

Los pliegos también pueden consultarse a través de la web de Adif, en el siguiente enlace: https://www.adif.es/comercializacion-de-inmuebles/subastas#fragment-157390-vubm

Una vez terminado el plazo de presentación de ofertas, a partir de las 12 horas del día 2 de noviembre de 2023, tendrá lugar en las oficinas de la Gerencia de Área de Patrimonio y Urbanismo Noroeste de Castilla y León de Adif en León, el acto de apertura de las mismas, dándose a conocer todas las propuestas, recayendo la adjudicación sobre la mayor oferta económica de entre todas las recibidas, y formalizándose con posterioridad la escritura de compraventa.

Estas actuaciones, que se están desarrollando de forma progresiva, se enmarcan en el plan de racionalización de activos que está llevando a cabo Adif, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la gestión de estos activos, generar ingresos y reducir costes. Este plan incluye medidas como la puesta en valor del patrimonio inmobiliario de la entidad que no forma parte sustancial e imprescindible para el desarrollo de su actividad.

En este sentido, desde el año 2021 hasta la actualidad, Adif ha vendido 10 inmuebles en Castilla y León, por un valor global de 335.540 euros.

Estas son las viviendas puestas a la venta y sus características: