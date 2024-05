Paco Hevia: "Las familias son el peor enemigo para fomentar el talento por que animan a sus hijos a estudiar y a irse"

Acaba de ser reelegido como presidente de la Fundación para la Excelencia Empresarial de Castilla y León (Execyl) para los próximos tres años. Desde sus vivencias y trayectoria empresarial en distintas industrias de la Comunidad, en la actualidad en Galletas Gullón, Paco Hevia se muestra muy optimista de las oportunidades que ofrece esta tierra castellano y leonesa para ser más competitiva y apuesta por sellar más alianzas entre las distintas industrias con el fin generar más riqueza y empleo. Pero con varios retos por delante, uno de ellos, especialmente es el de retener el talento. Hevia, analiza en una entrevista con La Razón, los retos a corto y medio plazo de Execyl.

- En primer lugar, enhorabuena por seguir al cargo de esta institución los próximos tres años.

- Al final te apoyan y te respaldan los socios de una Fundación, trabajando para que todo esto funcione bien.

- Para ponernos en contexto, ¿qué es Execyl y cuáles son sus objetivos?

- Es una Fundación que nació hace 18 años y que lo hizo con un foco que era el de compartir conocimientos con las empresas de Castilla y León para intentar que entre todas mejorásemos. Compartir experiencias para que todas vayamos más rápidos y mejorar el tejido empresarial. Al principio éramos una decena y ahora rozamos el centenar. Y hemos evolucionando creando ocho comisiones de sostenibilidad, de competitividad, de innovación, de gestión del talento, pymes, mujer y tecnologías de información, que han ido complementando las necesidades que los socios nos demandaban. No solamente contamos con la experiencia de otros socios sino que somos capaces de traer a otras personas de otros territorios. La idea es ayudarnos los unos a los otros para que el tejido empresarial mejore más.

- Hablando del tejido empresarial de Castilla y León, ¿cómo lo ves en la actualidad?

- Muy diverso. El territorio es muy amplio que hay de todo. Es verdad que la agroalimentación y la automoción son sectores muy potentes. Pero a veces se nos olvida que tenemos fábricas que hacen piezas para aviones, grandes farmacéuticas, industrias de molinos aéreos... El punto es que tenemos algunas grandes empresas pero muchas pymes. Lo que hacemos es poner el foco en el crecimiento, que las empresas ganen tamaño. El camino correcto es hacer crecer las que ya hay y hay que animarlas a que crezcan y ganan tamaño, vía internacionalización y exportación.

- ¿Se ha perdido el miedo a salir al exterior?

- Se ha perdido el miedo y la vergüenza. Las sucesivas crisis que se han vivido en los últimos años de todo tipo, la gente ha visto que la única manera de mantenerse es diversificar el territorio, y eso es vía exportación. Atacamos el mercado portugués y nos está yendo bien por que tenemos unos productos muy buenos. Y son apreciados en cualquier punto del planeta, en Australia, en Alaska y no pasa nada. Se puede competir en cualquier mercado sin ningún tipo de problema.

- Hablabas el día de la reelección al frente de Execyl que uno de los principales problemas en Castilla y León y uno de los retos es retener al talento...

- Hay que reforzar los esfuerzos que se están haciendo. Es un tema que hay que llevar a la mesa-camilla de los domingos. Los peores enemigos para fomentar el talento de Castilla y León son las propias familias, que les dice a los chavales "estudia y vete". Aquí hay grandes empresas que están creciendo y que generan oportunidades de empleo igual o mejores que en otros lugares pero con dos ventajas estructurales; que estás con los tuyos y con la calidad de vida que existe aquí. Es lamentable que la gente se vaya fuera y lo pase mal y descubra lo bien que vivía en esta Comunidad. Formamos muy bien a la gente pero luego cometemos el error de dejarlos marchar. Hay que hacer un esfuerzo intensísimo por dar visibilidad a las empresas de Castilla y León unido a la competitividad y a la calidad de vida que otros sitios no pueden ofrecer.

- ¿Y la cultura del emprendimiento sigue sin afianzarse en la Comunidad?

- Creo que tenemos un problema social. Si tú trasladas a todas horas en que el empresario es el malo de la película, es difícil a que los jóvenes se les incite a ser emprendedores. Tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad, y tenemos que ser capaces de fomentar el espíritu empresarial. Pero hay que cambiar la mentalidad de todo tipo, de políticos, ciudadanos y medios de comunicación para poner en valor que hace el empresario, que son los que realmente mueven la economía. No se debe trasladar a la opinión pública que el empresario es malo. Primero por que no es verdad y segundo, por que es pegarse un tiro en el pie.

- Y en innovación, tan en boga en los últimos tiempos, ¿se está invirtiendo lo suficiente?

- A las pymes les cuesta más por su dimensión, pero no por eso deja de invertir. Invertirá en la medida de sus posibilidades, pero son las primeras interesadas en ello. Se ve más en las compañías grandes por que tienen más capacidad para ello. Se está invirtiendo y bien, y Castilla y León lidera el ranking de innovación.

- Y el ¿asociacionismo está dando ventajas?

- Hay que distinguir los territorios en los que compites con aquellos con los que colaboras. Por qué no vamos a aprender de Michelin, o de Iberdrola o de Antolín. Igual que ellos van a aprender de una pymes o de una empresa de otra provincia. Cuando nos quitamos el miedo a colaborar se multiplica el valor. Cuando colaboras dejas de sumar para multiplicar. Estaríamos perdiendo la oportunidad de remar en la dirección correcta entre todos. Es difícil que un socio de Execyl se vaya, por que está teniendo beneficios.

- Y a qué se debe este gran momento que está teniendo en la actualidad la industria agroalimentaria de Castilla y León.

- Hay varios factores. Por fin nos hemos creído que este producto es bueno. Vamos a cualquier feria a vender sin ningún tipo de complejos. Está invirtiendo y llegando a más mercados. No para de crecer, la base agro como la alimentaria. Todo en general. Es tal la riqueza y la diversidad que tienes para elegir, y todo de excelente calidad. Solo nos falta ganar tamaño para vender más. El reto es poner a Castilla y León en el camino del crecimiento. Tenemos que invertir en innovación, en comercialización e industria y eso nos va a llevar a ser la despensa de buena parte de Europa, por que de España ya lo somos.

- Una última pregunta, ¿estáis siendo bien tratados fiscalmente?

- Si tu me dejas el dinero en el bolsillo, yo invierto. Y si invierto creo empleo. Desde el punto de vista de la simplificación administrativa, la carga es muy alta. Tenemos que volar ligeros para competir fuera. Hay demasiados procedimientos y duplicidades. Desde el punto de vista que más nos preocupa es que nos pongan permanente en el foco. Nos dedicamos a crear economía, y a genera oportunidades y a ganar dinero. Y eso no es malo para la sociedad. No nos sobran tres millones de parados, nos faltan 400.000 empresarios. Nos falta gente de empresa, que genere valor.