Los parlamentarios del PP por Segovia lamentan el olvido del Gobierno con la provincia

Los diputados del PP por Segovia, María Cuesta y Pablo Pérez, han hecho balance de lo sucedido desde que echó a andar la presente legislatura, unos meses en los que “hemos visto un Gobierno no sólo acorralado por la corrupción política y económica, sino que la ha normalizado, asfixiado por unos socios a los que se ha sometido de manera voluntaria y que no es capaz de aprobar nada en el Congreso, excepto la ley de amnistía, una ley inconstitucional que aniquila la igualdad de los españoles y crea una casta de privilegiados que actúan con impunidad”.

María Cuesta ha sido rotunda afirmando que “España no merece un gobierno que sólo se preocupa por la resistencia de Sánchez, sino que necesita un gobierno que se preocupe por la resistencia de los españoles”. Por eso el Partido Popular, según ha remarcado la diputada segoviana, ha presentado en el Congreso “iniciativas pegadas a la realidad de los españoles”, de las que 50 han sido aprobadas, entre ellas, propuestas para bajar el precio de la carne, el pescado o las conservas, varias en materia de vivienda, energía, sanidad, educación o derechos sociales.

En el caso de Segovia, los diputados segovianos populares han defendido y presentado 83 preguntas, “basadas en la cercanía y pensando en las necesidades de la ciudad y la provincia”, tal y como ha indicado Pablo Pérez quien ha afirmado que “hemos logrado ser la correa de transmisión entre las necesidades de Segovia con el Gobierno de España”.

Los parlamentarios populares segovianos han sido muy críticos con la gestión del Gobierno de España en estos meses en los que “no ha hecho más que demostrar su olvido hacia Segovia, que no les importan los segovianos porque las prioridades del gobierno de Sánchez no están ni con Segovia, ni con España”

Según Pablo Pérez, las respuestas dadas por los diferentes ministerios a las preguntas realizadas por los diputados segovianos han confirmado “ese olvido”. Según el diputado popular, ante las preguntas sobre las crecidas del Eresma, la regulación del Pontón Alto o el estado actual de la bóveda del Clamores, el Gobierno de España, a través de la Confederación Hidrográfica del Duero, se desentendió diciendo que no era competencia suya. La finalización del teatro Cervantes la fijaron para julio de 2026 evidenciando, una vez más, los constantes retrasos en esta infraestructura.

La contestación dada con respecto a los cortes de tráfico de Navacerrada no hizo más que confirmar que iban a continuar, y la falta de una respuesta concreta a la pregunta sobre si se iban a cerrar cuarteles de la Guardia Civil en la provincia hace pensar que sí existe una voluntad por parte del Ministerio del Interior de hacerlo.

Pérez ha hecho especial hincapié en el trabajo realizado por los diputados populares con respecto a la Alta Velocidad y lo ha dejado claro: “las respuestas dadas a nuestras preguntas han evidenciado la falta de interés y de preocupación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por Segovia, de hecho, se están riendo de los segovianos”, ha dicho el parlamentario segoviano. María Cuesta y Pablo Pérez preguntaron por la fila única y la ampliación del parking de la estación Segovia-Guiomar, unos trabajos cuyo contrato tendría que estar listo en este mes de julio y del que no se sabe nada. En cuanto al incremento de las plazas en los trenes, les respondieron que los niveles de ocupación y aprovechamiento se ajustan a la oferta y el vial de acceso a la estación del AVE desde la SG-20 no resulta posible por las distancias existentes entre los enlaces de la Cl-601 y la AP-61 y el Ministerio de Oscar Puente lo descarta porque su ejecución constituye una actuación no justificada por la funcionalidad propia de la infraestructura.

Los peajes, el Centro de Alto Rendimiento de Formación Profesional, el ingreso mínimo vital, los problemas de los examinadores de las autoescuelas, lasne cesidades del personal de correos o el cuartel de la Guardia Civil de Prádena también han centrado algunas de las preguntas realizadas por los diputados populares quienes seguirán trabajando desde el compromiso que adquirieron con los segovianos a los que no quieren defraudar, según han asegurado María Cuesta y Pablo Pérez. “Seguiremos trabajando intensamente para defender las necesidades de los segovianos y las segovianas en las Cortes Generales, frente al único diputado socialista que solo intenta lavar la cara del señor Sánchez ante los agravios que comete ante la ciudadanía y las instituciones”