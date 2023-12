El pueblo español que es "la joya sin descubrir de España", según The Sun

España es un país sin igual, de ahí que el turismo sea el principal motor de la economía española. Tanto los turistas nacionales como internacionales disfrutan de la gastronomía, cultura o paisajes de nuestro país, algo que no pasa desapercibido para muchas publicaciones extranjeras como The Guardian o Harvard, que alaban cada rincón español. Así, el medio británico The Sun destaca una ciudad española, a la que considera como "la joya sin descubrir" y hasta la denomina como "la Florencia de la nación".

Nuestro país es el segundo más visitado del mundo, solo por detrás de Francia. Eso quiere decir que los turistas prefieren visitar ciudades españolas como Madrid, Barcelona o Sevilla -en general- más que Italia o China, con dos de las siete maravillas del mundo (el Coliseo Romano y la Gran Muralla). También, los turistas visitan nuestras urbes antes que otras de Estados Unidos como Nueva York o Los Ángeles.

Y no es de extrañar que a los turistas le llamen la atención los pueblos, ciudades o regiones de España, pues son admirados también por publicaciones extranjeras. Por ejemplo, Barcelona fue elegida por The Telegraph como "la mejor ciudad del mundo", pues el medio británico alababa este lugar y la consideraba como "única". Asturias, por otro lado, fue elegida como la mejor región por este mismo diario, mientras que Salamanca la consideraban "la mejor ciudad para irse de vacaciones".

Así, la OCU señala a Vigo como "la ciudad con mejor calidad de vida", destacándola por encima de otras como Madrid o Barcelona y valorando sus servicios de salud, mercado laboral o seguridad ciudadana, entre otros parámetros. Hasta la Inteligencia Artificial se rinde a España, alabando Sevilla, Valencia o Granada como las más bonitas del país, de Europa y de todo el planeta Tierra.

La prensa británica, en general, valora a España y es uno de los países a los que más atención se le presta. Otro medio popular, The Sun, elige una localidad como "la joya sin descubrir" española, denominándola como "la Florencia de España debido a sus sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sus iglesias renacentistas y su arquitectura barroca". Esta es Antequera, en Malaga.

The Sun recuerda que el aeropuerto de Málaga está "solo a una hora de la localidad" y sus precios asequibles. "Una pinta de cerveza cuesta 2,50 euros, mientras que una comida en un restaurante económico puede costar solo ocho euros". Por otro lado, recomienda visitar la Alcazaba y los "Dólmenes de Antequera, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, formados por tres grandes y antiguas piedras".