Olivier Assayas, Maura Delpero, Miguel Gomes, Alain Guiraudie, Guan Hu y Athina Rachel Tsangari competirán por la Espiga de Oro de la Seminci

La sede de la Academia del Cine en Madrid volvió a ser el escenario elegido para la presentación de una nueva edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que se celebrará del 18 al 26 de octubre, y que tendrá a Alemania como país invitado. Durante el acto, el alcalde de la capital vallisoletana, Jesús Julio Carnero, agradeció a la organización, a los participantes, a los colaboradores y a los patrocinadores su apuesta por la Seminci. Además, destacó que “este festival es de todos. Es un valor patrimonial no solo de los vallisoletanos, sino de todos los españoles”.

La presentación también sirvió para dar a conocer los nombres de los grandes autores del cine europeo e internacional que van a competir este año por la Espiga de Oro, máximo galardón de la Seminci.

El festival en su Sección Oficial programará los últimos trabajos de cineastas como los franceses Olivier Assayas (Hors du temps) y Alain Guiraudie (Misericordia), el portugués Miguel Gomes (Grand Tour), el chino Guan Hu (Black Dog) y la griega Athina Rachel Tsangari (Harvest), además de la italiana Maura Delpero con Vermiglio, flamante Gran Premio del Jurado en el recién celebrado Festival de Venecia.

A estos nombres se suman los nuevos y esperados trabajos de los cineastas iraníes Maryam Moghadam y Behtash Sanaeeha (My Favourite Cake), el noruego Dag Johan Haugerud (Sex), el rumano Emanuel Parvu (Tres kilómetros al fin del mundo), el mexicano Alonso Ruizpalacios (La cocina) y el singapurense Yeo Siew Hua (Stranger Eyes).

“No todo está cerrado, aunque solo queda un poco más un mes, pero estamos muy ilusionados con este programa que hemos tardado muchos meses en armar”, enfatizó el director de la Seminci, José Luis Cienfuegos, que citó a los presentes a próximas citas para presentar la programación de conciertos y fiestas que se celebrarán durante el certamen o todos los títulos que participarán en secciones como Tiempo de Historia o Alquimias, así como “algunos premios que resultarán sorprendentes”, según Cienfuegos.

En las semanas precedentes, Seminci ya había anunciado los cinco directores españoles que competirán por la Espiga de Oro: Mar Coll, Javier Rebollo, Marta Nieto, Elena Manrique y Carlos Marques-Marcet. “Es una gran noticia que Valladolid se vaya convertir en la capital del cine español por unos días. Los festivales son el gran impulso para nuestro cine, que pasa por un momento espectacular”, resaltó la vicepresidenta de la Academia, Susi Sánchez.

En la sección Punto de Encuentro, “una de las más queridas de nuestro festival”, en palabras de Cienfuegos, se van a estrenar hasta ocho películas que posteriormente tendrán distribución en España. “Es la primera vez que llegamos a esa cifra”, aclaró el director sobre este apartado que vuelve su atención a las óperas primas o segundas películas de creadores de todo el mundo, pero también a “películas para el diálogo y a aquellas que posean un especial relieve por su valía temática o estilística”.

Además de las películas ya anunciadas, en ese apartado se incluirán el nuevo trabajo del chino Jia Zhangke con ‘Caught By the Tides’; el Premio del Público de la Quincena de Realizadores de Cannes, ‘Universal Language’, del canadiense Mathew Rankin; el premio de la Juventud de la sección Una Cierta Mirada; ‘Holy Cow’, de la francesa Louise Courvoisier; el Leopardo de Oro de Locarno; ‘Toxic’ (Saul? Bliuvait?), y el Gran Premio del Jurado, ‘Moon’ (Kurdwin Ayub); la vietnamita ‘Vi?t and Nam’ de Tr??ng Minh Quý, o las alemanas ‘Ivo’ (Eva Trobisch) y ‘Scorched Earth’ (Thomas Arslan). Completan la sección las óperas primas ‘Breve historia de una familia’, de Lin Jianjie; ‘Edge of Night’, de Türker Süer, y ‘La Red Fantasma’ (Ghost Trail), de Jonathan Millet; ‘The Fable’, segunda película del director Raam Reddy; y ‘In His Own Image’, del cineasta francés Thierry de Peretti.

En cuanto a los cortometrajes, Cienfuegos explicó que fue “duro” romper con la tradición de programar los cortometrajes antes de los largometrajes. “Fue un cambio radical, pero creo que acertado”, indicó. De esta manera, la Seminci presenta una “gran competición internacional de cortometrajes”, que contará con un jurado propio, así como La Noche del Corto Español, en la que el actor Eduard Fernández se estrenará como director con su película ‘El otro’.

Entre las actividades paralelas del Festival se presentaron los ‘Diálogos DAMA’, que, en colaboración la Universidad de Valladolid, buscan promover el encuentro entre los autores y los espectadores para reconocer al cine como principal agente cultural. También habrá hueco para MERCI Valladolid, el Mercado de Cine Independiente, que busca acercarse a los distribuidores, exhibidores y programadores para posteriormente poder llegar al espectador.