Las razones y platos que hacen de Burgos el "mejor destino gastronómico" de España

Este pasado martes, la ciudad de Burgos era coronada como el "mejor destino gastronómico" de España, tras una votación de cientos de lectores de la revista National Geographic. Y no es para menos, ya que algunos de sus platos, aparte de ser únicos gozan de una más que merecida fama dentro de la cultura culinaria. Platos contundentes, elaborados muchos de ellos siguiendo costumbres ancestrales y que se dan la mano con a nueva cocina de autor y que han hecho que este reconocimiento caiga en esta tierra, no solo en su ciudad, sino en toda la provincia, regada por las aguas del Duero y que ofrecen, además, unos excelentes vinos dentro de la DO Ribera del Duero.

Pero vamos a hacer un pequeño repaso a los alimentos y platos que podemos degustar por estos lares. ¿Preparados para abrir boca? Pues comencemos. Y lo hacemos con platos de cuchara. Una de las legumbres más populares la encontramos con las lentejas. Un plato típico, las lentejas a la Burebana, donde no falta la morcilla y el chorizo. Y otro menú que no puede faltar es la famosa olla podrida, elaborada con alubias rojas de Ibeas de Juarros y acompañados de diversas carnes aparte, con chorizo, morcilla, tocino e incluso oreja. Una delicatessen.

El plato por excelencia es la morcilla de Burgos. "sosa, grasosa y picajosa" como dicen por estos lares. Compuesta por sangre, manteca y arroz, su sabor es único y son famosas las de muchas localidades de la provincia, desde Aranda de Duero, pasado por Sotopalacios, Villadiego o Cardeña. También muy recomendable el chorizo de Villarcayo.

Morcilla de Burgos Archivo

De tapa no nos podemos olvidar de los "cojonudos", una tapa típica burgalesa, donde en una rebanada de pan descansan una rodaja de chorizo picante, un huevo de codorniz y un pimiento picante.

Y si nos vamos a las carnes, comenzamos con los asados, desde el lechazo castellano. Muy recomendable en toda la provincia, en especial en Aranda de Duero. También hay preparaciones como la caldereta pinariega, un guiso típico de la Sierra de la Demanda, los cochinillos asados o la sopa burgalesa, donde no falta un buen trozo de carne de vacuno. Entre los pescados o crustáceos, en época veraniega son famosos los cangrejos y truchas.

Lechazo asado de Castilla y León Jcyl

Y pasamos a las frutas y dulces. Muy variados y ricos todos. Desde las cerezas y manzanas del Valle de las Caderechas hasta el queso de Burgos, la torta de Aranda, las típicas perronillas o las yemas de Canónigo, una perdición. Más modernos son los "chevaliers", un pastel de levadura relleno de nata o crema y cubierto de almendra. Y para acabar también seguimos con este fruto seco con las almendras garrapiñadas de Briviesca.

Y todo ello regado con los vinos de la Ribera del Duero, de la Ribera del Arlanza y otros licores de la provincias, como aguardientes o pacharán. En definitiva, una decisión de la más acertada.