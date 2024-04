Preocupa la tendencia a la baja de la caza menor

Este fin de semana se celebra en la localidad soriana de Almazán, la edición número 20 de la Feria Cinegética «Venalmazán», que atrae a cientos de personas y que, entre otras cosas, tiene como objetivo poner de relieve la importancia de la caza y del aprovechamiento cinegético para el desarrollo rural, y donde se están realizando actividades como la cetrería, agility o exhibiciones con perros de caza.

Un evento en el que ha participado el jefe del servicio territorial de Medio Ambiente en Soria, José Antonio Lucas, quien, por ejemplo, ha cifrado en casi 12 millones de euros lo que supone el aprovechamiento primario de los cotos cinegéticos en la provincia soriana, que ingresan los ayuntamientos o titulares de los cotos.

También asistía a esta feria el presidente en funciones de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi, quien ha hecho especial hincapié en el auge que ha experimentado la caza en los últimos tiempos, al menos en el número de licencias que se están registrando.

Al respecto, avanza que en la Comunidad han aumentado en 25.000, sobre todo gracias a que no cuesta ni un euro sacarla durante cinco años.

Iturmendi, sin embargo, afirma ser más partidario de las tasas para que reviertan los ingresos en servicios a los cazadores y compensar a los agricultores para que traten mejor sus tierras.

Por otro lado, alerta de la «evolución negativa» que está sufriendo la caza menor en Castilla y León, y avanzaba que si se presenta a la reelección, algo que no tiene decidido aún, será su prioridad. A su juicio, hay muchas circunstancias que concurren en esta evolución negativa de la caza menor, pero, según explica, la principal es la «pérdida de hábitat de los ecosistemas».

La perdiz se está acabando

«En el medio donde nacen esos animales, estos no llegan a un mes porque no hay insectos, no hay saltamontes», apunta Iturmendi, mientras advierte de que las aves esteparias se están acabando, y que la gran perjudicada es la perdiz, «la reina de la caza menor».