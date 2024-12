Pollán: “Las condiciones para pactar con el PP no van a ser las mismas que se han vivido hasta ahora”

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, sostiene que la crispación no ha llegado al Parlamento porque le presida Vox y pone en valor el trabajo de los procuradores.

Además, defiende la lealtad de su partidocon el PP durante el pacto de gobierno y tras su paso a la oposición, desde la que mantienen el apoyo a iniciativas que estaban en el acuerdo político roto. Y reconoce igualmente que la frustrada ley de concordia ha podido ser un punto de inflexión en la relación con los ‘populares’.

En el último año de la legislatura, afirma que su partido está preparado en caso de un adelanto electoral y no rechaza que pudieran volver a pactar con el PP, aunque advierte de que las condiciones no serían las mismas.

Pollán expresa también su voluntad de avanzar en la regulación del régimen de incompatibilidades de los parlamentarios con dedicación exclusiva y pide cambiar el discurso de que León se muere, porque “no es real”.

Escuchar, leer o ver que una iniciativa, me refiero a la terna de magistrados, se aprueba con más noes que síes, ¿no cree que no se entiende o puede causar estupor entre los ciudadanos? ¿Puede garantizar que su aprobación tiene total garantía jurídica en caso de recibir un recurso como anuncia el PSOE?

Sí, totalmente. Evidentemente es muy importante la forma en que se expliquen las cosas y si se explican de una manera. Podemos tener dudas del sistema que se eligió para hacer la votación, pero la normativa era clara: votación secreta, terna completa y la que obtuviera más votos favorables sería la elegida. En este caso, los 35 votos en contra no tienen ninguna repercusión en el fondo de la cuestión porque era la terna más votada y era la única. Yo no tengo ningún interés en la terna del PP. Mis compañeros del grupo parlamentario se salieron de la votación. Yo estaba allí pero no voté. Y lo que me choca y a lo mejor es el trasfondo de todo esto, es que probablemente si el PSOE en plazo hubiera presentado una terna, estoy prácticamente convencido de que hubiera sido la elegida. La justicia es para todos. Si ellos creen que tienen fundamento y lo quieren hacer, que lo hagan. Y si lo hacen, acataremos la decisión que haya. Pero yo no tengo ninguna duda.

¿Qué imagen cree que trasladan al exterior las Cortes de Castilla y León?

Lo que ocurre aquí no es excepcional de aquí. La crispación no ha llegado a este parlamento porque lo preside a Vox. Yo he visto debates de la legislatura pasada donde ha habido incluso cosas muchísimo más graves que en esta legislatura. Veo debates del Congreso y del Senado que no tienen... Vamos, los de aquí diría yo que son pecataminutas. Respeto profundamente lo que cada medio de comunicación quiera trasladar, pero los plenos duran 8 o 9 horas. Yo invitaría a los ciudadanos a que no se queden únicamente con lo que pueden ver en determinados cortes de los medios de comunicación, sino, además, por higiene mental, que siguieran los plenos, para ver que de verdad aquí se debaten cosas importantes, interesantes y hay muy buenos parlamentarios con muy buenas intervenciones.

No ve una excesiva polarización en el debate, con excesos verbales, ¿no le gustaría que hubiera más acuerdo?

Sí, pero es difícil. En el momento que vivimos es difícil los acuerdos por unanimidad, es muy complicado. Teníamos un gobierno de coalición que se ha roto en el mes de julio, que tenía un pacto de gobierno, que los acuerdos se llevaban adelante por esa mayoría que gobernaba. A partir de ahora hay que negociar cualquier iniciativa que se tome, ya sea con Vox o con el resto de partidos. No digo que tenga que ser con Vox, pero desde luego lo que sí se está viendo es que Vox ha sido leal con lo que firmó en su día, sigue apoyando las iniciativas que en ese pacto de gobierno estaban marcadas y se han traído al Parlamento, las ha seguido apoyando, el Partido Popular no puede decir lo mismo. Se ha desmarcado de varias líneas de ese acuerdo, que también es respetable porque ese acuerdo está roto. Creo que la labor política ahora mismo tiene que ser más intensa ya no solo del PP con Vox, sino del PP con el resto de grupos parlamentarios con los que quiera llegar a acuerdos.

El paso de Vox a la oposición ha marcado este periodo en las Cortes, ¿cómo lo recogió usted?, ¿cómo lo vive?

Con cierta tranquilidad. Había unas expectativas marcadas y mucha expectación por las preguntas de control del exvicepresidente al presidente Mañueco, y también a los consejeros. Todo se ha desarrollado con absoluta normalidad. Creo que no ha habido ninguna intervención reseñable en el Pleno donde haya habido un alboroto especial, quitando esta última de la votación de la terna de los juristas. Ha sido un periodo de sesiones bastante más tranquilo probablemente que los de inicio de legislatura.

¿Y cómo es su relación con el vicepresidente y ahora portavoz?, y ¿con el grupo?

Muy buena. Como un compañero más. Por mi labor institucional, mi actividad conjunta con el grupo parlamentario, es muy puntual.

Entonces, ¿se siente cómodo con Vox en la oposición?

Sí. No he notado ningún cambio especial porque al final mi labor es la misma estando Vox en el gobierno que en la oposición. Intento que todo el mundo se sienta respaldado por la labor del presidente, intento ser ecuánime en las decisiones que tomo en el hemiciclo. Yo creo que nadie puede decir que le trato distinto en cuanto a las llamadas al orden o tiempo de intervención. Creo que, aparte de momentos puntuales, que haya habido alguna cuestión más altisonante como esta última votación o alguna cosa que haya ocurrido, nadie puede decir que sea arbitrario, ni de parte, ni nada parecido.

Hablaba de la lealtad de Vox al PP, ¿la relación entre ambos ahora exsocios ha cambiado tras frustrarse la aprobación de la ley de concordia?, ¿fue un punto de inflexión?

Sinceramente, creo que sí puede ser un punto de inflexión. Como parte integrante de Vox, me consta y sé que para llegar al acuerdo del pacto de gobierno hubo que ceder en determinadas cosas. Vox asumió el peso que se tenía en ese gobierno, hasta dónde se podía llegar. Creo que en estos dos años y medio de gobierno la lealtad de Vox al pacto de gobierno fue indudable. Esa lealtad, se ha demostrado en las votaciones de proyectos y otras iniciativas que estaban en el pacto, nosotros hemos seguido votando a favor de ellas. Evidentemente, puede ser un punto de inflexión esa ley de concordia, que habían trabajado muchísimo los dos partidos, que estaban de acuerdo los dos partidos en que era la correcta, que se había tomado con mucha tranquilidad porque era una de las pretensiones más fuertes e iniciales en ese pacto de gobierno. Creo que el Partido Popular no puede en ningún momento achacar a Vox nada y, al contrario, sinceramente sí que ha debido ser un punto de inflexión porque una proposición de ley que era buena en su momento para todos los castellanos y leoneses, no entiendo por qué deja de ser buena cuando se rompe un gobierno. Pero, lo tiene que explicar el PP, no Vox.

Aunque fue su partido el que tomó la decisión de romper los acuerdos de gobierno, ¿no sé si de alguna manera se sienten engañados por el PP en esta etapa que se ha iniciado?

Somos partidos distintos, en muchas cosas somos muy distintos y ahora el PP es gobierno y Vox es oposición. En cuanto al tiempo que ha habido de gobierno, pues quizá Vox tenía que haber sido más reivindicativo en muchas cosas, no lo ha sido por lealtad a ese gobierno. Ya cada partido político tiene su vía de trabajo, sus principios que quiere defender y es el momento de la política, de los acuerdos de verdad, de los pactos de verdad y creo que sí que es el momento de pensar en lo que los votantes decidieron en febrero del 2022. Entiendo que deben seguir siendo los objetivos del equipo de gobierno y también de la oposición, pero bueno, eso ya es decisión de ambos partidos.

Sin nuevos presupuestos, ¿la legislatura puede estar en la recta final?

Estamos en la recta final porque quedaría un año y pocos meses. Y con esto no quiero decir que piense que va a haber unas elecciones en un periodo corto de tiempo porque eso es decisión del presidente de la Junta. Es evidente que al no haber presupuestos puede marcar un poco lo que queda. Pero quedando un año y pico, tampoco le veo especial trascendencia. Los presupuestos que hay vigentes ahora mismo y que se van a prorrogar se aprobaron en abril de 2024. En su momento eran unos buenos presupuestos y se mantienen cuestiones que habían sido acordadas por el gobierno de coalición. Creo que no es mayor problema una prórroga de presupuesto a nivel autonómico para el tiempo de legislatura que queda. Es cierto que todos esperábamos un proyecto de presupuestos nuevo, se había anunciado ese anteproyecto. Al final, no sé si la aprobación del techo de gasto inesperada o no, pues se ha generado que ahora mismo en estas Cortes no hayan entrado sus presupuestos. Parte de la oposición me dijo que tenía que presionar al Gobierno autonómico, ellos mismos saben que no puedo hacerlo, es prerrogativa del Gobierno presentarlos en las Cortes.

¿Se puede ver como el final de la legislatura que en este momento hay bastantes proposiciones de ley, leyes de los grupos, pero no hay ninguna de la Junta?

No sé si ese puede ser también un dato, porque tampoco puedo poner en la balanza la actividad legislativa de la legislatura pasada o de anteriores a esta legislatura. Se han aprobado ocho proyectos de ley y seis proposiciones de ley. Hay otras ocho en alguna fase de su tramitación, ha habido seis decretos ley aprobados también. Ha sido una actividad legislativa que el Gobierno ha creído conveniente. Tenemos que acostumbrarnos a gobernar sin mayorías. Y hacer política y pactar, no solo con Vox, que era su socio de gobierno anterior, sino que sí llamamos a consultas o para intentar sacar el proyecto de ley adelante y todos los grupos parlamentarios se quejan de que no ha habido diálogo y que no se ha avanzado nada igual es que no se quiere presentar ese proyecto de ley en el Parlamento y debatirlo. Eso es decisión del Gobierno y hay que respetarlo.

Un adelanto electoral está en el debate político de los grupos, aunque es competencia del presidente de la Junta, ¿usted como lo ve? ¿su partido está preparado si ese fuera el escenario?

Todos los grupos de la oposición desde septiembre, octubre del mismo año 2022 ya hablaban de un adelanto electoral porque esto no se iba a poder aguantar. Un gobierno con la ultraderecha iba a ser una catástrofe para Castilla y León, con recortes por todos los sitios. Se ha visto que es un relato falso y se ha establecido a todos los niveles lo que supone Vox en la política española. Tarde o temprano acertarán, porque nos queda un año y tres meses en el mayor de los casos. Cuando estábamos gobernando en coalición con el PP en las comunidades era para más de 13 millones de personas. Eso ya es un tema serio para saber lo que somos capaces de ofrecer a nuestros votantes. El grado de cumplimiento y de compromiso con nuestros principios, lo hemos llevado adelante hasta el punto de ser capaces de salirnos de los gobiernos por los incumplimientos repetidos del Partido Popular. Creo que sí que estamos preparados para cualquier momento.

¿Las relaciones de PP y Vox se podrían reconducir en un escenario en que su partido fuera de nuevo necesario para gobernar?

Desde luego, creo que sí. De hecho, aunque no nos fiemos nunca de las encuestas, pero estamos viendo en estos últimos meses, dado además el grado de corrupción y a todos los niveles que se está viviendo del Gobierno Nacional, que la sociedad española cada día pide más que PP y Vox sumen para cambiar el Gobierno de Sánchez. Lo que hemos vivido en esta comunidad y en otras comunidades, pues va a ser un plan, no voy a decir un inconveniente, pero desde luego que por parte de Vox seguro que las condiciones a pactar no van a ser las mismas que se han vivido hasta ahora, porque al final hemos visto que la lealtad que se pidan dos partes en un pacto, pues se ha cumplido más por una parte que por otra, y bueno nos hará ser más cautos, más estrictos y más concretos probablemente en posibles pactos futuros.

El PP les acusa de seguir las directrices de la dirección de su partido y no tomar decisiones aquí, ¿hasta qué punto es así esa critica y eso les puede perjudicar?

Sinceramente me parece ridícula. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista somos partidos de implantación nacional, que se rigen, en nuestro caso, por un comité ejecutivo nacional que está formado por gente que representa a toda España. Vox no ha roto por indicaciones del partido de Madrid. Me parece un parche para no reconocer que a Feijóo nunca le ha gustado pactar con Vox. De hecho, a la investidura de Alfonso Fernández Mañueco no vino. Alfonso Fernández Mañueco ha estado hace unas semanas en Génova, me imagino que no haya ido a darle instrucciones a Feijóo, sino que Feijóo y su comité organizan toda la actividad nacional del partido. Me parece un argumento que no tiene ningún peso decir que Vox ha roto porque lo han mandado desde Madrid. Vox ha roto por reiterados pequeños desencuentros o incumplimientos que han desembocado en un desencuentro de un principio inquebrantable para nosotros que es combatir la inmigración ilegal y ordenarla. Para nosotros esa era una línea roja, pero hay partidos en que esa línea roja es discontinua en este tema y en otros muchísimos temas. Me parece un argumento muy fácil y muy sencillo cuando todos somos partidos nacionales, salvo los partidos localistas o regionalistas. Decir que las decisiones se toman en Madrid es un argumento muy flojo.

¿Comparte que hacen más oposición al PP que al PSOE?

Evidentemente no lo comparto. Vox es oposición al Gobierno de Castilla y León. Igual que es oposición a nivel nacional al PSOE, como hacen ellos. Deberían repensarse esa frase, el PP mantiene infinitas políticas que son las mismas que el PSOE. ¿Qué vamos a decir a nivel de Europa?. Votan lo mismo el 90 por ciento de las veces. Con el PSOE solo cabe distancia infinita en todo. Y el PP, hay veces que se distancia, otras que no, pero todos los grandes problemas que tenemos en este país o muchos de ellos parten de pactos del Partido Popular y el Partido Socialista. Pero para echar a Pedro Sánchez solo cabe la oposición frontal en todo y la distancia infinita. No puede haber ningún pacto con el Partido Socialista. Nosotros lo podemos decir, ellos no lo pueden decir.

¿Será usted candidato a la Junta de Castilla y León en unas próximas elecciones a las Cortes de Castilla y León?

Es un planteamiento que me llevan haciendo desde hace un montón de tiempo, que no se de dónde sale, que entiendo que es interesado por desestabilizar la armonía de nuestro partido a todos los niveles. Yo tengo el honor y el orgullo de haber sido elegido cabeza de lista por mi provincia al Parlamento Autonómico. He tenido el honor inmenso y la gran responsabilidad de ser elegido por mi partido en ese pacto de gobierno para ser presidente de este parlamento autonómico, todo eso no me permite pensar en otras cosas. No participo de ese debate, porque no existe.

¿Prevé que en este periodo de sesiones que se va a iniciar en enero puede haber algún avance en regular las incompatibilidades de los procuradores que tienen dedicación exclusiva?

Sí, lo va a ver. He propuesto que se cree una comisión de estudio, de trabajo de los miembros de la Mesa, que presidiré yo mismo, para regular algo que no se nos olvida nadie lleva desde 1983 sin regular. Todo el mundo daba por hecho que había un régimen de incompatibilidades y que la sensatez o el sentido común nos hacía creer. Era una decisión que tenía que decidir la Mesa. Ha surgido ahora la polémica que ha surgido y bueno, pues mi intención es que haya absoluta transparencia en ese tema. Vamos a trabajarlo desde ya mismo, pero la peculiaridad de este Parlamento hace que todo sea más complicado. Somos el único parlamento autonómico donde todos los diputados procuradores no tienen dedicación exclusiva. En el resto, todos los diputados tienen claro que su trabajo es este. Es que yo ya no sé la incompatibilidad hasta dónde llega. ¿Es más incompatible que un diputado aquí tenga dedicación exclusiva y no pueda realizar otra actividad? ¿O no es incompatible también que uno de los procuradores que no tenga dedicación exclusiva sea inspector de Hacienda, siga haciendo su trabajo y luego también venga aquí. Yo creo que debemos dar una vuelta a todo eso, pero desde luego que mi intención es que esas incompatibilidades y ese regimiento de incompatibilidades en este año 2025 quede delimitado ya.

En ese dar una vuelta a todo, ¿podrían incluir que todos los procuradores pudieran optar a tener un salario por su trabajo en las Cortes?

Bueno, lo hay en todos, pero no es una decisión mía ni mucho menos. Es un tema que a lo mejor se debe tratar entre todos los grupos parlamentarios, porque ya le digo que es el único parlamento autonómico que a día de hoy no lo tiene. Habrá que valorarlo y estudiarlo detenidamente, no es una decisión del presidente de las Cortes, aquí todas las decisiones pasan por la Mesa, por las juntas de portavoces. Yo invitaría a que sea un tema que se estudie para que, sinceramente, evitaría… los españoles, por norma general, somos suspicaces y buscamos siempre las vueltas a muchas cosas. Creo que si se llegara a un estudio en conjunto de las incompatibilidades y de esa regulación, pues se evitaría, probablemente, situaciones como la que han hecho que esto se genere y ya le digo que es el único parlamento regional a día de hoy que está en esta situación.

La Junta ha creado la Fundación para la promoción de los valores y la identidad de Castilla y León, ¿no choca en sus objetivos con la Fundación Castilla y León constituida desde hace años en las Cortes?

La Fundación de Castilla de León tiene unos objetivos muy claros y en la reunión del patronato todos los miembros hemos aprobado por unanimidad tanto el plan de actuación como las cuentas. Estamos cumpliendo a rajatabla sus cinco grandes puntos. Curiosamente, los que no aportan, se han ido del Patronato cuando todavía no había firmado ni que era patrón. Como dicen en mi pueblo, el que no aporta hay que apartarle. Se han apartado ellos solos porque sinceramente no estaban aportando más que críticas e insultos al presidente de las Cortes. Esa pregunta habrá que trasladarse a la Junta de Castilla y León, cuál es el objetivo final y determinante de la creación de esa fundación, porque ésta lleva funcionando mucho tiempo, con unos objetivos claros que se están cumpliendo.

Usted es leonés, ¿Cómo ve, le preocupa el crecimiento del sentimiento leonesista por salirse de la actual Comunidad?

Es algo que está latente, pero la posición de mi partido en ese sentido es clara. Creemos que el Estado autonómico es un Estado fallido. Nosotros no nos vamos a plantear cualquier cambio que esté fuera de la ley y fuera de la Constitución. ¿Otra autonomía más? Evidentemente, Vox está en contra de las autonomías, no va a estar a favor de una autonomía más. Habría que preguntarles también porque hay gente que habla de León solo, gente que habla de León Zamora y Salamanca, incluso el alcalde de León ha hablado de León y Asturias, entonces creo que hay un problema importante de saber qué es lo que quieren. Está claro que León, y a lo mejor alguna provincia más, no solo León, arrastra probablemente unas políticas centralistas, pero que vienen probablemente desde los inicios de esta autonomía. Lo que he vivido directamente estos últimos años son unos presupuestos en los que las inversiones en León, los proyectos en León, están creciendo. Ese sentimiento que tiene León, le he escuchado en el resto de provincias que no son Valladolid en Castilla y León. No debemos engañar a la gente, debemos de ser serios en los planteamientos que se hagan y no crear falsas ilusiones ni falsas expectativas.

¿Cree que ese sentimiento se debe en buena parte a la pérdida de población y a la queja de falta de inversiones de la Junta con la provincia?

Ese dato no es así. Pero sí que es cierto que probablemente se arrastren temas de atrás. León es una de las provincias con la población más envejecida y cambiar la dinámica de esa pirámide generacional no es cuestión de uno año, de tres, ni cinco. La salida de gente joven de León evidentemente no ayuda. No ayuda tampoco, y lo he hablado con muchos empresarios, estar siempre diciendo que en León se muere, que en León no hay nada, que en León no hay empresas, que en León no hay futuro. Si queremos ayudar a León como al resto de las provincias, debemos entre todos cambiar ese discurso, porque aparte no es real.

Considera normalizada la relación con los grupos después del desplante de algunos procuradores durante su toma de posesión

Sí, por mi parte desde luego, pero desde el primer día. Aquel acto, retrató a los que lo hicieron. Ha habido procuradores de esos que no me dieron la mano que a los pocos días me pidieron disculpas, hay otros que no; pero no me he preocupado de ese tema, di carpetazo a ese asunto el mismo día y he intentado comportarme con todo el mundo, sean de mi grupo parlamentario, sean de la oposición o de cualquier grupo, de la misma manera, espero estar consiguiéndolo.