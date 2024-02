El pueblo español de las mil cascadas que envidian muchos en Europa

Con el turismo como principal motor de su economía, España es un país que destaca por su cultura, gastronomía o paisajes, entre otros aspectos que asombran tanto a los turistas internacionales como nacionales. E incluso, publicaciones o asociaciones como The Guardian o The Telegraph alaban cada rincón español. Y no es para menos, pues muchas zonas son envidiadas por Europa por sus características sin igual. Por ejemplo, el pueblo "de las mil cascadas", un paraíso natural que debe su nombre a la gran cantidad de cascadas que se pueden encontrar.

Nuestro país cuenta con más de 8.000 pueblos divididos entre las provincias y comunidades que demuestran por qué a nivel artístico, cultural o geográfico es inigualable. Así, uno de los pueblos más bonitos de España se trata de Tobera, una localidad situada en Frías, Burgos.

Así es Tobera, el pueblo "de las mil cascadas" de Burgos que es uno de los más bonitos de España

Uno de los lugares más espectaculares de Castilla y León con el río Molinar como principal seña de identidad, pues forma una gran cantidad de cascadas a lo largo del municipio.

El río Molinar, llamado así por los antiguos molinos y batanes que aprovechaban sus aguas, desciende desde un escarpado desfiladero de los Montes Obarenes, que une a su vez las dos zonas en las que se divide el pueblo. El cauce del río cruza el pueblo con pequeños saltos y se adentra entre las rocas, y sus aguas forman un bello desfiladero y desembocan unos kilómetros más adelante en el río Ebro.

La ruta transcurre por un camino empedrado en buen estado por el margen derecho del río Molinar. Así, en algo más de un kilómetro, se pueden recorrer los saltos del agua y encontrar diferentes miradores y puentes desde donde se observan las cascadas. Tras descender unos cuantos metros el desfiladero se empieza a abrir y se llega al primer hito importante del recorrido, un mirador que nos regala unas bonitas vistas de la primera cascada y del pueblo de Tobera.

En este municipio se encuentra la ermita románica de Santa María de la Hoz, del siglo XIII, antaño sirvió como hospedaje para los peregrinos del Camino de Santiago. Suele estar cerrada al público, y se cree que puede estar construido sobre un templo anterior. Por otro lado, para entrar al centro histórico de Frías, visitar su castillo o las casas colgadas, tendremos que desviarnos del río.